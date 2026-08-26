VR-Fitness: Warum sich dein Workout jetzt wie Gaming anfühlt

Hand aufs Herz: Wie viele Fitnessgeräte hast du gekauft, die heute nur Staub ansetzen? Nicht das Kaufen ist das Problem, sondern dauerhaft dranzubleiben. Genau hier setzt VR-Fitness an. Denn statt Training wie eine Pflicht wirken zu lassen, macht es Bewegung für viele eher zu einem Spiel.

Warum VR-Fitness mehr Männer in Bewegung bringt Training in virtuellen Welten funktioniert so gut, weil es sich wie ein Spiel anfühlt. Wenn du in FitXR oder Les Mills Bodycombat auf heranfliegende Ziele schlägst, ist dein Kopf komplett mit dem Spiel beschäftigt: mit der virtuellen Umgebung, dem Takt der Musik, dem nächsten Schlag. Die Erschöpfung bemerkst du erst hinterher.

Die virtuelle Umgebung bindet einen großen Teil deiner Aufmerksamkeit. Statt ständig darüber nachzudenken, wie anstrengend das Workout gerade ist, konzentrierst du dich auf Ziele, Musik und den nächsten Treffer. Dieser spielerische Fokus kann dazu beitragen, dass sich Bewegung weniger nach Pflichtprogramm anfühlt.

Eine 2025 im Fachjournal Healthcare erschienene Meta-Analyse bestätigt den Effekt: VR-Training verbesserte in den ausgewerteten Studien Beweglichkeit, Motivation und kognitive Fähigkeiten. Besonders wirksam waren Programme über 8 bis 12 Wochen mit mittlerer bis hoher Intensität.

In diesem Bereich bewegen sich auch viele der intensiveren Workouts von FitXR und Les Mills Bodycombat. Die Forschenden führen das unter anderem darauf zurück, dass spielerische Elemente die Motivation erhöhen und das Durchhalten erleichtern können.

Hinzu kommt: Du brauchst weder Studio noch Anfahrt noch festen Termin. Damit fällt für viele bereits die größte Hürde weg: überhaupt anzufangen.

Was FitXR und Les Mills VR anders machen Wie unterschiedlich dieser Ansatz umgesetzt wird, zeigen derzeit vor allem 2 der bekanntesten VR-Fitness-Plattformen.

FitXR ist das Abo-Modell unter den VR-Fitness-Apps. Für 12,99 Euro monatlich gibt es Zugriff auf mehr als 1.000 Workouts aus Bereichen wie Boxen, Combat, HIIT, Dance und Sculpt; neue Einheiten kommen regelmäßig hinzu. Wer nur gelegentlich trainiert, fährt mit dem Abo-Modell eher schlechter. Wer Abwechslung sucht, bekommt sie reichlich.

Les Mills Bodycombat VR setzt auf das Gegenmodell: einmal kaufen für knapp 30 Euro, kein Abo, optionale Erweiterungspakete. Das kampfsportbasierte Workout zählt zu den intensivsten VR-Trainingsformaten und läuft auch im Mixed-Reality-Modus. Dabei erscheinen die virtuellen Ziele direkt in deinem echten Wohnzimmer, was die Orientierung erleichtert. Welche Hardware du brauchst, hängt von der App ab. FitXR läuft unter anderem auf Meta Quest. Les Mills VR Bodycombat ist inzwischen auch für andere VR-Plattformen wie PlayStation VR2 erhältlich. Mehr Platz oder zusätzliches Zubehör brauchst du in der Regel nicht.

Für wen sich VR-Fitness wirklich lohnt VR-Training ist keine Lösung für alle, aber eine sehr gute für bestimmte Fälle. Entscheidend ist dabei weniger dein Fitnesslevel als deine Motivation. Besonders interessant kann VR-Fitness für diese Gruppen sein:

Einsteiger und Wiedereinsteiger , die klassisches Gym-Training als zäh oder einschüchternd empfinden.

, die klassisches Gym-Training als zäh oder einschüchternd empfinden. Home-Gym-Nutzer , die Cardio und Koordination trainieren wollen, ohne ins Studio zu fahren.

, die Cardio und Koordination trainieren wollen, ohne ins Studio zu fahren. Ältere Erwachsene: Die genannte Meta-Analyse belegt, dass VR besonders ausgeprägte kognitive Effekte erzielt – vor allem bei Menschen mit eingeschränktem Zugang zu herkömmlichem Sport.

Die genannte Meta-Analyse belegt, dass VR besonders ausgeprägte kognitive Effekte erzielt – vor allem bei Menschen mit eingeschränktem Zugang zu herkömmlichem Sport. Menschen, die Schwierigkeiten haben, dranzubleiben: Der spielerische Charakter von VR kann Motivation und Spaß am Training erhöhen. Ob dieser Effekt auch langfristig dafür sorgt, dass Menschen konsequenter trainieren, ist allerdings noch nicht ausreichend untersucht. Weniger geeignet ist VR-Fitness, wenn dein Ziel klassischer Muskelaufbau ist. Das Training läuft über Körpergewicht und Tempo, nicht über schwere Lasten. Für gezielten Muskelaufbau stößt VR-Fitness allerdings schnell an Grenzen. Dafür brauchst du ausreichend Widerstand und progressive Belastung – und die lässt sich mit Hanteln oder Geräten deutlich besser steuern.

FAQ: Die häufigsten Fragen zu VR-Fitness Brauche ich für VR-Fitness eine VR-Brille? Ja. Für FitXR oder Les Mills XR Bodycombat brauchst du ein kompatibles VR-Headset. Welche Brille infrage kommt, hängt von der jeweiligen App ab. Neben Meta Quest werden einzelne Anwendungen inzwischen auch auf anderen Plattformen wie PlayStation VR2 angeboten. Kann ich mit VR-Fitness Muskeln aufbauen? Nur begrenzt. VR-Training stärkt vor allem Ausdauer, Koordination und Herz-Kreislauf-System. Für sichtbaren Muskelzuwachs fehlt der Widerstand schwerer Gewichte. Als Ergänzung zum Krafttraining ist es ideal, als alleinige Methode dafür nicht. Lohnt sich VR-Fitness für Trainingseinsteiger? Besonders. Wer klassisches Training als eintönig oder einschüchternd empfindet, profitiert vom spielerischen Ansatz. FitXR und Les Mills Bodycombat bieten Einstiegslevel für jede Fitnessstufe.