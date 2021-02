Das sind die Anzug-Trends 2021

Anzug-Trends 2021 Die angesagtesten Anzüge für modebewusste Männer

70er-Casual-Business

Sandro / PR Kamelfarbener Anzug von Sandro (Sakko, um 465 € und Hose, um 225 €)

Der größte Anzug-Trend dieses Jahr sind entspannte, Casual-Business-Anzüge im 70er-Style. Im Gegensatz zum formellen, klassischen Business-Anzug herrscht keine Krawatten-Pflicht. Dazu ein lockeres Hemd oder ein dünner Strickpullover. Egal, ob dünner Feinstrick oder ein etwas kräftiger Strick mit Struktur: Wichtig ist, dass du den Pullover farblich auf deinen Anzug abstimmst. Halte dich farblich an Beige- und Brauntöne und kombiniere sie mit Rosttönen (typische 70er-Kombi). Noch stylischer: ein Kord-Anzug.

New Classic Business

Carl Gross / PR Karierter Anzug von Carl Gross, um 399 €

Karomuster, wie Glencheck und Prince-of-Wales-Check, galten galten auch bei klassischen, einreihigen Business-Anzügen lange als spießig. Die Muster feiern 2021 ein großes Comeback und werden mit Brogue-Schnürern kombiniert. Dieser Stilbruch verpasst deinem Look einen coolen Vintage-Look. Wenn dir das zu mutig ist, kannst du weiterhin einen klassischen Derby tragen. Der unifarbene zwei- und dreiteilige Anzug ist natürlich weiterhin schwer im Trend.

Lockeres Leinen

Uniqlo / PR Leinen-Sakko von Uniqlo, 69,90 €

Die coolste Wahl des Sommers ist ohne Zweifel ein Leinen-Sakko. Leinen ist sehr atmungsaktiv, leicht und hat eine kühlende Wirkung. Ein sportliches Leinen-Sakko versprüht gerade im Sommer ein entspannt, elegantes St-Tropez-Urlaubsfeeling und ist extrem vielseitig. Wir empfehlen dir ein sandfarbenes Sakko, da du diese Farbe zu allen anderen bedenkenlos kombinieren kannst. Außerdem solltest du darauf achten, dass dein neues Lieblingsteil nicht zu 100 % aus Leinen besteht, sondern einen Baumwoll-Anteil hat. Leinen hat die Eigenschaft schnell zu knittern, was sich durch einen Stoffmix gut vermeiden lässt. Tipp: Falls du etwas Mode-Mut hast, dann kombiniere dein Leinen-Sakko zu einer beigefarbenen Chino-Shorts.

Japanischer Kimono-Style

COS / PR Anzug mit blinder Knopfleiste von COS (Sakko, um 195 € und Hose, um 99 €)

Designer Kim Jones hat es im letzten Jahr auf dem Laufsteg mit seiner Dior-Kollektion vorgemacht und diesen Sommer startet der japanisch inspirierte Anzug-Style voll durch. Die Anzüge orientieren sich am klassischen Stil eines Kimonos. Der unsichtbare Verschluss-Knopf sitzt fast in der Taille und sorgt für einen asymmetrisch fallendes Revers, was dem Anzug einen frischen, modernen Look verpasst. Wir empfehlen dir, diesen Anzug ohne Krawatte zu tragen. Besser: ein Feinstrick-Pullover oder ein klassisches Hemd mit Kentkragen.

Egal, ob du in der Freizeit oder beim Job Anzug tragen möchtest, die neuen Anzug-Trends sind extrem vielfältig und bieten für jeden Geschmack etwas. Da Dresscodes immer mehr aufweichen, kannst du an das Thema Anzug immer entspannter und experimenteller rangehen. Aber nie vergessen: Die richtige Passform ist das A und O!