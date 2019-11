Coole Rucksäcke Diese Backpacks sind jetzt angesagt

Taschen sind mehr als nur ein Accessoire oder funktionales Objekt: Sie sind ein Statement-Piece. Langsam kommen Männer auch auf den Geschmack und haben kapiert, dass ein Rucksack nicht nur funktional sein muss, sondern dabei auch noch cool aussehen kann. Diese Saison sind vor allem auch Sling-Bags und Vest-Bags im Military-Style schwer angesagt.

Eastpak x Neighborhood: Vest-Bag

Eastpack/PR Eastpak x Neighborhood: Die Vest-Bag ist das Trend-Piece der Saison (um 150 €)

Als Kanye West und A$AP Rocky vor etwa zwei Jahren mit der Chest Rig-Bag von 1017 Alyx S9 auftauchten, lösten sie damit einen Riesen-Hype bei Streetwear-Fans aus. Eastpak und das Tokioer Label Neighborhood setzen noch einen drauf und machen den Rucksack zur Weste. Inspiriert durch den Look von Schutzausrüstung beim Militär ist diese Bag-Vest das coolste Teil der Saison. Zugegeben, in der Handhabung vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig. Neben der Vest-Bag gibt es in der Eastpak-x-Neighborhood-Kollektion noch einen Rucksack, eine Sling-Bag und eine Crossbody-Bag. Ab sofort im Online-Shop erhältlich.

Bleu de Chauffe: 20l Basile Backpack

Bleu de Chauffe/PR Coolness und Handwerkskunst: der 20l Basile Backpack von Bleu de Chauffe (270 €)

Kennst du schon das französische Taschen-Label Bleu de Chauffe? Wenn nicht, muss sich das ändern. Der Basile Backpack aus gewachsten superleichtem, reißfesten Ripstop (wird für Segel und Fallschirme verwendet) ist der stylischste Hybrid der Saison. Lederhandwerk trifft auf technische Innovation und bekommt dazu ein angesagtes Trekking-Design. Dank der robusten und wasserabweisenden Materialien kannst du ihn im Alltag und auch für sportliche Outdoor-Aktivitäten verwenden. Ab 28.11.2019 ist das Modell im Online-Shop erhältlich.

Herschel: The Basquiat Classic X-Large Backpack

Herschel/PR Die Kollaboration geht in die nächste Runde! Herschel x Basquiat (um 75 €)

Die Basquiat-Kollektion von Herschel geht in die nächste Runde und sie ist wieder richtig gut geworden. Thema ist das kultige Art-Work "Beat Bop", das der Pop-Art-Künstler für die gleichnamige Vinyl-Single von Rammellzee & K-Rob entworfen hat. Die Original-Pressung (von 1983) mit dem Basquiat-Cover ist sehr selten und gilt als Heiliger Gral bei Rap-Platten. Zum Glück musst du dich nicht auf die Suche nach der Scheibe machen, sondern kannst dir die Backpack-Version zulegen. Zusätzlich zum Rucksack gibt es coole Apparel-Teile und Accessoires. Die Herschel-x-Basquiat-Kollektion ist ab sofort im Online-Shop erhältlich.

côte&ciel: Oder-Spree Steel Grey

côte&ciel/PR Die Messenger-Slingbag von côte&ciel ist definitiv ein Must-have (um 285 €)

Das französische Label côte&ciel ist dafür bekannt, dass es in ihren Taschen-Designs innovativ und kreativ arbeitet. Wenn du auf außergewöhnliche Bag-Silhouetten stehst, dann bist du hier genau richtig. Der neueste Wurf des Lables ist die wasserdichte Oder-Spree-Bag. Diese Tasche setzt am Crossbody-Bag-Trend an und bringt ihn aufs nächste Level: ein Hybrid aus Sling-Bag, Messenger und Rucksack, in Form einer übergroßen Gürteltasche. Die Bag ist ab sofort im Online-Shop erhältlich.

Sandqvist: ISA

Sandqvist/PR Der wasserfeste Travel-Backpack ist der perfekte Reisebegleiter (um 190 €)

Das schwedische Label Sandqvist schickt mit ISA ein Modell ins Rennen, das das Zeug zum Klassiker hat. Das puristische Design und die XL-Größe sind genau das, was diesen Rucksack zum Eye-Catcher machen. Der wasserabweisende ISA-Rucksack besteht aus recycelten Polyester und hat 20 Liter Fassungsvermögen. ein optimaler Reise-Begleiter und eine gute Alternative zum Cabin-Trolley.

Rucksäcke und Sling-Bags sind die ganz großen Trends diesen Winter. Egal, ob für den Alltag, beim Festival-Wochenende oder für den Urlaubstrip, es gibt für alle Gelegenheiten das passende Backpack.