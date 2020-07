Die Hände gehören am besten nicht in den Nacken, sondern zum Beispiel an die Schläfen. Dort strapazieren sie nicht durch unnötiges Ziehen am Kopf die Halswirbelsäule.

Den Kopf auf der Brust ablegen. Das sorgt für mehr Stabilität.

Um die Übung zu intensivieren, sollten die Arme bei der Aufwärtsbewegung immer Schwung holen.