Wann sollten Kinder lernen, zu teilen?

In der Steinzeit war Teilen eher ein Nachteil

Aber warum sind Kleinkinder oftmals egoistisch, wenn es ums Teilen geht? Die Antwort liegt wie so oft in der Evolution. Der Egozentrismus zweijähriger Kinder stammt aus der Steinzeit und hatte in Zeiten der Versorgungsknappheit viele Vorteile. "Früher war es für Kinder wichtig, so viele Ressourcen wie möglich zu horten, weil das ihr Überleben sicherte", sagt de Blum.