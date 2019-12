Weekender und Travel-Bags Die coolsten Weekender und Travel-Bags für Männer

W ant Les Essentiels (über Matchesfashion.com) – das perfekte Gym-Bag

Matchesfashion/PR Gym-Bag: Want Les Essentiel (über Matchesfashion.com), um 330 €

Die runde Stanfield Holdall-Bag ist das perfekte Gym-Bag. Es ist aus wasserabweisendem, recyceltem Econyl-Ripstop, welcher nicht nur nachhaltig produziert wird, sondern auch noch extrem leicht ist. Die Neon-orangenen Zipper-Kordeln verpassen dem Bag einen angesagten 90er-Tech-Look. Ein besonderes Feature des Gym-Bag ist, dass du es mit ein paar Handgriffen zum Backpack umfunktionieren kannst, falls du mit dem Fahrrad zum Gym fährst. Das Modell Stanfield von Want Les Essentiels (über Matchesfashion.com, um 330 €) gibt es ab sofort im Online-Shop.

Piquadro – die vielseitige Tasche

Piquadro/PR Der Alleskönner: Piquadro, um 420 €

Das Travel-Bag von Piquadro ist eine gute Wahl, wenn du eine möglichst vielseitig einsetzbare Tasche brauchst. Das weiche, leicht genarbte Kalbsleder verpasst der Tasche einen eleganten Look. Du kannst sie ohne Probleme als Aktentaschen-Ersatz zum Anzug tragen, wenn du nach dem Office noch zum Sport gehen möchtest. Die Silhouette erinnert ein wenig an ein klassisches Bowling-Bag, was ihm einen zeitlosen Look verpasst. Tolle Features: Die Tasche lässt sich auf einem Trolley befestigen und im seitlichen Fach (mit eigenem Zipper) kannst du deine Schuhe, getrennt vom Rest, unterbringen. Das Modell BV4447UB00 von Piquadro (um 420 Euro) gibt es ab sofort im Online-Shop.

Freitag – die robuste Kult-Tasche

Freitag/PR Der Robuste: Freitag, um 195 €

Wenn du viel Wert darauf legst, dass dein Weekender möglichst robust und obendrein auch noch wasserdicht ist, dann empfehlen wir dir das Modell von Freitag. Die Reise- und Sporttasche wurde aus einer alten, ausrangierten LKW-Plane hergestellt und das Innenfutter aus recycelten PET-Flaschen. Außerdem verfügt die Tasche über ein herausnehmbares Laptopfach und ein Außenfach mit Schnellzugriff. Das Modell "F46 Clark" von Freitag (um 195 Euro) gibt es ab sofort im Online-Shop.

BOSS x Meissen – das Art-meets-Fashion-Bag

BOSS/PR Das Art-Bag: BOSS x Meissen, um 699 €

Der Weekender mit Monogramm-Print stammt aus einer gemeinsamen Kollektion von BOSS und Meissen. Auf der Vorderseite prangt ein aufwendiges Löwenmotiv. Der Material-Mix mit Baumwoll-Anteil ist mit einem wasserabweisenden Finish beschichtet, was die Tasche zu einem edlen Office- und Travel-Begleiter macht. Das Modell "Meiss Holdall Big 5" von BOSS x Meissen (um 699 €) gibt es ab sofort im Online-Shop.

Zara – das Low-Budget-Bag

Zara/PR Low-Budget: Zara, um 60 €

Ein stilvoller, cooler Weekender muss nicht immer ein Vermögen kosten. Unser absoluter Favorit diese Saison ist das Bowling-Bag im Vintage-Style von Zara. Das puristische Design machen die Tasche zu einem tollen Crossover-Teil, mit dem du im Office genauso beeindrucken kannst wie im Gym. Das Modell "Bowling-Reisetasche" von Zara (um 60 €) gibt es ab sofort im Online-Shop.

Neben einem coolen Rucksack sollte jeder Mann einen Weekender im Schrank haben, der zu seinem Style passt. Ob fürs Gym, auf Reisen oder alles in einem – Modelle gibt es für jeden Typ und Geschmack.