Die 8 besten Fischsorten für Muskelaufbau und Fettabbau

Fisch gehört zu den am meisten unterschätzten Lebensmitteln für Muskelaufbau und Gesundheit. Während viele Männer bei Protein automatisch an Hähnchen, Eier oder Shakes denken, liefern zahlreiche Fischarten ähnlich viel Eiweiß – oft kombiniert mit wertvollen Omega-3-Fettsäuren, Vitamin D und wichtigen Mineralstoffen.

Egal, ob du Muskeln aufbauen, Körperfett reduzieren oder einfach abwechslungsreicher essen möchtest: Mit den richtigen Fischsorten bringst du mehr Protein und Nährstoffe auf den Teller. Welche Arten besonders überzeugen und wie viel Eiweiß tatsächlich in ihnen steckt, erfährst du hier.

Warum Fisch so gesund ist Fisch punktet nicht nur beim Eiweißgehalt. Vor allem fettreiche Kaltwasserfische enthalten große Mengen Omega-3-Fettsäuren. Diese können Entzündungsprozesse reduzieren, die Herzgesundheit unterstützen und spielen zudem eine wichtige Rolle für Gehirn und Nervensystem.

Ein weiterer Vorteil: Einige Fischarten gehören zu den wenigen natürlichen Lebensmitteln, die nennenswerte Mengen Vitamin D liefern – ein Nährstoff, von dem viele Menschen zu wenig aufnehmen.

Infobox: Darum lohnt sich Fisch✔ hochwertiges Protein für Muskelaufbau

✔ reich an Omega-3-Fettsäuren

✔ liefert Jod, Selen und Magnesium

✔ oft kalorienärmer als Fleisch

✔ bringt Abwechslung in die Fitness-Küche

Wie viel Eiweiß brauchst du täglich? Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt Erwachsenen mindestens 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht täglich. Für aktive Menschen, Kraftsportler und Männer in einer Diät gelten jedoch höhere Werte als sinnvoll. Viele Sporternährungsexperten empfehlen etwa 1,2 bis 2,0 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht, um Muskelmasse zu erhalten oder aufzubauen. Ein 80-Kilo-Mann sollte also je nach Trainingsziel rund 96 bis 160 Gramm Eiweiß pro Tag anpeilen.

Die 8 besten Protein-Fische für deine Fitnessküche Nicht jeder Fisch liefert gleich viel Eiweiß. Für diese Auswahl zählen vor allem ein hoher Proteingehalt, gute Alltagstauglichkeit und sinnvolle Nährstoffe wie Omega-3-Fettsäuren, Jod oder Vitamin D.

1. Thunfisch: Der Protein-Klassiker Thunfisch gehört zu den beliebtesten Proteinquellen überhaupt. Bereits eine normale Portion liefert über 30 Gramm Eiweiß und eignet sich perfekt für Salate, Bowls oder Sandwiches.

Protein: 33 g pro Portion

2. Gelbschwanzmakrele (Yellowtail) In Deutschland weniger bekannt, aber extrem eiweißreich. Der Fisch liefert ähnlich viel Protein wie Hähnchenbrust und überzeugt mit seinem festen Fleisch.

Protein: 34 g pro Portion

3. Wildlachs Lachs kombiniert viel Eiweiß mit wertvollen Omega-3-Fettsäuren. Gerade für Sportler ist diese Kombination interessant, da Omega-3-Fette Regenerationsprozesse unterstützen können.

Protein: 31 g pro Portion

4. Forelle Forelle liefert hochwertiges Eiweiß und hat ein besonders zartes Fleisch. Geräuchert oder frisch aus dem Ofen ist sie eine hervorragende Alternative zu Lachs.

Protein: 30 g pro Portion

5. Schnapper (Snapper) Dieser feste Weißfisch überzeugt mit viel Protein bei vergleichsweise wenig Kalorien. Ideal zum Grillen oder Braten.

Protein: 30 g pro Portion

6. Seelachs Seelachs gehört zu den besten Fischsorten für eine Diät. Er liefert viel Eiweiß, macht satt und enthält wenig Kalorien.

Protein: 28 g pro Portion

7. Kabeljau Wer Fischgeschmack nicht besonders mag, liegt mit Kabeljau richtig. Sein mildes Aroma macht ihn besonders vielseitig.

Protein: 20 g pro Portion

8. Makrele Makrelen liefern zwar etwas mehr Kalorien als viele Weißfische, dafür aber besonders viele Omega-3-Fettsäuren und hochwertiges Eiweiß.

Protein: 20 g pro Portion

Die Fischsorten im Überblick Die folgenden Angaben beziehen sich auf typische Portionsgrößen und Durchschnittswerte.

Angaben pro etwa 120 bis 150 Gramm Portion, je nach Zubereitung und Herkunft.

Welcher Fisch eignet sich am besten zum Abnehmen? Wenn du Fett verlieren möchtest, sind vor allem Kabeljau, Seelachs, Forelle und Snapper interessant. Sie liefern viel Eiweiß bei vergleichsweise wenig Kalorien und sorgen dadurch für eine lange Sättigung.

Ist Fisch besser als Hähnchen? Nicht unbedingt besser – aber oft vielseitiger. Hähnchen liefert meist etwas mehr Eiweiß pro Kalorie. Fisch punktet dafür zusätzlich mit Omega-3-Fettsäuren, Jod, Selen und Vitamin D. Für die Gesundheit und den Muskelaufbau ist eine Kombination aus beiden Proteinquellen ideal.

FAQ: Die wichtigsten Fragen zu Fisch und Protein Wie oft sollte man Fisch essen? Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt ein bis zwei Fischmahlzeiten pro Woche. Welcher Fisch enthält die meisten Omega-3-Fettsäuren? Zu den Spitzenreitern gehören Lachs, Makrele, Hering und Sardinen. Ist Thunfisch aus der Dose eine gute Proteinquelle? Ja. Vor allem Thunfisch im eigenen Saft liefert viel Eiweiß und eignet sich hervorragend für eine proteinreiche Ernährung. Können Tiefkühlfische genauso gesund sein? Ja. Tiefkühlfisch enthält meist ähnlich viele Nährstoffe wie frischer Fisch und ist oft sogar länger haltbar. Ist Fisch auch für Muskelaufbau geeignet? Absolut. Viele Fischarten liefern 20 bis 35 Gramm hochwertiges Eiweiß pro Portion und eignen sich ideal als Post-Workout-Mahlzeit.