Fashion-News der Woche (03.-09.12.´19) Levi's und Porto Alegre: Taschen-Kollaboration aus recyceltem Denim

Levi's / PR Levi's x Porto Alegre: Die Taschen aus recyceltem Denim sind ab sofort erhältlich

03.12.2019 – Die ikonische Denim-Brand Levis Strauss & Co. bringt heute eine ganz besondere Capsule Collection heraus. Die Kollektion besteht aus ausgewählten Accessoires, die in Handarbeit von der Cooperativa Porto Alegre gefertigt wurden – Einer Non-Profit-Organisation, die schutzbedürftigen Menschen, einschließlich Flüchtlingen und Asylbewerben, eine berufliche Ausbildung ermöglicht. Die verschiedenen Umhängetaschen, großformatigen Taschen und Etuis sind alle Unikate und werden aus recyceltem Denim gefertigt. Außerdem geht der gesamte Netto-Umsatzerlös als direkte Spende an Porto Alegre. Zu kaufen gibt’s die modischen Bags in ausgewählten Stores und im Levi's Online-Shop.

„Bei der Partnerschaft zwischen Levi's® und der Kooperative Porto Alegre geht es um „ein neues Leben“. Ein neues Leben für den Stoff von Levi's und ein neues Leben für die Menschen aus aller Welt, die in der Schneiderwerkstatt arbeiten. Gemeinsam verwandeln wir das von Levi's® zur Verfügung gestellte Denim in brandneue und einzigartige Stücke. Alle, die an der Produktion dieser Produkte mitarbeiten, sind stolz darauf, ihren Beitrag zu dieser Zusammenarbeit zu leisten – in der sie die Hauptrolle spielen. Diese Stück erzählen ihre Geschichte. Die Geschichte ihrer Vergangenheit und ihrer Zukunft.“ Rita Cassetta (Gründerin von Porto Alegre)

