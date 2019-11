Fashion-News der Woche (25.11.-01.12.´19) G-STAR RAW feiert Jubiläum mit Capsule-Collection

25.11.2019 – Zum dreißigjährigen Bestehen des ikonischen Labels G-Star RAW gibt's seit heute eine ganz besondere Kollektion: Inspiriert von den eigenen Wurzeln wurden Highlight-Pieces aus den letzten 3 Jahrzehnten neu aufgelegt – und mit neuen Silhouetten und roughen Details in die Gegenwart geholt. Die Capsule Collection wird passenderweise von drei Talenten, die selber in ihren Dreißigern sind, präsentiert: Aino Laberenz, Geschäftsführerin des Operndorf Afrika; Rafaela Kacunic, Herausgeberin des This is Badland Magazins und Schauspieler Jerry Hoffmann. Die Kollektion gibt’s ab jetzt im Online-Store zu kaufen.

G-Star RAW / PR

