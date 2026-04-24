Zu wenig Salz beim Sport? Warum Wasser allein nicht reicht

Du trainierst hart, trinkst ausreichend und wirst trotzdem schneller müde? Dann fehlen deinem Körper möglicherweise nicht Wasser, sondern Elektrolyte.

Wir erklären dir, wie es dazu kommt und wie du dem entgegenwirkst.

Warum dein Körper ohne Elektrolyte an Leistung verliert Schweiß besteht nicht nur aus Wasser, sondern enthält verschiedene Elektrolyte: vor allem Natrium, aber auch Kalium, Chlorid und in geringeren Mengen Calcium. Natrium ist dabei der Elektrolyt, der über den Schweiß in den größten Mengen verloren geht und deshalb im Training besonders relevant ist.

Diese Elektrolyte halten zentrale Prozesse am Laufen, darunter:

Nervenleitung

Muskelkontraktion

Stabilisierung des Blutvolumens

Temperaturregulation Fehlt Natrium, arbeiten Muskeln weniger effizient. Das Herz-Kreislauf-System muss stärker kompensieren und die Belastung fühlt sich schneller anstrengend an.

Aktive Männer verlieren pro Trainingsstunde etwa 500 bis 1500 mg Natrium, bei Hitze oder langen Einheiten deutlich mehr. Über eine Trainingswoche hinweg summiert sich dieser Verlust spürbar.

Wer gleichzeitig sehr salzarm oder bewusst "clean" isst, kann deshalb in ein Defizit geraten – mit Folgen für Performance und Konzentration.

Wasser allein reicht deinem Körper nicht Viele reagieren auf Müdigkeit im Training mit mehr Wasser. Doch reines Wasser ersetzt keinen Elektrolytverlust.

Wer stark schwitzt und ausschließlich Wasser trinkt, verdünnt die Natriumkonzentration im Blut. Das kann dazu führen, dass Flüssigkeit schneller wieder ausgeschieden wird, anstatt im Kreislauf zu bleiben.

Typische mögliche Folgen:

Frühere Ermüdung

Leistungsabfall

Konzentrationsprobleme

Muskelkrämpfe

Kopfschmerzen nach Belastung Dass Natrium die Flüssigkeitsretention verbessert, zeigen Studien: Getränke mit Natrium werden nach Belastung deutlich besser im Körper gehalten als reines Wasser. Hydration ist deshalb kein reines "Wasser-Thema", sondern immer auch ein Elektrolyt-Thema.

Salz im Sport-Alltag Im Alltag wird Salz oft mit Bluthochdruck diskutiert. Unter Belastung befindet sich dein Körper jedoch in einer anderen Situation: Durch Schwitzen gehen relevante Mengen Natrium verloren.

Der Bedarf ist deshalb kontextabhängig, nicht pauschal hoch oder niedrig. Besonders bei Einheiten über 60 Minuten, Hitze oder starkem Schwitzen steigt der Verlust deutlich an.

Praktische Lösungen ohne Supplement-Overkill Du brauchst keine Supplement-Stacks. Oft reichen:

eine kleine Prise Salz im Wasser

eine salzhaltige Mahlzeit nach dem Training

bei langen Einheiten ein Elektrolytgetränk Entscheidend ist nicht viel Salz, sondern angepasstes Salz zur Belastung.

FAQ zu Salz und Elektrolyten beim Training Wie viel Salz brauche ich beim Sport? Das hängt von Dauer und Intensität deines Trainings ab. Wer länger als 60 Minuten trainiert oder stark schwitzt, verliert viel Natrium. In diesen Fällen kann ein gezielter Elektrolytausgleich sinnvoll sein. Sind Elektrolyte beim Krafttraining notwendig? Bei kurzen Einheiten meist nicht. Trainierst du intensiv oder schwitzt stark, steigt der Bedarf. Besonders bei Hitze oder längeren Workouts kann Natrium helfen, die Leistung zu stabilisieren. Woran erkenne ich einen Elektrolytmangel beim Sport? Typische Anzeichen sind: schnelle Ermüdung, Leistungsabfall oder Konzentrationsprobleme trotz ausreichendem Trinken. Auch Muskelkrämpfe oder Kopfschmerzen nach dem Training können ein Hinweis sein.