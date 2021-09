Steht sie auf mich? 10 Anzeichen, dass eine Frau Interesse an dir hat

Hat sie Interesse oder ist sie nur freundlich? Frauen sind oft rätselhaft, wenn es darum geht, was sie wirklich wollen. An diesen Signalen erkennst du, ob du bei einer Frau Chancen hast

Sie lächelt, zwinkert und fährt sich durchs Haar – aber was heißt das schon: Findet das Mädel dich bloß nett oder träumt sie insgeheim von einem Date mit dir? Sieht sie in dir Kumpel oder Liebhaber? Wenn man das so einfach bestimmen könnte!

Viele Menschen (und damit auch Frauen) gehen meist sparsam mit der Äußerung ihrer Bedürfnisse um. Deswegen ist es auch so schwierig zu sagen, was sie wirklich wollen. Das kann nervig sein, macht das Flirten aber auch gleichzeitig spannender.

Steht sie auf mich? Diese 10 Anzeichen deuten auf das Interesse einer Frau hin

Damit du das Risiko für einen Korb oder eine verpasste Chance zumindest minimieren kannst, kommen hier 10 Anzeichen für das Interesse einer Frau.

1. Sie hat Zeit für dich

Ein recht eindeutiges Signal für Interesse ist die Priorität, die sie dir einräumt. Eine interessierte Frau lässt dich nach einer WhatsApp-Nachricht nicht tagelang zappeln, sie nimmt deine Anrufe entgegen und findet Zeit für ein Treffen. Wenn sie sich hingegen ständig bitten lässt oder du das Gefühl hast, dass du ihr hinterherläufst, beruht das Interesse vermutlich nicht auf Gegenseitigkeit – oder sie steckt im Kopf und im Herzen noch in einer anderen Angelegenheit.

2. Sie sucht Augenkontakt

Kennst du das Kribbeln bei langem Blickkontakt mit einer Fremden? Hat jemand Interesse, sucht sie/er die Augen des anderen, um zu prüfen, ob er/sie ebenfalls schaut. Aber Vorsicht: Wenn jemand den Blick abwendet, ist das nicht zwingend ein Signal für Desinteresse (im Gegensatz zu diesen 11 Anzeichen). Sie könnte ebenfalls aus Verlegenheit wegschauen. Ein wiederholter, verstohlener Blick von der anderen Seite des Raumes deutet jedoch eher auf stille Bewunderung hin.

Shutterstock.com / Bobex-73 Sie sucht Augenkontakt? Ein sehr gutes Zeichen!

3. Sie stellt viele Fragen

Wenn sie nur still nickt oder über ihre Schulter schaut, während du sprichst, ist sie nicht interessiert. Stellt sie jedoch Fragen, ist sie definitiv bei dir. Sie ist nicht überdurchschnittlich neugierig, sondern versucht so ein gemeinsames Gesprächsthema zu finden. Selbst, wenn du mal von dem spannenden Fußballspiel oder einem anderen Thema erzählst, dass die Dame eigentlich nicht die Bohne interessiert, hängt sie quasi an deinen Lippen – ein gutes Zeichen.

4. Sie merkt sich Kleinigkeiten

Sie erinnert sich daran, dass du beim letzten Treffen erwähntest, dass du dir einen bestimmten Film ansehen wolltest. Oder sie erwähnt, dass du mal beiläufig von einem Hobby erzählt hast und erkundigt sich danach. Jemandem, der sich Kleinigkeiten merkt, geisterst du mit ziemlicher Sicherheit im Kopf herum.

5. Sie ist verspielt

Sie ist in deiner Anwesenheit verspielt: Sie macht kindische Witze oder boxt dich im Spaß auf den Arm. Einige Frauen werden tatsächlich wieder verspielt, wenn sie einen Mann toll finden.

6. Sie macht dir Komplimente

Sie lobt deinen guten Filmgeschmack oder deinen Kleidungsstil. Jemand, der einen anderen attraktiv findet, macht gerne Komplimente. Es ist übrigens auch ein Kompliment, wenn sie über deine Witze lacht, selbst wenn die nicht besonders lustig sind. Wie du ihr im Gegenzug ein wirklich gutes Kompliment macht, erfährst du hier.

Shutterstock.com / Bobex-73 Ist sie interessiert, gibt sie sich verspielt und beweist Körpereinsatz

7.Sie kommt dir näher und berührt dich

Wenn ihr in der Gruppe unterwegs seid, wählt sie oft einen Sitzplatz neben dir oder versucht an deiner Seite zu gehen. Oder sie rückt nah an dich heran oder berührt dich wie zufällig. Andere Mittel, um Körperkontakt herzustellen: Sie legt immer mal wieder ihre Hand für kurze Zeit auf den Arm oder wuschelt dir durch die Haare. Diesen 3 Männerfrisuren können die meisten Frauen übrigens kaum widerstehen.

8. Sie fragt nach deinem Liebesleben

Ist sie an deinen Ex-Partnerinnen interessiert? Wenn sie gezielt nach deinem Liebesleben fragt oder unterschwellig herausfinden möchte, ob du vergeben bist, ist das ein gutes Zeichen für ihr Interesse. Was du niemals tun solltest: Sie mit anderen Frauen oder der Ex-Freundin eifersüchtig machen, um sie aus der Reserve zu locken – das geht mit Sicherheit nach hinten los!

9. Sie folgt dir auf Social Media

Auf deinem Profil im Karrierenetzwerk entdeckst du plötzlich eine bekannte Besucherin? Auf Instagram liked sie plötzlich deine Bilder? In diesen Fällen kannst du ziemlich sicher sein, dass sie bereits das Internet nach Schnipseln über dich umgekrempelt hat. Keine Sorge: Das ist ein gutes Zeichen! Sie sucht nicht nach Fehltritten, sondern nach Bildern oder Informationen, die sie gekonnt im nächsten Gespräch einbauen kann.

10. Sie verlängert die Unterhaltung

Eure Unterhaltung nähert sich dem Ende, aber statt das Gespräch ausplätschern zu lassen, stellt sie immer wieder Fragen, die die Unterhaltung in die Länge ziehen? Ein Zeichen dafür, dass sie gerne in deiner Nähe ist.

Fazit: Vertraue deinem Instinkt

Anhand der Art und Weise wie eine Frau mit dir redet, sich verhält und dich anschaut kannst du ihr Interesse deuten. Achte dabei auf körperliche Signale: Wird sie rot, wenn du mit ihr sprichst? Leuchten ihre Augen, wenn sie dich anlächelt? Wenn mehrere der 10 Signale zutreffen, solltest du dich einfach trauen und sie nach einem (erneuten) Date fragen. Die Chancen stehen gut, dass sie in dir mehr sieht als nur einen guten Freund!