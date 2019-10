Bart-Styles 2019 und 2020 Diese Bartfrisuren sind jetzt angesagt

Welche Bart-Styles sind 2019 und 2020 im Trend?

Maleeq Oz, Friseur und Bart-Experte von Brisk weiß: "Bart bleibt Trend! Allen voran der gepflegte 5-Tage-Bart. Ebenso wieder angesagt, auch bei jüngeren Männern: ein Schnurrbart à la Johnny Depp und Christoph Waltz."

Der Hipster-Vollbart ist also schon wieder out?

"Nein, der bleibt! Aber unabhängig von Trends, ist es viel wichtiger, dass der Bart zum individuellen Bartwuchs passt. Also: Bei spärlichem Haarwachstum lieber nur Drei-Tage-Bart tragen als einen unregelmäßigen Vollbart", finden Felix Ermer, Viktor Dik und Jonas Hillebrecht, Gründer der Hamburger Männermarke Brooklyn Soap Company.

Welchen Bart mögen Frauen am liebsten?

"Nach wie vor ist der 3-Tage-Bart weit vorne. Studien belegen, dass Frauen die Kombination zwischen weicher Haut und leicht kitzelnder Barthaare beim Küssen besonders lieben", sagt Maleeq Oz.

Damit der Bart nicht piekst, muss er entsprechend gepflegt werden. Wie geht das?

Ein Bart kann genauso gepflegt und gestylt werden wie die Frisur. Barthaare brauchen allerdings andere Pflegeprodukte, damit sie nicht spröde und kraus werden. Zur Grundausstattung gehören eine Bartseife zur täglichen Reinigung und ein Bartöl zur Pflege der Barthaare und der Haut.

Wie lasse ich meinen Bart wachsen?

"Jeder Bartträger wird wissen, dass die erste Phase des Wachsenlassens gar nicht so leicht ist – der Bart juckt, die Haut wird trocken und mit zunehmender Länge werden die Barthaare wilder. Oft der Grund, aus dem der Bart wieder abrasiert wird. Dabei können all diese unangenehmen Begleiterscheinungen mit der richtigen Bartpflege verhindert werden. Man sieht besser aus und fühlt sich besser", so die Experten aus Hamburg.

Welcher Bart steht mir?

"Ein Bart soll die Persönlichkeit eines Mannes gekonnt unterstreichen – aber nicht ersetzen", betont Image-Trainer und Stil-Experte Andreas Weinzierl aus Oldenburg. "Ein Bart war und ist einfach ein Ausdruck von Männlichkeit. Allerdings ist er nur dann typgerecht, wenn er die Gesichtslinien harmonisch ergänzt und unterstreicht." Was das konkret für dich bedeutet, verraten wir dir im Folgenden.

Der Drei-Tage-Bart ist der Liebling der Frauen

In 3 Tagen zur mehr Männlichkeit: Eine Studie im Auftrag von Wilkinson hat ergeben, dass der 3-Tage-Bart für knapp 75 Prozent der Frauen der männlichste Bart-Style von allen ist.

lenaer / Shutterstock.com Der Drei-Tage-Bart ist der Bart in seiner ursprünglichsten Form. Er wächst an Wangen, Kinn, Mund und dem oberen Halsbereich

Wem steht's? Ein flächendeckender Bart wie der Drei-Tage-Bart lässt das Gesicht runder und weicher erscheinen, deswegen eignet er sich besonders gut bei rechteckigen Zügen. Er steht aber den meisten Männern.

Wie wirkt's? Ein 3-Tage-Bart kommt bei Frauen besonders gut an – vorausgesetzt; er ist gepflegt. "Der Bart soll zwar so aussehen, als ob man nichts macht, aber einfach vor sich hinwachsen geht auch nicht! Sprich: Täglich waschen und einölen, damit die Haare nicht kreuz und quer stehen und nicht pieksen", empfiehlt Bart-Experte Maleeq Oz.

Pflegetipp: L'Oreal Men Expert Barber Club 3-Tagebart-und-Gesichtspflege

Und sonst? Damit aus dem Drei-Tage-Bart kein Vollbart wird, die Stoppeln alle paar Tage mit einem Bartschneider auf die gleiche Länge trimmen. Mit dem Rasierer Dann noch zusätzlich die Konturen an Hals und Wangen säubern. Der Profi empfiehlt: "Dabei aber bitte nicht zu genau schneiden, sonst sieht der 3-Tage-Bart schnell aus wie gemalt. Etwas natürlicher ist authentischer!"

Der Vollbart bleibt Trend

Beim Vollbart wird nicht rasiert, nur getrimmt und frisiert. Auch wenn er wild und verwegen aussieht, ist regelmäßige Pflege wichtig: Also täglich reinigen und mit Öl oder Bart-Balm in Form bringen.

Eugenio Marongiu / Shutterstock.com Ein Vollbart streckt das Gesicht und lässt volle Wangen schlanker erscheinen

Wem steht's? Der Vollbart zieht das Gesicht optisch in die Länge. Das macht ihn besonders vorteilhaft für eher runde Gesichter. Aus dem gleichen Grund sollte er bei schmalen Gesichtern nicht zu lang getragen werden.

Wie wirkt's? Ein langer Bart wirkt urig, passend ist wohl auch der Begriff "Holzfäller-Bart". Frauen fällt es schwer, Männer mit Vollbart zu durchschauen, gleichzeitig wirken die Träger aber auch zurückhaltend, so Image-Berater Andreas Weinzierl.

Pflegetipp: Bartbürste aus Olivenholz zur Vollbartpflege

Bart-Trend 2019 und 2020: ZZ - der extra lange Vollbart

Mehr Bart geht nicht! Beim überlangen ZZ-Vollbart gilt: Je länger, desto hipper. Oft dauert es Jahre, bis er ZZ-Status erreicht. Stutzen musst du ihn trotzdem regelmäßig – am besten nicht selbst, sondern einmal im Monat beim Friseur oder Barber deines Vertrauens.

Sfio Cracho/Shutterstock Damit ein überlanger ZZ-Vollbart so dicht und gepflegt wächst, ist es wichtig, dass du die Haare regelmäßig stutzen lässt

Wem steht's? Der lange Bart streckt optisch und steht daher vor allem Männern mit runden oder eckigen Gesichtern. Ein schmales Gesicht würde der Bart unvorteilhaft in die Länge ziehen.

Wie wirkt's? Ein überlanger Vollbart wirkt wild und kernig, lässt den Träger aber auch älter wirken.

Und sonst? Den längsten Bart trug übrigens der Norweger Hans N. Langseth – er erreichte eine Länge von 5,33 Metern.

Angesagte Bartfrisur: Vollbart-Moustache-Kombi

Genauso im Trend wie wilde Vollbartfrisuren liegen durchgestylte Varianten. Zum Beispiel die Kombi mit einem leicht gezwirbelten Oberlippenbart. "Schnurrbärte sehen nur gut aus, wenn sie entsprechend geformt und gestylt sind. Daher ist ein Bart-Balm ein Must!", sagt Bart-Experte Maleeq Oz.

sergey causelove / Shutterstock.com Mit gezwirbeltem Moustache bekommt dein Vollbart ein edles Retro-Upgrade

Wem steht’s? Ein Schnurrbart passt zu allen Gesichtsformen. Aber: Wie bei den Haaren gilt aber auch hier: Weniger ist mehr. Sonst sieht der Look schnell verkleidet aus. Eher etwas für Liebhaber sind die ausgeprägten Formen des Schnurrbarts, bei denen die teilweise mehrere zehn Zentimeter langen Barthaare frisiert, gezwirbelt, gekräuselt oder geringelt werden.

Wie wirkt's? Der Schnauzbart ist eher etwas für Nostalgiker, da er auf Frauen schnell kühl, aber auch ironisch und geheimnisvoll wirkt, weiß Weinzierl. Er wirkt sogar spießig, wenn er nicht ausreichend stylisch präsentiert und frisiert wird.

Und sonst? Der Schnurrbart hat viele Namen: Schnäuzer, Moustache oder einfach Oberlippenbart. Ein bekannter Schnurrbart-Träger ist Salvador Dalí, der seinen Stil mit den Worten begründete: "Ohne Schnurrbart ist ein Mann nicht richtig angezogen."

Modemutige tragen jetzt Schnurrbart

Deutlich tragbarer als die Vollbart-Moustache-Kombi oben ist dieses Zusammenspiel aus kurzem Oberlippen- und 3-Tage-Bart.

Shooting Star Studio / Shutterstock.com Mit dem Mode-Comeback der 70er meldet sich auch ein beliebter Bart-Style des Jahrzehnts zurück: der Schnurrbart

Wem steht’s? In dieser Variante beeinflusst er die Gesichtsform nicht merklich und steht daher jedem, dessen Bart an dieser Stelle voll genug wächst.

Wie wirkt's? Ein Moustache wirkt sehr gepflegt aber auch schnell spießig. Deutlich cooler und entspannter kommt der Look in Kombi mit einem lässigen Drei-Tage-Bart rüber.

Und sonst? Ein kurzer Oberlippenbart hat bereits nach 2-3 Wochen die gewünschte Fülle und Länge erreicht. Dann solltest du ihn etwa 1x wöchentlich mit einer Bartschere stutzen.

Vollbartfrisuren: Bart-Glatzen-Kombi

Klar, eine Glatze bekommt wohl keiner gerne. Haarausfall bedeutet aber nicht, dass du ab sofort immer gleich aussehen musst. Schließlich kannst du die Haare im Gesicht noch wachsen lassen und immer andere Bart-Frisuren tragen.

Sementsova Lesia / Shutterstock.com Sieh es positiv, wenn die Haare nur noch im Gesicht wachsen: Maskuliner als die Kombi Vollbart und Glatze geht's nicht

Wie wirkt's? Die Kombination aus Vollbart und Glatze gehört zu den markantesten. Viele Frauen finden diesen Look sogar besonders sexy.

Und sonst? Investiere die Zeit, die du beim Haarstyling sparst, in deinen Bart. Regelmäßge Besuche beim Barbier und tägliche Bartpflege sind Pflicht.

Bartfrisur im Undone-Look: der Sechs-Tage-Bart

Ein 6-Tage-Bart ist der perfekte Kompromiss aus Vollbart und 3-Tage-Bart. Dieser Bart-Style wirkt verwegen, aber gepflegt.

ESB Professional / Shutterstock.com Ein 6-Tage-Bart lässt das Gesicht weicher erscheinen

Wem steht's? Männer mit einem eher rechteckigen oder länglichen Gesicht tendieren dazu, schlank und teilweise sogar knochig auszusehen. In diesem Fall "überdeckt" der Sechs-Tage-Bart diese harten Konturen und kann somit ansprechend wirken.

Wie wirkt's? Lässig! Um allerdings dem ungepflegten Eindruck zu entkommen, muss der Bart regelmäßig getrimmt und gepflegt werden. Wichtig ist, dass der Bart gepflegt, aber nicht gemacht aussieht. Rasiere die Konturen deshalb wenn möglich nicht und auf keinen Fall zu exakt nach.

Zeitloser Bart-Style: Koteletten bleiben Trend

Der Kotelettenbart verläuft symmetrisch an beiden Wangen und stellt eine "Verbindung" zwischen Haupthaar und übrigem Barthaar dar. Der Begriff Koteletten ist übrigens vom französischen "côte" abgeleitet, was wörtlich übersetzt "Seite" bedeutet. Aktuell trägt man Koteletten eher kurz, maximal bis zur Hälfte der Ohren.

sanneberg / Shutterstock.com Retro à la Bob Dylan: Der Kotelettenbart ist nach wie vor ein angesagter Bart-Style

Wem steht's? Diese Bartform lässt das Gesicht länger wirken, ist also besonders für runde Gesichter geeignet.

Wie wirkt's? Andreas Weinzierl weiß: "Auf Frauen wirkt der Bart verspielt und verführerisch."

Und sonst? Der Kotelettenbart ist Retro-Kult: Bob Dylan und John Lennon trugen ihn bereits.

Und zum Schluss: Welche Bärte gehen 2019 und 2020 gar nicht mehr?

Maleeq Oz sagt: "Total out sind Bärte, die zu perfekt konturiert oder gefärbt sind. Das hat nichts mehr mit Männlichkeit zu tun!"

Und, welche Bart-Frisur gefällt dir am besten? Wenn du dich nicht festlegen kannst, probiere doch einfach regelmäßig einen anderen Stil aus. Genug Inspiration hast du ja jetzt.