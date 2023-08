Diese Lebensmittel gehören nicht in den Kühlschrank

Diese Lebensmittel gehören nicht in den Kühlschrank

Kühlzonen im Kühlschrank: So nutzt du sie richtig

Kühlzonen im Kühlschrank: So nutzt du sie richtig

In diesem Artikel:

In diesem Artikel:

Die einen mögen es knackig kühl, die anderen etwas wärmer: Die verschiedenen Lebensmittelgruppen in deinem Kühlschrank haben alle ihre eigenen "Bedürfnisse" und Wohlfühltemperaturen. Fisch und Fleisch bevorzugen beispielsweise eine andere Kühlzone als Joghurt oder Gemüse und halten bei guter Lagerung entsprechend länger. Diese Lebensmittel sollten Sportler:innen übrigens immer im Kühlschrank haben.

Dir war bisher vermutlich gar nicht bewusst, dass dein Kühlschrank unterschiedliche Kühlzonen hat und du ihn falsch befüllen kannst, oder? Wir verraten dir, welche Lebensmittel sich in welchen Zonen am wohlsten fühlen, und welche du komplett aus dem Kühlschrank verbannen solltest.

Du weißt nicht, was du aus den Sachen in deinem Kühlschrank heute Abend Gesundes kochen sollst? Wir schon: Mit dem Men’s-Health-Ernährungscoaching kannst du dein Fitnessziel verfolgen, von Abnehmen bis Muskelaufbau, und bekommst tägliche leckere Rezeptideen. Angepasst auf deine Vorlieben und deinen Kalorienbedarf.

Kühlzonen im Kühlschrank: So nutzt du sie richtig

Im Kühlschrank herrscht keine einheitliche Temperatur, es gibt verschiedene Kühlzonen. Selbst die Kühlschranktür ist eine Art eigene "Zone", die man noch mal in verschiedene Bereiche unterteilt. So kannst du für nahezu jedes Lebensmittel optimale Bedingungen schaffen und sie bleiben länger frisch. Und es landet weniger Essen im Müll. Was du mit Resten alles noch leckeres zubereiten kannst, liest du hier.