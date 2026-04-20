Du gehst ins Defizit, und plötzlich fühlt sich jedes Gewicht schwerer an. Das Problem ist häufig nicht "zu wenig Muskeln", sondern "zu wenig Energie".Mit etwas Planung und moderatem Defizit kannst du diese Phasen meistern, ohne Leistung dauerhaft einzubüßen. Dein Körper reagiert, du behältst die Kontrolle und kannst trotzdem Fortschritte erzielen.Warum sich dein Training im Cut plötzlich härter anfühltEs gibt verschiedene mögliche Gründe für dein Gefühl von Kraftverlust:1. Glykogenspeicher leeren sichKohlenhydrate werden in deinen Muskeln als Glykogen gespeichert: Dein wichtigster Trainingsbrennstoff. Trainierst du im Kaloriendefizit, sind diese Speicher geringer gefüllt.Weniger Glykogen bedeutet: weniger "Druck" im Muskel, weniger Pump, weniger Explosivität. Das fühlt sich wie Kraftverlust an, ist aber in erster Linie ein Energiemangel.2. Energiemanagement des KörpersDein Organismus tickt immer noch evolutionsgeprägt. Bekommt er weniger Energie, spart er. Das betrifft nicht nur Alltagsbewegungen, sondern auch Trainingsleistung.Die Muskelaktivierung kann minimal sinken, intensive Belastungen fühlen sich schneller erschöpfend an.3. Schutzmechanismus statt MuskelabbauEin moderates Defizit führt nicht automatisch dazu, dass dein Körper Muskelmasse abbaut. Im Gegenteil: Er versucht zunächst, sie zu erhalten.Was sinkt, ist oft die kurzfristig abrufbare Leistung – nicht die Muskelstruktur selbst.Abnehmen ohne Muskelabbau: So wirst du schlank und bleibst stark!Zu aggressiver Cut: Wann deine Muskeln wirklich leidenEntscheidend ist, wie aggressiv du vorgehst. Eine Studie an trainierten Athleten zeigt: Wer sehr schnell Gewicht verliert, riskiert eher Leistungseinbußen und Verlust fettfreier Masse.Wesentlich günstiger ist ein moderater Gewichtsverlust von etwa 0,5–1 Prozent des Körpergewichts pro Woche. Das ist langsamer, aber deutlich muskel- und kraftschonender.Gleichzeitig gilt: Reduziere im Cut nicht deine Trainingsintensität. Deine Muskeln brauchen weiterhin schwere Reize. Hohe Intensität signalisiert dem Körper: "Diese Muskulatur wird benötigt."Was du eher anpassen kannst, ist das Volumen. Weniger Sätze können sinnvoll sein, wenn die Regeneration leidet. Doch: Schwere Grundübungen und anspruchsvolle Lasten sollten bleiben. Intensität schützt, Halbgas schwächt.\n\t\t\t,\n\t\t