Häusliche Gewalt: Warum die Täter meistens männlich sind

Häusliche Gewalt ist in Deutschland ein verbreitetes und zugleich oft unterschätztes gesellschaftliches Problem. Aktuelle Zahlen zeigen ein anhaltend hohes Niveau – mit steigender Tendenz. Zugleich ist das Phänomen vielschichtig: "Es reicht von psychischer Kontrolle bis zu schwerer körperlicher Gewalt, betrifft alle sozialen Schichten und stellt Betroffene wie auch Fachkräfte vor komplexe Herausforderungen", sagt erklärt Michael Strelow, pädagogischer Leiter des Hamburger Väterzentrums. Er gehört zum Verein Väter e.V., der sich seit fast 25 Jahren für die Belange von Vätern, in Trennungssituationen, bei Erziehungsfragen und im Alltag engagiert – das Problem häusliche Gewalt ist hier regelmäßig Thema.

Ein Problem mit hoher Dunkelziffer Laut Bundeslagebild des Bundeskriminalamts (BKA) wurden im Jahr 2024 rund 265.900 Menschen Opfer häuslicher Gewalt. Das entspricht etwa jedem vierten registrierten Gewaltopfer in Deutschland. Besonders betroffen sind Frauen, die über 70 Prozent der Opfer ausmachen, hier häufig im Kontext von (Ex-)Partnerschaften. Auch tödliche Gewalt bleibt ein gravierender Aspekt: Mehr als 150 Menschen wurden 2024 von Partnern oder Ex-Partnern getötet. Fachleute gehen zudem von einer erheblichen Dunkelziffer aus, da viele Fälle aus Angst, Abhängigkeit oder Scham nicht angezeigt werden.

Was unter häuslicher Gewalt verstanden wird "Häusliche Gewalt ist kein einzelnes Delikt, sondern ein Sammelbegriff für Gewalt in engen sozialen Beziehungen und ist unabhängig vom konkreten Wohnort", sagt Experte Strelow, der auch Anti-Gewalt-Seminare anbietet. Entscheidend ist das persönliche Nähe- und Abhängigkeitsverhältnis. Dazu zählen verschiedene Formen:

körperliche Gewalt wie Schlagen oder Stoßen

psychische Gewalt wie Drohungen, Demütigungen oder Kontrolle

sexualisierte Gewalt

ökonomische Gewalt, etwa finanzielle Kontrolle oder Abhängigkeit

soziale Isolation von Familie und Freunden

digitale Überwachung oder Stalking Oft treten diese Formen kombiniert auf und entwickeln sich über längere Zeit.

PR Michael Strelow, Geschäftsführer und Pädagogischer Leiter des Vereins Väter e.V.



Täterprofile: kein klares Schema, aber erkennbare Muster Ein einheitliches Täterprofil gibt es nicht. Strelow: "Häusliche Gewalt zieht sich durch alle sozialen Schichten und Bildungsgruppen." Dennoch zeigen Daten und Studien wiederkehrende Muster: Rund drei Viertel der Tatverdächtigen sind Männer, häufig (Ex-)Partner der Betroffenen.

Typisch sind zudem Dynamiken von Kontrolle und Besitzdenken. Gewalt entsteht häufig in Situationen, in denen Täter einen Verlust von Macht oder Kontrolle erleben, vor allem etwa bei Trennungen oder Konflikten.

Weitere häufig beobachtete Merkmale sind Eifersucht, geringe Impulskontrolle, eigene Gewalterfahrungen in der Kindheit sowie in vielen Fällen ein problematischer Umgang mit Alkohol oder Drogen. Fachleute betonen jedoch: Diese Faktoren erklären Gewalt, sie rechtfertigen sie nicht.

Warum es zu Gewalt kommt: Ein Zusammenspiel von Faktoren Die Ursachen häuslicher Gewalt sind komplex. Forschung beschreibt kein einzelnes Auslösermodell, sondern ein Zusammenspiel verschiedener Risikofaktoren.

"Im Zentrum steht häufig ein starkes Bedürfnis nach Kontrolle und Dominanz in der Beziehung", erklärt der Experte. Kommt es zu gefühltem Kontrollverlust, so zum Beispiel durch Konflikte oder Trennungssituationen, kann das Eskalationen begünstigen.

Hinzu kommen erlernte Verhaltensmuster aus der Kindheit, mangelnde Impulskontrolle, psychische Belastungen, soziale und wirtschaftliche Stressfaktoren sowie Isolation. Bei Gewalt gegen Kinder spielt zusätzlich häufig Überforderung im Familienalltag eine Rolle.

Wahrnehmung der Täter: Verharmlosung und Verschiebung von Verantwortung "Viele Täter erkennen ihr Verhalten nicht oder nur teilweise als Gewalt", erklärt Strelow. "Typisch ist eine Verschiebung der Verantwortung nach außen: Schuld seien der Streit, die Situation oder das Verhalten der Partnerin oder des Partners."

Gewalt wird häufig verharmlost und als Ausrutscher oder Kontrollverlust gesehen. Psychische Gewalt wird dabei besonders oft nicht als solche wahrgenommen. Gleichzeitig zeigen einige Täter in ruhigen Momenten durchaus Einsicht, ohne dass dies automatisch zu Verhaltensänderung führt.

Strelow: "Wir Fachleute sprechen deshalb von einem selektiven Bewusstsein: Die Tragweite der eigenen Handlungen wird nur teilweise anerkannt oder verdrängt." Dazu passt ein Beispiel aus Strelows Praxis als Berater: "Kürzlich wollte sich ein Mann in mehreren Sitzungen mit seinem eigenen Gewaltverhalten auseinandersetzen, griff dabei jedoch immer wieder auf Rechtfertigungsstrategien zurück. Zum Abschluss der Beratung wollte er seinen Selbstkostenbeitrag begleichen und stellte infrage, ob er in der Betreffzeile 'Gewaltberatung' angeben solle. Das sei ja wohl 'zu hoch gegriffen', erwiderte er – nachdem er zuvor 45 Minuten lang von Faustschlägen gegen seine Frau berichtet hatte."

Hilfe für Täter: Veränderung ist möglich, wenngleich anspruchsvoll Für Menschen, die Gewalt ausgeübt haben, existieren in Deutschland spezialisierte Angebote. Dazu gehören Anti-Gewalt-Trainings, Beratungsstellen und Täterprogramme, etwa im Umfeld der Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit Häusliche Gewalt e.V. oder über Wohlfahrtsverbände wie Caritas und Diakonie oder Konflikt- und Gewaltangebote wie von Väter e.V.

Ziel dieser Programme ist es, Verantwortung zu übernehmen, Gewaltmuster zu erkennen und neue Konfliktstrategien zu erlernen. Im Fokus stehen Selbstkontrolle, der Umgang mit Wut und Stress sowie die kritische Auseinandersetzung mit Rollenbildern und Machtvorstellungen.

Hilfe für Betroffene: Schutz hat Priorität Für Opfer häuslicher Gewalt existiert ein breites Unterstützungssystem. Zentrale Anlaufstelle ist das bundesweite Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen", das rund um die Uhr anonym erreichbar ist. Ergänzt wird es durch Frauenhäuser, Opferhilfeorganisationen wie den Weißen Ring sowie Beratungsstellen von Wohlfahrtsverbänden. In akuten Situationen ist die Polizei über den Notruf 110 erreichbar. Das Gewaltschutzgesetz ermöglicht zudem Kontaktverbote oder Wohnungsverweise gegen Täter.

Kinder sind bei häuslicher Gewalt häufig mitbetroffen Entweder direkt als Opfer oder als Zeugen der Übergriffe. Bereits das Miterleben von Angst, Bedrohungen oder körperlicher Gewalt erhebliche psychische Folgen haben kann und das Sicherheitsgefühl von Kindern nachhaltig erschüttert. Unterstützung bieten deshalb spezialisierte Kinderschutz-Zentren, die Beratungsstellen des Deutschen Kinderschutzbundes, Erziehungs- und Familienberatungsstellen der Kommunen sowie die Jugendämter. Auch Kinder- und Jugendnotdienste stehen Betroffenen in akuten Krisensituationen zur Seite. Bundesweite Hilfe erhalten Kinder und Jugendliche zudem über die "Nummer gegen Kummer", die anonym und kostenfrei erreichbar ist.

Perspektiven für Familien: Trennung nicht immer, aber häufig "Die Frage, wie es nach häuslicher Gewalt weitergeht, ist komplex", sagt Strelow. "Der Schutz der Betroffenen hat dabei immer Vorrang." In vielen Fällen ist eine Trennung langfristig die sicherste und häufigste Lösung, insbesondere bei wiederholter oder eskalierender Gewalt.

Unter bestimmten Bedingungen kann jedoch auch eine Fortsetzung der Beziehung in Betracht kommen. Strelow: "Diese ist jedoch nur möglich, wenn die Gewalt beendet wurde, der Täter Verantwortung übernimmt und konsequent an seinem Verhalten arbeitet." Parallel können Opferberatung, Täterprogramme und Jugendhilfe unterstützen.

Fachleute wie Strelow betonen jedoch: "Häusliche Gewalt ist häufig ein wiederkehrendes Muster. Eine gemeinsame Zukunft ist nur dann realistisch, wenn die Gewalt dauerhaft gestoppt ist und stabile Schutzstrukturen bestehen."