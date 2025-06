Marco Krahl

Vom Praki zum Papa: Marco hat Angewandte Kulturwissenschaften an der Leuphana Universität in Lüneburg studiert. In dieser Zeit absolvierte er auch ein Praktikum bei Men's Health. Danach blieb er dem Lifestyle-Magazin als freier Autor treu und startete im Jahr 2001 mit einem Volontariat bei der Motor Presse Stuttgart, zu deren Portfolio auch das Männermagazin zählt. Nach Beendigung seiner Ausbildung war Marco erst Redakteur, dann Textchef und ist jetzt Stellvertretender Chefredakteur von „Men’s Health“. 2011 und 2012 gehörte er außerdem der Gründungsmannschaft der deutschen Ausgabe von „Women’s Health“ an. 2015 hat er dann der Line-Extension „Men’s Health Dad“ auf die Welt geholfen, einem Magazin, das sich ausschließlich an Väter richtet. „Die Geburt war schwerer als die meiner beiden Kinder“, sagt er! „Allerdings stand ich da auch nur daneben!“ Seit 2019 ist Marco zudem Gastgeber des zweiwöchigen Podcasts „Echte Papas“ – zusammen mit Co-Host Florian Schleinig.