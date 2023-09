Darauf achten Frauen bei Männern wirklich!

Ganz egal, ob beim ersten Date im Restaurant oder dem zufälligen Kennenlernen in der Bar: Viele Frauen checken ihr männliches Gegenüber innerhalb von Sekunden ab und entscheiden, ob sie dir eine Chance geben möchten oder nicht. Eine Studie der britischen Northumbria University zeigt, dass sich Frauen unbewusst zu Männern hingezogen fühlen, die ihrem Bruder ähnlich sehen. Eine Parship-Umfrage hat ergeben, dass Akademiker wie Ingenieure, Ärzte oder Unternehmer besonders gefragt sind. Aber das alles ist uns zu schwammig und Klischee-belastet! Also haben wir die Initiative ergriffen und mit unseren Kolleginnen der Women’s Health gesprochen. Diese wiederum waren sich auch nicht einig und haben deshalb bei über 1000 Leserinnen nachgefragt:

In einer etwas älteren Studie wurde gezeigt, dass Kreativität und Humor auf Frauen so anziehend wirken, dass lustige Männer als attraktiver und intelligenter bewertet werden. Der Meinung scheinen auch die Women’s-Health-Leserinnen zu sein: Mit 533 Stimmen steht der Humor unangefochten an Platz 1 der attraktivsten Eigenschaften. Darauf folgen Zuverlässigkeit, Intelligenz und gute Manieren. Die geteilten Interessen belegen den 5. Platz. Die gute Nachricht für ständige Zuspätkommer: Pünktlichkeit landet mit nur 82 Stimmen auf dem letzten Platz.

4. Was sind absolute No-Gos?

Das am wenigsten nervige No-Go geht mit nur 37 Stimmen an Fitness-Fanatiker. Platz 9 belegen nervige Dialekte, deren Unwichtigkeit auch eine Parship-Umfrage bestätigt. Platz 8 geht an deutlich kleinere Männer und Platz 7 an Unaufmerksamkeit. Den 6. Platz belegt Machogehabe und den 5. Platz mit 110 Stimmen belegen Männer, die sich nie Zeit für ihre Partnerin nehmen. Platz 4: Typen ohne eigene Meinung. Auf dem Siegertreppchen der absoluten No-Gos geht Bronze an Muttersöhnchen und Silber mit 234 Stimmen an Untreue. Das schlimmste No-Go für die Women’s-Health-Leserinnen: ungepflegte Männer.