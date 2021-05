Ernährungsplan Strandfigur Der perfekte Ernährungsplan für deinen Beach-Body

Wir machen dich fit für Pool und Strand: Ganz entspannt in 8 Wochen oder "last minute" – du entscheidest! Befolge einfach einen unserer Ernährungspläne und iss dich satt und schlank

Der Sommer steht vor der Tür, aber du hast noch Hemmungen dich "oben ohne" und nur in Badehose am Strand zu präsentieren? Keine Panik, damit bist du nicht allein. Doch jetzt ist die perfekte Zeit, um deinen Body endgültig aus dem Winter-Modus zu holen und für den Sommer in Form zu bringen. Die richtige Ernährung kann dir dabei eine große Hilfe sein.

Der 8-Wochen-Ernährungsplan für deine Strandfigur

Wir verraten dir, wie du in nur 8 Wochen lernst, dich gesund, abwechslungsreich und proteinreich zu ernähren. Und zwar nicht zwingend mit dem Ziel, besonders viel Gewicht in kurzer Zeit zu verlieren, sondern Bauch, Arme & Co. effektiv zu straffen. Und das klappt am besten in Kombination mit einem knackigen Trainingsplan wie diesem hier.

In unserem Beach-Body-Ernährungsplan findest du 8 komplette Wochenpläne mit täglich drei Rezepten – plus Snack-Ideen, die du individuell wählen kannst. Die Mahlzeiten enthalten vor allem viel Eiweiß und sättigende Ballaststoffe. Es erwarten dich außerdem zahlreiche Low-Carb-Rezepte mit wenigen Kohlenhydraten und vielen gesunden Fetten.

Diese Erfolgs-Kombi sorgt dafür, dass du ohne zu hungern ein paar überflüssige Kilo verlieren wirst. Lad dir am besten gleich unseren 8-Wochen-Plan herunter!

Jetzt ausprobieren Unsere Empfehlung Strandfit in 8 Wochen Unser Ernährungsplan für deinen perfekten Beach Body 8 detaillierte Wochenpläne

über 55 verschiedene Fett-weg-Rezepte

inklusive aller Makros zum Tracken

optimiert für Meal-Prep

hilfreiche Tipps zur idealen Umsetzung

geniale Snack-Tipps und Ideen

ideal auch zum Ausdrucken 14,90 € Du bist bereits Kunde? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an usermail@menshealth.de. Personal Coaching Coaching Zone Dein Fitness-Ziel in greifbarer Nähe Du willst Gewicht verlieren, Muskeln aufbauen oder rundum fitter werden? Dann bist du bei uns genau richtig. Unsere Top-Trainer holen dich genau dort ab, wo du gerade stehst und schreiben dir einen maßgeschneiderten Trainings- und/oder Ernährungsplan - Motivation und Rückfragen inklusive. Jetzt starten

Noch effektiver: unsere Kombi aus Ernährungs- und Trainingsplan:

Jetzt ausprobieren Unsere Empfehlung 8-Wochen-Plan: Training & Food Der schnellste Weg zum Beach Body nur Kurzhanteln nötig

detaillierter 8-Wochen-Trainingsplan mit 6 Workouts

und über 55 gesunde Fett-weg-Rezepte

Meal Prep-tauglich und Low Carb

24 Übungen als Video und mit Bildern beschrieben

optimiert zum Ausdrucken 19,90 € Du bist bereits Kunde? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an usermail@menshealth.de. Personal Coaching Coaching Zone Dein Fitness-Ziel in greifbarer Nähe Du willst Gewicht verlieren, Muskeln aufbauen oder rundum fitter werden? Dann bist du bei uns genau richtig. Unsere Top-Trainer holen dich genau dort ab, wo du gerade stehst und schreiben dir einen maßgeschneiderten Trainings- und/oder Ernährungsplan - Motivation und Rückfragen inklusive. Jetzt starten

Außerdem haben wir die Rezepte so gestaltet, dass du deine neue Ernährung dank cleverem Meal-Prepping ganz einfach in deinen Alltag integrieren kannst.

Unser 2-Wochen-Ernährungsplan für den Last-Minute-Beach-Body

Für ganz Eilige haben wir außerdem einen Last-Minute-Plan zusammengestellt, der dich in nur 2 Wochen Strand-fit macht. Wie das funktionieren soll? Ganz sicher nicht mit einer Crash-Diät.

Klar, nimmt man schnell ab, wenn man hungert und seine Kalorienzufuhr drastisch runter schraubt. Gesund ist das Konzept aber ganz und gar nicht, denn du manipulierst deinen Stoffwechsel und schadest ihm. Das zahlt er dir ein paar Wochen später mittels Jojo-Effekt dann heim.

Daher erwarten dich auch in unserem Blitz-Plan jede Menge leckere Rezeptideen mit Low-Carb-Charakter:

Jetzt ausprobieren Unsere Empfehlung Strand-fit in nur 2 Wochen Unser Ernährungsplan für deinen perfekten Beach Body 2 detaillierte Wochenpläne

über 30 verschiedene Fett-weg-Rezepte

inklusive aller Makros zum Tracken

praktisch optimiert für Meal Prep

hilfreiche Tipps zur Umsetzung

geniale Snack-Tipps und Ideen

ideal auch zum Ausdrucken 5,90 € Du bist bereits Kunde? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an usermail@menshealth.de. Personal Coaching Coaching Zone Dein Fitness-Ziel in greifbarer Nähe Du willst Gewicht verlieren, Muskeln aufbauen oder rundum fitter werden? Dann bist du bei uns genau richtig. Unsere Top-Trainer holen dich genau dort ab, wo du gerade stehst und schreiben dir einen maßgeschneiderten Trainings- und/oder Ernährungsplan - Motivation und Rückfragen inklusive. Jetzt starten

Oder lad dir gleich unsere Kombi aus Ernährungs- und Trainingsplan herunter:

Jetzt ausprobieren Unsere Empfehlung Kombi: Ernährungs- und Trainingsplan Last Minute zur Strandfigur? Wir machen dich in 2 Wochen fit! detaillierter 2-Wochen-Plan mit 4 Workouts

18 Übungen als Video und mit Bildern beschrieben

nur Kurzhanteln nötig

über 30 verschiedene Fett-weg-Rezepte

inklusive aller Makros zum Tracken

praktisch optimiert für Meal Prep

optimiert zum Ausdrucken 9,90 € Du bist bereits Kunde? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an usermail@menshealth.de. Personal Coaching Coaching Zone Dein Fitness-Ziel in greifbarer Nähe Du willst Gewicht verlieren, Muskeln aufbauen oder rundum fitter werden? Dann bist du bei uns genau richtig. Unsere Top-Trainer holen dich genau dort ab, wo du gerade stehst und schreiben dir einen maßgeschneiderten Trainings- und/oder Ernährungsplan - Motivation und Rückfragen inklusive. Jetzt starten