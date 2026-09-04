Ballastsoffreiche Lebensmittel: die Top 15

Wenn du abnehmen willst, geht es oft schief an derselben Stelle: Du isst "zu wenig", bekommst Heißhunger und hältst es nicht durch. Ballaststoffe können genau dieses Problem lösen, weil sie dich länger satt machen, den Blutzucker stabiler halten und deiner Verdauung helfen.

Die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung liegt bei rund 30 Gramm Ballaststoffen pro Tag – viele schaffen das aber nicht mal annähernd. Hier findest du die besten Ballaststoffquellen und erfährst, wie du sie effektiv in deinen Plan einbaust.

Was sind Ballaststoffe? Ballaststoffe sind unverdauliche Nahrungsbestandteile (Faserstoffe) aus pflanzlichen Quellen, wie Obst, Gemüse oder Getreide. Tierische Lebensmittel enthalten keinerlei Ballaststoffe. Im Dickdarm werden Ballaststoffe teilweise von Darmbakterien zerlegt.

Es lohnt sich ein kurzer Blick auf die zwei Haupttypen – denn die wirken im Körper unterschiedlich und erklären auch, warum du manchmal am Anfang etwas "mehr Darm" spürst.

Hierbei unterscheidet man zwischen folgenden beiden Gruppen:

Wasserlösliche Ballaststoffe können von den Darmbakterien zersetzt werden und dienen ihnen als "Futter". Sie kommen vor allem in Obst und Gemüse vor. Bei der Zersetzung entstehen neben Fettsäuren und Essigsäure zahlreiche Gase, welche Blähungen verursachen können.

können von den Darmbakterien zersetzt werden und dienen ihnen als "Futter". Sie kommen vor allem in Obst und Gemüse vor. Bei der Zersetzung entstehen neben Fettsäuren und Essigsäure zahlreiche Gase, welche Blähungen verursachen können. Wasserunlösliche Ballaststoffe können nicht von Bakterien zersetzt werden und werden unverdaut wieder ausgeschieden. Sie erhöhen jedoch aufgrund ihres hohen Quellvermögens das Volumen des Stuhlgangs und unterstützen so eine gesunde Darmaktivität. Man findet sie vor allem in Getreideprodukten, wie Haferflocken oder Vollkornpasta. Infobox: Ballaststoffe – die 3 wichtigsten Regeln● Langsam steigern: Wenn du bisher wenig Ballaststoffe isst, erhöhe die Menge schrittweise.

● Mehr trinken: Ballaststoffe binden Wasser – ohne genug Flüssigkeit könnte es "stopfen".

● Mischen: Kombiniere lösliche + unlösliche Ballaststoffe (z.B. Hafer + Beeren + Nüsse).

Tipp: Ballaststoffreiche Rezepte findest du aufgrund ihrer guten Sättigung natürlich auch in unserem Abnehm-Duo aus Trainings- und Ernährungsplan und in unserem individuellen Ernährungscoaching.

Darum sind Ballaststoffe so wertvoll Eine ballaststoffreiche Ernährung wirkt sich positiv auf deine Verdauung aus. Es gibt jedoch noch viele weitere Vorteile:

Ballaststoffe binden Schadstoffe: Ballaststoffe können neben Fett, Gallensäure und Cholesterin auch schädliche Stoffe an sich binden, wodurch sie vom Körper einfach ausgeschieden werden. Gesunde Darmflora: Mit wasserlöslichen Ballaststoffen "fütterst" du die Billion an lebenswichtigen Bakterien, die in deinem Darm leben. Durch die Zersetzungsprozesse entstehen kurzkettige Fettsäuren, die sich positiv auf deine Gesundheit, beispielsweise auf dein Immunsystem, auswirken. Cholesterinsenkend: Durch die Faserstoffe produziert die Leber einerseits weniger körpereigenes Cholesterin. Durch die Bindung der Gallensäure kann zudem weniger Fett aufgespalten werden, was zur Folge hat, dass dein Körper weniger Fett aus der Nahrung aufnimmt. Zusätzlich verdünnen Ballaststoffe den Nahrungsbrei, wodurch weniger Fett in Kontakt mit der Verdauungsoberfläche des Dünndarms kommt. Heißt: Es wird weniger Fett von deinem Körper aufgenommen. Verringertes Adipositas-Risiko: Wer viele Ballaststoffe isst, hat laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) ein geringeres Risiko für starkes Übergewicht (Adipositas), Bluthochdruck und koronare Herzkrankheiten. Natürlicher Sattmacher: Durch ihr hohes Quellvermögen vergrößern Ballaststoffe das Nahrungsvolumen, wodurch sich Magen und Darm stärker dehnen, was ein schnelles Sättigungsgefühl auslöst. Dadurch wird außerdem die Magenentleerung verzögert, was lange satt macht. Diese 15 Lebensmittel liefern besonders viele Ballaststoffe Ballaststoffe befinden sich lediglich in pflanzlichen Lebensmitteln. Täglich solltest du laut Empfehlungen der DGE rund 30 Gramm essen – mindestens!

1. Beeren Beeren punkten nicht nur durch ihren hohen Ballaststoffgehalt, sondern vor allem aufgrund der enthaltenen sekundären Pflanzenstoffe, die ihnen unter anderem die leuchtenden Farben verleiht. Wichtigste Vertreter: Carotinoide, Anthocyane und Polyphenole, die als Antioxidantien deinen Körper vor schädlichen Einflüssen schützen und gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes wirken sollen.

Übersicht über den Ballaststoffgehalt verschiedener Beerenfrüchte pro 100 Gramm:

Heidelbeeren: 5 Gramm

Himbeeren: 5 Gramm

Schwarze Johannisbeeren: 7 Gramm

Rote Johannisbeeren: 4 Gramm

Erdbeeren: 2 Gramm 2. Quinoa Quinoa ist nicht nur ein guter Ballaststoff-Lieferant, es liefert auch hochwertiges, pflanzliches Eiweiß und ist damit für Veganer und Vegetarier eine prima Proteinquelle. Ferner enthält das glutenfreie Pseudogetreide reichlich Magnesium und Lysin: Der Mineralstoff Magnesium besitzt eine Schlüsselfunktion bei der Muskelkontraktion, und die Aminosäure Lysin ist ein essenzieller Muskel- beziehungsweise Eiweißbaustein.

Hier kommt unser Rezept-Tipp mit Quinoa für dich:

Protein-Bowl mit Hähnchen und Quinoa Ein proteinreicher Quick-Lunch, der sich auch perfekt fürs Meal Prepping eignet Elena Veselova / Shutterstock.com Protein-Bowl mit Hähnchen und Quinoa Zutaten für 2 Portion(en) 100 g Quinoa

200 ml Gemüsebrühe

1 TL Rapsöl

2 Filet(s) Hähnchenbrust

0.25 mittelgroße(s) Salatgurke(n)

150 g Cherrytomate(n)

1 mittelgroße(s) Paprika

0.5 mittelgroße(s) rote Zwiebel(n)

1 TL Olivenöl

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer

1 Spritzer Zitronensaft

1 EL Petersilie Zubereitung Quinoa gründlich unter fließendem Wasser in einem Sieb abspülen. Gib den Quinoa und die Gemüsebrühe in einen Topf, bis das Wasser kocht, dann Hitze reduzieren und Deckel drauf. 15 Minuten weiter köcheln und quellen lassen. Am Ende sollte das Wasser komplett aufgesogen worden sein, die Quinoakörner sind nun leicht glasig und noch ein wenig bissfest. Während der Quinoa gart, kannst du schon das Gemüse vorbereiten: Gurken und Tomaten vierteln, Paprika würfeln, Zwiebel sehr fein würfeln. Gemüse zum fertigen Quinoa geben und mit Öl, Gewürzen sowie einem Spritzer Zitronensaft in einer Schüssel verrühren. Petersilie hacken und dazu geben. Salat mit Salz und Pfeffer abschmecken. Kalorien (kcal): 399

Fett: 12 g

Eiweiß: 37 g

Kohlenhydrate: 37 g

3. Haferflocken 100 Gramm Haferflocken haben 370 Kalorien – kalorienarm ist das nicht, aber keine Panik: Haferflocken sind dennoch absolut empfehlenswert, sowohl für Sportler als auch für Abnehmwillige. Die unlöslichen Ballaststoffe halten dich nämlich schön lange satt, da sie im Magen aufquellen. Daher gilt: Viel trinken, wenn du ballaststoffreich isst!

Haferflocken gehören darüber hinaus zu den besten Magnesium-Lieferanten (134 Milligramm pro 100 Gramm). Der Mineralstoff schützt dich unter anderem vor Muskelkrämpfen und verbessert deine Regenerationsfähigkeit nach dem Sport. Die enthaltenen Carbs versorgen dich zudem mit jeder Menge Energie für dein Workout.

4. Nüsse Der hohe Eiweißgehalt und B-Vitamine in Nüssen sorgen für starke Nerven und gute Laune. Starke Nerven brauchst du auch beim Blick auf Kalorien- und Fettgehalt: Eine Portion Nüsse von 40 Gramm liefert um die 30 Gramm Fett und bis zu 300 Kalorien. Doch die vielen ungesättigten Fettsäuren sind sogar gesund für Herz, Gefäße und Kreislauf. Alle Nussarten im Kalorien- und Fett-Vergleich findest du hier.

Übersicht über den Ballaststoffgehalt verschiedener Nüsse pro 100 Gramm*:

Mandeln: 15 Gramm

Erdnüsse: 11 Gramm

Macadamia: 11 Gramm

Pekannüsse: 9 Gramm

Haselnusskerne: 8 Gramm

Cashews: 3 Gramm

Walnüsse: 6 Gramm *1 Portion / 1 Handvoll Nüsse entsprechen rund 30 bis 40 Gramm.

5. Äpfel Der wohl bekannteste Ballaststoff ist das Pektin, der sich in Äpfeln direkt unter der Schale versteckt (also am besten nicht schälen!). Es wirkt als natürlicher Appetitzügler, da der aufquellende Ballaststoff Sättigung signalisiert. Ein Apfel liefert (je nach Größe) 3 bis 4 Gramm Ballaststoffe.

6. Pilze Auch Pilze sind hervorragende Ballaststoff-Lieferanten und lassen sich in der Küche abwechslungsreich zubereiten. Neben Champignons kannst du auch Austernpilze, Kräuterseitlinge, Steinpilze oder Morcheln essen. Alle Pilzarten sind kalorien- und kohlenhydratarm, enthalten viel pflanzliches Eiweiß und liefern neben reichlich "Ballast" vor allem wichtigen B-Vitamine, die dein Nervensystem stärken und Stress mindern.

Unser Rezept-Tipp vereint gleich mehrere Ballaststoffquellen: Linsen und Pilze. Und wenn du noch Vollkornpasta statt Hartweizen-Nudeln nimmst, erreichst du dein tägliches Ballaststoff-Soll locker:

Spaghetti mit Linsen-Pilz-Bolognese Die perfekte fleischlose Alternative zum italienischen Klassiker. Sie überzeugt nicht nur mit intensiven Aromen, sondern ist durch das viele Gemüse und die Linsen auch wesentlich gesünder Nina Firsova / Shutterstock.com Spaghetti mit Linsen-Pilz-Bolognese Zutaten für 2 Portion(en) 1 mittelgroße(s) Zwiebel(n)

1 mittelgroße(s) Karotte(n)

2 Zehen Knoblauch

75 g Champignon(s)

1 EL Rapsöl

2 EL Tomatenmark

2 TL Kräuter der Provence

1 Dose Gehackte Tomaten (Dose)

60 g Linsen, Trockenprodukt

100 ml Gemüsebrühe

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer

1 TL Balsamico-Essig

1 TL Ahornsirup

160 g Spaghetti (Rohgewicht)

2 Zweige Petersilie Zubereitung Zwiebel, Karotte und Knoblauchzehe schälen und klein schneiden. Pilze grob putzen und in Würfel schneiden. Öl in einer großen Pfanne erhitzen und Zwiebeln, Möhren und Pilze für 5 Minuten anbraten. Tomatenmark, Linsen, getrocknete Kräuter und Knoblauch hinzufügen und eine weitere Minute mit anbraten. Dann mit den Dosentomaten ablöschen. Hitze reduzieren Linsenbolognese nun für rund 20 Minuten zugedeckt köcheln lassen. Dabei gelegentlich umrühren, damit nichts anbrennt. Bei Bedarf noch etwas Wasser hinzufügen. In der Zwischenzeit Spaghetti nach Packungsanleitung kochen. Bolognese, sobald die Linsen und das Gemüse weich sind, mit Balsamico, Agavendicksaft, Salz und Pfeffer abschmecken. Petersilie hacken und Bolo damit final toppen. Kalorien (kcal): 538

Fett: 11 g

Eiweiß: 22 g

Kohlenhydrate: 88 g

7. Kohlgemüse Die Familie der Kohlgewächse sind echte Gesundheits-Booster, denn sie enthalten nicht nur viele Ballaststoffe, auch die Mineralstoff- und Vitaminkombination kann sich sehen lassen: Kalium, Calcium und blutbildendes Eisen sowie Vitamine aus der Gruppe der B-Vitamine, Vitamin K und Vitamin E tummeln sich im Kohlgemüse. Brokkoli und Kohl sind zudem sehr reich an Vitamin C. Diese Gemüsesorten enthalten sogar mehr davon als Orangen oder Zitronen.

Übersicht über den Ballaststoffgehalt verschiedener Kohlsorten pro 100 Gramm:

Brokkoli: 3 Gramm

Blumenkohl: 3 Gramm

Rosenkohl: 4 Gramm

Weißkohl: 3 Gramm

Chinakohl: 2 Gramm

Grünkohl: 4 Gramm

Kohlrabi: 2 Gramm 8. Sauerkraut Sauerkraut zählt zwar indirekt zum Kohlgemüse, da es aus Weißkohl hergestellt wird, doch wir finden, es hat eine Sonderstellung in unserer Liste verdient, denn es punktet gesundheitlich gleich doppelt: Neben den enthaltenen Ballaststoffen (4 Gramm pro 100 Gramm) enthält Sauerkraut darüber hinaus noch Milchsäurebakterien, die ganz natürlich während der Herstellung (Fermentation) entstehen. Und diese wirken probiotisch, indem sie deine Darmflora stabilisieren, die nützlichen Darmbakterien schützen und die schädlichen bekämpfen.

9. Trockenobst Getrocknete Pflaumen sind ein beliebtes Hausmittel bei Verstopfungen – und das wirkt. Dafür einfach 100 Gramm getrocknete, ungeschwefelte Pflaumen über den Tag verteilt essen (am besten vorab über Nacht einweichen lassen) oder Dörrpflaumensaft trinken. Doch iss wirklich nur in Ausnahmefällen so viel von den Trockenfrüchten, denn sie enthalten auch massig Fruchtzucker.

Auch getrocknete Feigen, Aprikosen oder Datteln sind lecker und enthalten viele Ballaststoffe, aber leider auch ziemlich viele Kalorien und wie bereits erwähnt Fruchtzucker – also nicht so viel davon futtern. 3 bis 4 Stück als Snack sind ideal.

Übersicht über den Ballaststoffgehalt verschiedener Trockenfrüchte pro 100 Gramm**:

Getrocknete Pflaumen: 18 Gramm

Getrocknete Feigen: 12 Gramm

Getrocknete Aprikosen: 11 Gramm

Getrockneter Apfel (Apfelschnitze): 11 Gramm

Getrocknete Datteln: 9 Gramm

Getrocknete Cranberrys: 6 Gramm

Rosinen: 5 Gramm **1 Portion / 1 Handvoll Trockenfrüchte entsprechen rund 30 bis 40 Gramm.

10. Bulgur Mit Bulgur bringst du Abwechslung und reichlich sättigende Ballaststoffe auf deinen Teller. 100 Gramm roher Bulgur liefern rund 9 bis 13 Gramm davon. Der "große Bruder" vom Couscous wird ebenfalls aus Hartweizengrieß hergestellt und ist dank der schonenden Verarbeitung reich an B-Vitaminen, Eisen und Mineralstoffen.

11. Weizenkleie und Weizenkeime Allein ein Esslöffel Weizenkeime enthält 2 Gramm Ballaststoffe, ein Esslöffel Weizenkleie sogar 3 Gramm. Keime und Kleie solltest du am besten pur genießen, etwa einfach übers Müsli gestreut – einen Rezept-Tipp brauchst du deswegen nicht. Kleie und Keime entstehen als Nebenprodukt bei der Mehlherstellung und enthalten auch noch Mineralstoffe und Vitaminen, wie B-Vitamine, Vitamin E, Zink und Magnesium.

12. Hülsenfrüchte Hülsenfrüchte enthalten nicht nur reichlich gesunde Ballaststoffe, sondern auch jede Menge pflanzliches Eiweiß und kaum Fett. Außerdem mit im Gepäck: eine Menge B-Vitamine sowie den Mineralstoff Zink, welcher nicht nur für sportliche, sondern auch für sexuelle Höchstleistungen eine wichtige Rolle spielt.

Übersicht über den Ballaststoffgehalt verschiedener Hülsenfrüchte pro 100 Gramm:

Weiße Bohnen: 23 Gramm (Trockenprodukt) versus 4 Gramm (Dose)

Erbsen: 6 Gramm (frisch / tiefgekühlt / Dose)

Kichererbsen: 16 Gramm (Trockenprodukt) versus 5 Gramm (Dose)

Kidneybohnen: 25 Gramm (Trockenprodukt) versus 5 Gramm (Dose)

Linsen: 17 Gramm (Trockenprodukt)

Sojabohnen: 22 Gramm (Trockenprodukt)

Grüne Bohnen: 3 Gramm (frisch / tiefgekühlt) Und hier kommt unser Rezept-Tipp:

Schnelle Bohnen-Pfanne mit Ei Komplexe Kohlenhydrate, gesunde Fette und jede Menge Eiweiß: Diese vegetarische Bohnen-Pfanne ist ein echtes Kraftpaket – ideal nach dem Training oder als sättigendes Abendessen. Schnelle Bohnen-Pfanne mit Ei Zutaten für 1 Portion(en) 250 g Tomate(n)

3 Stangen Lauchzwiebel(n)

1 TL Rapsöl

150 g Kidneybohnen, Konserve

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer

1 Prise Chilipulver

3 Zweige Petersilie

2 mittelgroße(s) Ei(er) Zubereitung Tomaten grob würfeln, Lauchzwiebeln in feine Ringe schneiden. Öl in einer kleinen Pfanne erhitzen, Zwiebeln andünsten, Tomaten dazugeben und ca. 5 Minuten schmoren. Bohnen unterrühren, mit Gewürzen abschmecken, nochmals 5 Minuten köcheln. Petersilie hacken und untermischen, etwas für das Topping zurückhalten. Zwei Mulden in die Masse drücken, Eier hineinschlagen und 6-8 Minuten stocken lassen. Direkt in der Pfanne servieren – mit Petersilie toppen. Kalorien (kcal): 444

Fett: 22 g

Eiweiß: 25 g

Kohlenhydrate: 39 g

13. Birnen Birnen sind gute Ballaststoffquellen. Das liegt vor allem an ihrem hohen Anteil an Lignin. Lignin ist ein Ballaststoff, der beim Abbau von Cholesterin im Darm hilft. Die Substanz senkt vor allem das "schlechte" LDL-Cholesterin. Eine Birne liefert um die 5 Gramm Ballaststoffe.

14. Leinsamen, Chiasamen und Flohsamenschalen Ballaststoffe können zwar nicht verdaut werden, dafür fungieren lösliche Ballaststoffe als natürliche Quellstoffe, die Wasser binden und für ein langes Sättigungsgefühl sorgen. Daher gelten besonders geschrotete Leinsamen als Wunderwaffe gegen Verdauungsbeschwerden: Die enthaltenen Ballaststoffe (6 Gramm pro Esslöffel) regen nämlich die Verdauung an und transportieren den Inhalt in Richtung "Endstation".

Auch die als Superfood bekannten Chiasamen enthalten reichlich Ballaststoffe (rund 5 Gramm pro Esslöffel) und können ähnlich wie Leinsamen verwendet werden, als Müsli-Topping zum Beispiel.

Leidest du regelmäßig unter Verdauungsbeschwerden, wie Verstopfungen oder Durchfall? Für beide Probleme gibt es eine Lösung: Flohsamenschalen. Sie enthalten Schleimstoffe, die reichlich Flüssigkeit binden können und vergrößern so ihr Volumen im Darm. Das wirkt sich positiv auf deine Darmgesundheit aus, macht den Stuhl geschmeidiger und sorgt darüber hinaus noch für ein schneller einsetzendes Sättigungsgefühl.

15. Vollkornnudeln und Vollkornbrot Weißmehlprodukte (egal ob bei Brot oder Nudeln) sind meist wahre Kohlenhydratbomben – die Vollkornvariante dagegen ist richtig gesund. Vollkornnudeln haben zwar nicht weniger Kalorien als normale Pasta, aber bei Ballaststoff- und Eiweißgehalt hat die Vollkornnudel eindeutige Vorteile. Eine Portion Vollkornnudeln (Rohgewicht 100 Gramm) enthält nämlich rund 12 Gramm Ballaststoffe, eine Scheibe Vollkornbrot – je nach Sorte – 2 bis 5 Gramm.

So knackst du die 30‑Gramm‑Mark Du musst nicht sofort alles umkrempeln. Oft reichen 2–3 kleine Umstellungen am Tag:

Frühstück: Haferflocken + Beeren + 1 EL Leinsamen

Haferflocken + Beeren + 1 EL Leinsamen Mittag/Abend: eine Portion Hülsenfrüchte (z.B. Linsen, Bohnen) oder Vollkorn statt Weißmehl

eine Portion Hülsenfrüchte (z.B. Linsen, Bohnen) oder Vollkorn statt Weißmehl Snack: Apfel mit Schale oder eine Handvoll Nüsse

Apfel mit Schale oder eine Handvoll Nüsse Extra-Booster: 1 EL Weizenkleie ins Müsli/Joghurt Wenn dein Bauch am Anfang rumort: normal. Reduziere kurz die Menge, steigere langsamer und trink mehr.

FAQ: Häufige Fragen zu Ballaststoffen Wie merke ich, dass ich zu schnell zu viele Ballaststoffe gegessen habe? Typisch sind Blähungen, Völlegefühl oder Bauchkrämpfe. Senke dann die Menge etwas, steigere dich langsamer und trinke mehr. Sind Ballaststoffe auch wichtig, wenn ich nicht abnehmen will? Ja. Sie unterstützen Verdauung, Darmflora und können sich positiv auf Blutzucker und Cholesterin auswirken. Was ist besser: Ballaststoffe über Nahrung oder als Pulver? Nahrung ist die bessere Basis, weil du zusätzlich Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe bekommst. Pulver (z.B. Flohsamenschalen) kann punktuell helfen, ersetzt aber keine ausgewogene Ernährung. Kann ich Ballaststoffe auch "zu viel" essen? Sehr hohe Mengen können bei manchen zu Beschwerden führen und die Aufnahme bestimmter Nährstoffe beeinflussen. Für die meisten ist der Bereich um 30–40 g/Tag sinnvoll – individuell ist aber entscheidend, was du gut verträgst.