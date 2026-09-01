Mario Götze und FULFIL: Proteinreiche Partnerschaft

Auf dem Platz entscheidet oft ein einziger Moment über Sieg oder Niederlage. Wahre Profisportler überlassen bei ihrer Vorbereitung absolut nichts dem Zufall. Deshalb plant Fußball-Weltmeister Mario Götze auch seine Ernährung entsprechend. Für seinen energiegeladenen Alltag abseits des Rasens setzt der Spitzensportler nun auf einen starken Partner.

Frankfurt am Main, Anfang August: Mario Götze zeigt sich am sonnigen Mainufer hochkonzentriert in mehreren Yoga-Posen. Die markante Frankfurter Skyline im Hintergrund bildet eine beeindruckende Kulisse für diesen Moment der völligen Balance. Dann wechselt das Setting auf den blauen Court einer Padel-Tennis-Halle. Der Fußballprofi schlägt schnelle Bälle über das Netz. In der verdienten Pause greift der Weltmeister entspannt zum FULFIL-Riegel auf der Bank. Diese Vielseitigkeit des Ausnahmesportlers steht im Mittelpunkt der neuen Kampagne „FULFIL yourself“. FULFIL und Mario Götze starten ab September gemeinsam in diese starke Partnerschaft. Dabei zeigt sich der bekannte Fußballer von völlig neuen Seiten abseits des gewohnten Rasens.

Ferrero „Der Baum“ am Mainufer: Ein Moment der Ruhe, Konzentration und Balance während der Yoga-Session.

Ein starkes Team: Mario Götze und FULFIL Am Set zeigt sich Mario Götze als Medien-Profi: Interessiert schaut er sich die Szenen direkt am Monitor der Regie an. Während des Drehtages greift der Fußballer immer wieder zum FULFIL-Riegel für einen genussvollen Protein-Kick.

„Mich hat an FULFIL von Anfang an überzeugt, dass die Produkte großartig schmecken und gleichzeitig perfekt zu meinem aktiven Alltag passen. Gerade an Trainingstagen schätze ich unkomplizierte und flexibel in meinen Tagesablauf integrierbare Lösungen. Dabei möchte ich absolut keine Kompromisse beim Geschmack eingehen – und genau das schafft FULFIL. Umso mehr freue ich mich auf die Zusammenarbeit.“

Mario Götze, Profifußballer und Weltmeister

Ferrero Medien-Profi am Set: Der Weltmeister und das Film-Team in Action.

Wenn Genuss auf funktionalen Mehrwert trifft FULFIL kombiniert leckeren Geschmack mit funktionalem Mehrwert. Jeder 40-Gramm-Riegel enthält 14 Gramm Protein, neun Vitamine und verzichtet zudem auf zugesetzten Zucker. Damit eignet sich FULFIL als Snack für zwischendurch, als Begleiter im Alltag oder als zusätzliche Proteinquelle rund um sportliche Aktivitäten.

Die neue Sorte „Chocolate Peanut Butter“ ergänzt das Sortiment ab sofort als schmackhafter Begleiter für zwischendurch. Ergänzende Limited Editions werden zusätzlich im Laufe des Jahres auf dem deutschen Markt erhältlich sein. Im Zuge der neuen Ausrichtung von FULFIL wurde die Rezeptur überarbeitet und bietet Fans einen unwiderstehlichen Geschmack an. Außerdem wurde das Packungsdesign opimiert, sodass das charakteristische Gelb der Marke noch mehr in den Vordergrund tritt.

Über Ehrgeiz, Glück und clevere Snacks: 3 Fragen an Mario Götze Als Profifußballer bist du es gewohnt, immer dein Bestes zu geben. Was motiviert dich abseits des Platzes? „Ehrgeiz ist eine grundlegende Eigenschaft für den Erfolg als Profifußballer. Deshalb gehe ich auch alle anderen Dinge mit genau diesem Mindset an. Natürlich frage ich mich auch immer nach dem Wohl meiner Familie und meinem eigenen Glück. Bei zwei positiven Antworten stecke ich logischerweise viel Energie und Motivation in die Sache.“

Zwischen Training, Spielen und Privatleben ist dein Alltag oft eng getaktet. Wie hältst du dich trotzdem fit und welche Rolle spielt Ernährung bei dir? „Zum einen bewege ich mich generell viel beim Spielen mit den Kindern oder beim Ausprobieren anderer Sportarten in meiner Freizeit. Daneben optimiere ich abseits vom Trainingsplatz vor allem die drei Bereiche Schlaf, Regeneration und Ernährung. Ich habe im Laufe meiner Karriere das wichtige Zusammenspiel für wirklich effektive Trainingsreize gelernt. Bei einem vollen Terminkalender sind leicht in den Alltag integrierbare Wege enorm wichtig. Beim Punkt Ernährung stellen clevere Snacks diese sichere Zufuhr wichtiger Nährstoffe optimal sicher.“

Du bist seit Kurzem Markenbotschafter von FULFIL. Was hat dich an der Zusammenarbeit überzeugt? „Ich möchte bei jeder Partnerschaft voll und ganz hinter dem Produkt stehen. In diesem Fall war das durch ausgiebiges Testen der Produkte viele Monate vor dem Beginn der Kooperation besonders leicht. Ich habe davor schon verschiedene Hersteller oder auch Supplements probiert. Bei FULFIL überzeugt mich aber besonders die Kombination aus hohem Proteingehalt und extrem gutem Geschmack. Es ist eben ein Snack ohne Kompromisse.“

Ferrero Auf den Hund gekommen: Mario Götze und sein vierbeiniger Begleiter unter dem Motto "Full of Taste" im stylischen FULFIL-Partnerlook.

Gewinne ein exklusives FULFIL-Paket mit handsignierter Tasche Zeit für deine nächste Bestleistung! Men's Health verlost gemeinsam mit FULFIL zwei starke Produktpakete. Jedes Bundle umfasst eine Probierbox des Protein- und Vitamin-Riegels und eine hochwertige Massagepistole für deine Regeneration. Stylische FULFIL Sportsocken und eine von Mario Götze persönlich signierte Tasche runden diesen grandiosen Preis ab.

Ferrero

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeitende der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt.