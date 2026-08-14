Men's Health Gewinnspiel: Sichere dir die Chance auf 250 €

Ein bisschen zusätzliches Budget kann man immer gebrauchen. Deshalb verlosen wir 2 x 250 € – und du kannst ganz einfach mitmachen.

Was würdest du mit 250 Euro machen? Neue Laufschuhe, ein Upgrade fürs Home-Gym, ein Wochenende raus oder einfach etwas, das schon länger auf deiner Wunschliste steht? Wir überlassen die Entscheidung dir. Denn bei unserem aktuellen Gewinnspiel gibt es 2 × 250 Euro zu gewinnen.

So bist du dabei Die Teilnahme ist unkompliziert: Beantworte einfach die Gewinnspielfrage unten und fülle die erforderlichen Felder im Teilnahmeformular aus.

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeitende der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt. Das Gewinnspiel findet auf den Internetauftritten menshealth.de, womenshealth.de und runnersworld.de statt. Die Gewinne werden unter allen Teilnehmenden verlost.