Jeans-Trends 2021 Das sind die coolsten Denim-Trends der Saison

High-End-Denim: Jeans trifft auf Design

Inspiriert von Military und japanischem Denim: Mantel von Exclusives by G-Star

Wenn von Raw Denim die Rede ist, dann spricht man immer von dunkelblauen, ungewaschenen Jeans. Was viele nicht wissen, der ursprüngliche, eigentliche Raw Denim hat aber einen eierschalenfarbenen Off-White-Ton, bevor er Indigoblau gefärbt wird. Unser Saison-Favorit aus dem ecrufarbenem Ur-Denim ist der Oversized Trenchcoat aus der "Exclusives by G-Star"-Kollektion. Inspiriert von britischen Militäruniformen, verfügt das Modell über ein herausnehmbares Innenfutter aus japanischem Chambray-Gewebe, welches du als leichten Sommermantel tragen kannst.

Straight-Fit: kerzengerader und entspannter Fit

Der Trend-Fit der Saison: 551Z Authentic Straight von Levi's

Falls dir weite Baggy-Jeans zu viel sind, gibt es einen 90er-Fit, der 2021 extrem angesagt ist und jedem steht: der kerzengerade Straight-Fit der Levi's 551. Im Gegensatz zum Tapered-Fit, der die letzten Jahre sehr beliebt war, läuft das Bein nicht schmal zu, sondern bleibt komplett gerade. Besonders cool sieht die Jeans aus, wenn du sie mit etwas überlangem Bein trägst, sodass die Hose sich über den Schuhen staucht. Neben dem Ur-Vater dieser Passform, der Levi's 501, war die 551 in den 90er-Jahren eine der meist getragenen Modelle und vor allem bei Skatern und Streetwear-Anhängern beliebt. Das Comeback der 551 bringt dir den ultimativen, authentischen 90er-Vibe ans Bein.

Jeans-Hemd: die Alternative zum Sweater

Coole Alternative zu Longsleeve oder Pulli: Jeanshemd von 7 For All Mankind

Ein Jeans-Hemd solltest du auf jeden Fall im Kleiderschrank haben. Du kannst das blaue Shirt beispielsweise zu einem coolen All-Denim-Look stylen. Achte aber darauf, dass dein Outfit aus zwei verschiedenen Blauwaschungen besteht, damit dein blaues Auftreten etwas Farb-Dynamik bekommt. Außerdem tragen wir das Hemd im Sommer als Jacken-Ersatz offen über unserem Lieblings-T-Shirt oder kombinieren das Teil zu beige-farbenen Chinos und kreieren uns damit einen Office-Look, der Coolness und Schick zusammenbringt. Wie du siehst, kannst du das Teil zu vielen Outfits tragen.

Jeans-Shorts: cooler Style für warme Tage

Das richtige für hohe Temperaturen: Denim-Shorts von Mavi

Du willst auch bei hohen Temperaturen nicht auf deinen Lieblingsstoff verzichten? Denim-Short sind extrem angesagt. Hat man sie in den letzten Jahren hauptsächlich als ausgefranste, abgeschnittene Version an Hipsterbeinen bewundern dürfen, sind sie diesen Sommer wieder an vielen Männerbeinen präsent. Das Tolle an den kurzen Dingern: Du kannst sie locker zu einem T-Shirt stylen. Das Wichtigste an einer Denim-Shorts ist seine Länge und Passform. Achte darauf, dass die Hose ein paar Finger breit über dem Knie endet und dass sie nicht zu eng sitzt. Die Passform der kurzen Hose sollte dem einer langen Straight-Fit-Jeans entsprechen.

Trucker Jacket: zwei Styles werden zu einem Trend

Entspannter 80s-Style: Jeans-Jacke von Levi's Made & Crafted

Das klassische Trucker Jacket ist die beliebteste Jeansjacke und bekommt dieses Frühjahr von der Retro-inspirierten Marke Levi's Made & Crafted ein Fit- und Style-Update. Den weit geschnittenen Box-Fit, den der eine oder andere noch aus den 80er-Jahren kennt, ist diesen Sommer wieder angesagt. Typisch für die bequeme Passform sind die überweiten Schultern und große, tief aufgesetzte Brusttaschen. Außerdem zitiert die Jacke ein Streifen-Muster, welches Levi's-Kleidung schon in den 90ern zu begehrten Denim-Styles gemacht hat. Diese Kombination von Fit und Muster verpasst dem Trucker Jacket einen modernen Style und eine angesagte coole Silhouette.

Denim ist, war und bleibt der absolute Favorit im Kleiderschrank. Die kommende Frühjahr/Sommer-Saison hat so viele neue Trends parat, dass jeder für sich Jeans neu interpretieren und stylen kann.