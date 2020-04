Zwischendurch und überall trainieren Deshalb lohnen sich jetzt Mikro-Workouts

Nach Feierabend gewinnt die Couch den Kampf gegen das Workout, das du dir eigentlich vorgenommen hattest als du den Frühsport – natürlich ausnahmsweise – wieder mal gegen ein paar Minuten länger schlafen eingetauscht hast. Auch bei der Arbeit verbringt man oft Stunden, ohne sich wirklich zu bewegen. Viele leiden unter Verspannungen und ja, die Körperhaltung, die war auch schon mal besser. Schluss damit!

Schnell und effektiv: 6 Übungen für jeden Tag

Wie du ab sofort Mikro-Workouts in deinen Alltag integrierst, erklärt dir Men's-Health-Coach Nico Airone. Wenn du lange in einer Haltung verweilst – zum Beispiel am Schreibtisch im Büro oder Homeoffice: Zwischendurch solltest du dich bewegen, um lästigen Beschwerden entgegenzuwirken. Schau dir das Video an und genieße deine knackigen Trainingseinheiten!

Effektiv ohne Geräte trainieren: dein Bodyweight-Trainingsplan für zu Hause

