Pflanzliches Eiweiß: die besten veganen Proteinquellen

Pflanzliche Proteinquellen versorgen dich mit wertvollem Eiweiß . Wir verraten dir, warum der Nährstoff so wichtig ist, und was du essen solltest.

Muskelaufbau und Muskelerhalt

Zellwachstum

Aufbau und Reparatur von Haut, Haaren, Nägeln, Organen

Sauerstoff- und Nährstofftransport

Speicherung bestimmter Stoffe (wie Eisen)

Wirkung als Enzym (unter anderem für die Energiegewinnung und Verdauung)

Hormonbildung

Bildung von Schutzproteinen für das Immunsystem

Energiequelle

Der Körper benötigt 20 verschiedene Aminosäuren. Viele von ihnen kann er nicht selbst bilden. Es ist daher wichtig, täglich genügend Eiweiß über die Ernährung aufzunehmen. Pro Kilogramm Körpergewicht sind 0,8 Gramm Eiweiß am Tag sinnvoll. Arbeitest du gerade am Muskelaufbau, sind 1,2 bis 2,0 Gramm je Kilo Körpergewicht sinnvoll. So bist du immer gut versorgt.