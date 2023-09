In diesem Artikel: Die Karriere von Dennis Schröder

Im Finale gegen Serbien war die ganze deutsche Mannschaft der Star. Doch auch eine perfekt funktionierende Mannschaft braucht einen Leader, der vorangeht. Also lieferte Team-Kapitän und NBA-Superstar Dennis Schröder zum Ende der Partie ab, und zwar so richtig. Zu einem Zeitpunkt, wo man vielen Spielern bereits die Anstrengungen der Partie ansehen konnte, drehte Schröder auf und brachte die deutsche Nationalmannschaft endgültig auf die Siegerstraße.

Hinter dem Erfolg und all dem Talent steckt aber vor allem eines: hartes Training. Bei uns erfahrt ihr, wie sich der neue Nationalheld Dennis Schröder auf sein größtes Turnier vorbereitet hat.

Die Karriere von Dennis Schröder Der gebürtige Braunschweiger Dennis Schröder wurde mit 11 Jahren von Liviu Călin entdeckt. Der Basketballtrainer hatte keine leichte Zeit mit dem sehr talentierten, aber auch schwierigen Teenager Schröder. Immer wieder flog Schröder aus den Teams und er hatte es letztlich Călin zu verdanken, dass er ihn immer wieder förderte.

Sein Bundesligadebüt gab der heutige Superstar 2011 für die New Yorker Phantoms Braunschweig. Im Juni 2013 folgte dann der große Sprung in die NBA, die beste Basketball-Liga der Welt. 5 Jahre lang spielte er für die Atlanta Hawks, ehe er sich unter anderem den Los Angeles Lakers für jeweils einmal ein Jahr anschloss. An der Seite von Lakers-Legende Lebron James dribbelte sich Schröder in die Herzen der Fans. Ab dieser Saison beginnt für Schröder ein neues Kapitel in der NBA bei den Toronto Rapters. Und dort dürfte er mit breiter Brust auftauchen, denn Dennis Schröder ist nicht nur Weltmeister geworden, sondern wurde auch zum MVP (Most Valuable Player) der WM gekürt. Was für eine Leistung!

Dennis Schröder: Basketball- und Social-Media-Star In der Nationalmannschaft geht Dennis Schröder als Kapitän voran, aber auch in den sozialen Netzwerken ist der Basketball-Profi ein Leader. 2,5 Millionen Menschen folgen dem neuen Weltmeister auf Instagram. Egal ob Trainingseinheiten, Reisen oder lustige Momente mit der Familie und Freunden – Dennis Schröder nimmt seine Fans mit in seine Welt und zeigt authentisch seinen Alltag. Aber seine Community ist nicht nur dankbar für seinen Erfolgs-Content, viel mehr fühlen sie sich durch seinen offenen Umgang mit Höhen und Tiefen im Leben abgeholt. Der Glamour-Star zeigt auch die Schattenseiten des Erfolges und motiviert seine Follower:innen, niemals aufzugeben und an seinen Träumen festzuhalten.

Auf YouTube verbucht Schröder mittlerweile 367.000 Abonnent:innen, Tendenz steigend. In 8-12 minütigen Vlogs präsentiert der Point Guard sein Leben und seine Arbeit. Allein während der Weltmeisterschaft wurden auf seinem Account "Dennis Schröder" 5 verschiedene Vlogs hochgeladen, die den Verlauf des Turniers dokumentieren. Ganz nah dran eben. Ende Juni nahm er seine Fans dann mit in die Vorbereitung auf das große Weltmeisterschaftsturnier. Der Vlog "My World Cup Workout Routine!" hält, was er verspricht. Wir haben für euch die Übungen mal genauer unter die Lupe genommen, viel Spaß!

Das WM-Workout von Dennis Schröder Gemeinsam mit Fitness- und Athletik-Trainer Arne Greskowiak startete Dennis Schröder seine Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft. Das Ziel war klar: Bis zur WM topfit sein, um absolute Bestleistungen aufs Feld zu bringen. Dass ihm das gelungen ist, wissen wir inzwischen. Wie das ganze Training aussah, erfahrt ihr hier.

Warm-up auf der Matte: Hüftbrücke: Dafür legt Dennis sich auf den Rücken und winkelt die Beine an. Die Arme legt er zur Stabilisierung neben dem Körper ab. Jetzt hebt er sein Gesäß vom Boden ab und spannt es an. Der Rumpf wird ebenfalls angespannt, damit Oberkörper und Oberschenkel eine gerade Linie bilden. Die Position wird gehalten. Plank auf Fäusten: Dennis platziert seine Fäuste mit ausgestreckten Armen direkt unter seinen Schultern. Die Fußballen werden schulterbreit fest am Boden platziert. Gesäß und Rumpf anspannen, sodass der Körper idealerweise eine Gerade bildet. Die Position wird gehalten. Anschließend geht Dennis zurück in die Hüftbrücke. Plank auf Fäusten mit Beinheben: Dennis geht in die gleiche Position wie bei den Planks auf Fäusten. Jetzt hebt er sein rechtes Bein vom Boden ab und hält es kurz in der Luft. Beide Beine sind dabei gestreckt. Er legt den rechten Fuß wieder am Boden ab und wiederholt das Ganze mit dem linken Bein. Anschließend geht Dennis zurück in die Hüftbrücke. Marschierendes Hüftheben: Dennis bleibt in der Position der Hüftbrücke, mit dem kleinen Unterschied, dass er seine Arme nun nach oben streckt, um noch mehr Balance über seinen Körper aufzubauen. Jetzt führt er seine Knie abwechselnd in Richtung seiner Brust. Dabei hält er die Körperspannung. Das Training: Standwaage: Aufrechter Stand, Gewicht auf den linken Fuß verlagern. Oberkörper nach vorn lehnen und den rechten Fuß nach hinten anheben. Der Blick geht zu Boden, der Rumpf bleibt während der gesamten Übung angespannt. - Mit dem Oberkörper nach vorn lehnen und das rechte Bein mitnehmen, sodass der Oberkörper und das rechte Bein eine Linie bilden. Den rechten Arm in gleicher Linie nach vorn strecken. Kurz in dieser Position verharren. Kontrolliert zurück in die Ausgangsposition kehren. Nach Ablauf der vorgegebenen Wiederholungen, Gewicht auf den rechten Fuß verlagern, das linke Bein nach hinten und den rechten Arm nach vorn ausstrecken. Wechselseitiges Bankdrücken mit Kurzhanteln: Dennis liegt mit dem Rücken auf der Hantelbank und hält die Kurzhanteln mit ausgestreckten Armen nach oben. Der Rumpf ist dabei angespannt. Nun beugt Dennis den rechten Arm und das Gewicht wird kontrolliert leicht vom Körper abgespreizt, bis die Hantel etwa auf Brusthöhe ist. Der linke Arm bleibt dabei gestreckt. Den rechten Arm wieder strecken und explosiv nach oben drücken. Den Ablauf mit dem linken Arm wiederholen. Standwaage mit Kettlebells: Der gleiche Ablauf wie bei der normalen Standwaage, mit dem Unterschied, dass in beiden Händen eine Kettlebell gehalten wird. Die Arme bleiben während der Ausführung hängend neben dem Körper, sodass noch mehr Stabilität aufgebaut wird. Einbeiniges Hüftheben: Dennis liegt wieder auf der Matte. Sein linkes Bein stellt er angewinkelt auf, das rechte hängt angewinkelt in der Luft. Seine Arme streckt er nach oben. Das Gesäß vom Boden heben und anspannen. Den Rumpf ebenfalls anspannen und den Vorgang beidseitig wiederholen. Einarmiges Schulterdrücken mit Landmine: Dennis kniet sich im tiefen Ausfallschritt vor die Landmine, der rechte Fuß ist vorn. Langhantel mit der linken Hand am Ende greifen. Rechten Arm anwinkeln, der rechte Ellenbogen zeigt zum Boden. - Linken Arm ausstrecken und Langhantel schräg nach oben drücken. Kontrolliert zurück in die Ausgangsposition. Nach Ablauf der vorgegebenen Wiederholungen Schrittstellung tauschen und mit dem rechten Arm ausführen. Kurze Pause Schulterdrücken mit Eindrehen: Aufrecht hinstellen und jeweils eine Kurzhantel in jede Hand nehmen. Jetzt streckt Dennis beide Arme explosiv nach oben und hält die Position kurz im Obergriff. Die Hanteln zurück zu den Schultern führen und dabei eindrehen, sodass die sich auf Schulterhöhe im Untergriff befinden. Vorgang wiederholen. Hüftheben auf Swiss Ball: Dennis geht wieder in die Position der Hüftbrücke und legt seine Fersen auf einen Gymnastikball. Die Arme liegen zur Stabilisierung neben dem Körper. Gesäß anheben und Rumpf anspannen, sodass der Körper eine gerade Linie bildet. Die Beine auf dem Swiss Ball anwinkeln, Fersen und Ball in Richtung Gesäß führen. Russian Twists mit Medizinball: Dennis sitzt auf dem Boden und lehnt sich leicht zurück. Die Knie sind leicht angewinkelt und die Füße angehoben. Nur das Gesäß berührt den Boden. Den Medizinball rechts neben den Körper auf den Boden legen und mit beiden Händen halten. Körperspannung halten. Den Medizinball hochnehmen und auf die linke Seite des Körpers heben. Mit dem Ball kurz den Boden berühren und wieder zurück auf die rechte Seite heben. Wechselseitig wiederholen.

Fazit: Trainieren wie ein Champion lohnt sich Dennis Schröders sensationelle Leistungen während der Weltmeisterschaft hat er seinem harten und gezielten Training zu verdanken. Daher bleibt nur zu sagen: Wer hart und sauber trainiert, wird am Ende immer für seinen Einsatz belohnt!