Männer ab 30 profitieren am meisten von einem Trainingssystem aus Krafttraining, Ausdauer und gezielter Regeneration. Bereits 2–3 Krafttrainingseinheiten pro Woche plus 150–300 Minuten Bewegung reichen laut World Health Organization, um Muskelmasse, Leistungsfähigkeit und Gesundheit langfristig zu erhalten. Entscheidend ist nicht mehr Training, sondern besser gesteuertes Training.1. Krafttraining ist die Basis – aber Qualität schlägt VolumenZwei bis drei Krafttrainingseinheiten pro Woche reichen aus, wenn sie technisch sauber und progressiv aufgebaut sind. Studien zeigen, dass Widerstandstraining Muskelmasse und Kraft auch ab 30 zuverlässig erhält.Mit zunehmendem Alter wird nicht das Training unwichtiger, sondern die Ausführung entscheidender. Wer weiter leistungsfähig bleiben will, muss Belastung besser dosieren:saubere Technikkontrollierte Wiederholungenstabile Rumpfspannungkeine Sätze bis zum völligen VersagenGrundübungen bleiben dabei der Goldstandard, weil sie viele Muskelgruppen gleichzeitig trainieren:KniebeugenRudernHip Hinge (z. B. Kreuzheben)BankdrückenKrafttraining ermöglicht unabhängig vom Alter signifikante Verbesserungen der Muskelkraft – vorausgesetzt, Progression und Technik stimmen.2. Ausdauer verbessert nicht nur die Fitness, sondern auch deine RegenerationEine solide aerobe Basis hilft dir, Belastungen besser zu verkraften und schneller zu regenerieren. Die World Health Organization empfiehlt 150–300 Minuten moderate Aktivität pro Woche oder 75–150 Minuten intensive Bewegung.Ausdauertraining wird oft unterschätzt, ist aber ein entscheidender Leistungsfaktor:verbessert Sauerstoffaufnahme (VO₂max)beschleunigt Erholung zwischen Krafttrainingseinheitenreduziert langfristig GesundheitsrisikenFür die Praxis bedeutet das:2–3 lockere Einheiten pro WocheIntensität so wählen, dass du noch sprechen kannstTypische Optionen sind Joggen, Radfahren, Rudern oder zügiges Gehen.3. HIIT ist ein Werkzeug – kein Hormon-HackHigh-Intensity Interval Training (HIIT) ist zeiteffizient, hat aber keinen nachhaltigen Effekt auf den Testosteronspiegel. Studien zeigen vor allem kurzfristige hormonelle Reaktionen direkt nach dem Training:akuter Anstieg von Testosteron und Cortisolkeine langfristige hormonelle AnpassungDas bedeutet:sinnvoll für Fitness und Zeitersparnisaber kein Ersatz für Krafttraining oder GrundlagenausdauerEmpfehlung für den Alltag:1–2 Einheiten pro Wochez. B. 4×4 Minuten Intervallenicht direkt vor schweren Beintagen4. Protein unterstützt Muskelerhalt – aber Timing schlägt ExtremeFür Männer ab 30 liegt eine sinnvolle Proteinzufuhr bei etwa 1,0–1,2 g pro Kilogramm Körpergewicht täglich. Entscheidend sind die Kombination mit Krafttraining und eine gleichmäßige Verteilung über den Tag:mindestens 1,0 g/kg Körpergewichtbis zu 1,2–1,5 g/kg bei aktiven PersonenWichtiger als extreme Mengen ist die Regelmäßigkeit:Jede Mahlzeit sollte Protein enthaltenKombination mit Training verstärkt den EffektGute Proteinquellen:Skyr und MagerquarkEier und FischHülsenfrüchte und TofuGeflügel5. Regeneration entscheidet über deinen FortschrittLangfristige Leistungsfähigkeit entsteht nicht durch maximale Belastung, sondern durch die richtige Balance zwischen Training und Erholung. Wer Regeneration ignoriert, verliert genau das, was er aufbauen will.Für die Praxis bedeutet das:7–9 Stunden Schlaf pro Nachtregelmäßige Pausen zwischen intensiven Einheitenkeine dauerhafte MaximalbelastungGutes Training erkennt man daran, dass du Woche für Woche Leistung bringen kannst – nicht daran, wie erschöpft du bist.