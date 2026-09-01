Gewinnspiel: FLORIS VAN BOMMEL Chukka Boots gewinnen

Drei Jahrhunderte. Neun Generationen. Eine Manufaktur.

Manche Marken erzählen ihre Geschichte, FLORIS VAN BOMMEL schreibt sie jeden Tag weiter. Seit 1718 und bis heute als letzte aktive Schuhmanufaktur der Niederlande. Floris führt das Erbe gemeinsam mit seinen Brüdern Reynier und Pepijn in 9. Familiengeneration fort: mit Respekt vor dem Handwerk, unkonventionell klarem Gespür für Design und einer feinen Portion Selbstironie.

Wer FLORIS VAN BOMMEL begegnet, spürt schnell: Hinter jedem Modell steckt mehr als eine Stilentscheidung. Feine Kontraste, außergewöhnliche Materialien, durchdachte Details – die unverwechselbare Floris-Handschrift. Mal subtil, mal augenzwinkernd, immer mit Charakter.

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Wenn Eleganz auf Lässigkeit trifft, entsteht der Stil der neuen Saison: Schuhe, die Business und Freizeit mühelos vereinen. Markante Sneaker, charakterstarke Boots, neue Brown Shoe Styles. Die Herbst/Winter-Kollektionen für Women und Men verbinden zeitgemäßes Design mit handwerklicher Qualität. Ein Teil der Kollektion entsteht bis heute in der eigenen Manufaktur im niederländischen Moergestel. Feinste italienische Leder und bis zu 280 Arbeitsschritte machen jedes Paar zu einem Ausdruck der Schuhmacherkunst, für die die Marke seit Generationen steht - ausgezeichnet als königlicher Hoflieferant.

Erhältlich in den eigenen Brand Stores in den Niederlanden und Belgien sowie in Düsseldorf, Köln und Stuttgart wie auch im Webshop unter florisvanbommel.de und bei ausgewählten Premiumhändlern. Mehr als drei Jahrhunderte Schuhhandwerk, moderne Haltung und jeden Tag ein neues Kapitel.

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Gewinne die FLORIS VAN BOMMEL Chukka Boots für Herren Verlost werden 4× FLORIS VAN BOMMEL Chukka Boots für Herren aus hochwertigem strukturiertem Leder in Taupe-Grau mit dunklem Finish und markanter Profilsohle aus der aktuellen Herbst/Winter-Kollektion. Jeweils in EU-Größe 44 2/3 (UK 10), im Wert von 260 €.*

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeitende der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt.

Teilnahmeschluss ist Mittwoch, der 30.09., um 23:59 Uhr.