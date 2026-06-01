Neue Studie warnt: Schneller Muskelaufbau führt oft zu mehr Fett

Beim Thema Bulking gilt: Mehr ist nicht immer mehr, und schneller ist nicht unbedingt smarter. Es wäre herrlich, wenn "Massephase" bedeuten würde, alles zu essen, was man will, wann man will. Doch die Forschung ist eindeutig: Ein moderater Kalorienüberschuss und eine langsamere Gewichtszunahme sind deutlich besser für deinen Körper. Hier erfährst du, warum.

Slow vs. fast Bulk: Das sagt die Forschung "Du bist im Bulk? Wenn du zu schnell zunimmst, baust du hauptsächlich Fett auf", sagt Coach und Fitnessexperte Jeff Nippard. "Nimmst du jedoch zu langsam zu, lässt du wertvolle Gains auf der Strecke liegen."

Nippard bezieht sich auf eine aktuelle achtwöchige Studie mit erfahrenen Kraftsportlern, die verschiedene Raten der Gewichtszunahme verglich. 17 Probanden trainierten 8 Wochen lang. Eine Gruppe machte einen "Slow Bulk" und nahm etwa ein Prozent ihres Körpergewichts pro Monat zu. Die andere Gruppe setzte auf einen "Fast Bulk" mit einer Zunahme von etwa 3 Prozent pro Monat. Das Ergebnis: Beide Gruppen bauten etwa gleich viel Muskelmasse auf, aber die "Fast-Bulker" legten signifikant mehr Körperfett zu. Ein massiver Kalorienüberschuss bringt dir also kein Extra an Muskeln, sondern nur eine dickere Fettschicht.

"Es gibt allerdings eine Ausnahme", so Nippard. "Wenn du Anfänger bist, kannst du etwas schneller bulken und dabei fast ausschließlich Muskelmasse gewinnen." Er zitiert eine frühere Studie mit Einsteigern, die bei 4 Trainingstagen pro Woche in 8 Wochen knapp 3 kg zunahmen – bei minimalem Fettansatz. Nippards Rat: "Als Anfänger im Bulk solltest du etwa 0,5 bis ein Prozent deines Körpergewichts pro Woche zunehmen. Nach den ersten 6 Monaten solltest du jedoch einen Gang zurückschalten. Ab dann ist eine Zunahme von etwa einem Prozent pro Monat deutlich sinnvoller."

5 Schritte zum perfekten Bulk bei minimalem Fettansatz Besonders für erfahrene Athleten gilt: Langsame, kontrollierte Zunahme baut genauso viel Muskelmasse auf, schont aber die Form. So machst du es richtig:

Peile das richtige Ziel an: Strebe einen moderaten Kalorienüberschuss an, der zu einer Zunahme von etwa 0,5 bis ein Prozent deines Körpergewichts pro Monat führt. Passe dies an deine Erfahrung und deinen Körperfettanteil an. Berechne deinen Kalorienüberschuss: Ein täglicher Überschuss von etwa 200 bis 400 Kalorien reicht in der Regel völlig aus. Größere Mengen beschleunigen den Muskelaufbau nicht, sondern landen direkt auf den Hüften. Protein ist King: Priorisiere deine Proteinzufuhr und nimm etwa 1,6 bis 2,2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht täglich zu dir. Das optimiert die Regeneration und die Muskelproteinsynthese. Checke deinen Status: Wenn du blutiger Anfänger bist, brauchst du vielleicht gar keinen Überschuss. Einsteiger können oft Muskeln bei Erhaltungskalorien oder sogar im leichten Defizit aufbauen (Body Recomposition), sofern das Training progressiv und das Protein hoch ist. Tracke die Trends, nicht das tägliche Gewicht: Achte auf den Wochendurchschnitt statt auf tägliche Schwankungen. Wenn das Gewicht rasant steigt, deine Leistung im Gym aber stagniert, schießt du wahrscheinlich über das Ziel hinaus.

FAQ: Die häufigsten Fragen zum Bulking Warum bringt „Dirty Bulking“ (Essen ohne Limit) keine Vorteile? Dein Körper hat eine natürliche Obergrenze dafür, wie schnell er neues Muskelgewebe aufbauen kann. Wenn du diese Grenze durch einen massiven Kalorienüberschuss überschreitest, wird die überschüssige Energie einfach als Fett gespeichert, ohne den Muskelaufbau weiter zu stimulieren. Wie viel Gewichtszunahme ist pro Monat ideal? Für erfahrene Kraftsportler ist eine Zunahme von etwa 1 % des Körpergewichts pro Monat der „Sweet Spot“. Das stellt sicher, dass der Körper genug Energie für den Aufbau hat, während der Fettansatz minimal bleibt. Muss ich als Anfänger anders bulken als als Profi? Ja. Anfänger haben ein deutlich höheres Potenzial für einen schnellen Muskelaufbau. Sie können pro Woche etwa so viel zunehmen, wie Fortgeschrittene pro Monat, ohne übermäßig Fett anzusetzen.