Sneaker-Trends 2019 Die coolsten Sneaker und neuesten Drops!

Sneaker sind weit mehr als einfach bloß Schuhe – sie sind Kult! Kein Kleidungsstück steht mehr für Trends, Hype und Zeitgeist als die sportlichen Treter. Täglich gibt es neue Modelle und auf Limited Editions ist der Run besonders groß. Das Sammler für einen neuen Schuh vor einem Shop campieren oder auf Online-Plattformen damit handeln, ist inzwischen ganz normal. Sneakers are big business!

Die wichtigsten Sneaker-Trends 2019

2019 bleiben Dad-Sneakers mit dicken Sohlen und klobiger Silhouette, die an Papas Schuhe aus den 80ern und 90ern erinnern, voll im Trend. Vorreiter ist die Designer-Collab "Ozweego" von Raf Simons x Adidas und der super-gehypte "Triple S" von Balenciaga. Mittlerweile gibt’s aber auch deutlich erschwinglichere von nahezu jeder Sneaker-Marke.

Noch zwei Mega-Trends: Sneaker in knalligen Farbkombis im Hiking- und Trail-Look, wie die Modelle von Hoka One One oder Salomon. Wer den Future-Trend mag, der wird sich über Modelle wie den Nike Air Max 720 mit der größten Air-Sohle oder die Adidas 4D-Modelle mit der ersten Sohle aus dem 3D-Printer, freuen.

In unserer Galerie finden Sie jede Menge angesagte Sneaker-Trends und Release-Datum.

27.09.2019

Puma x Helly Hansen - Trailfox MTS

Puma/PR Release-Date: 26.09.2019 / Preis: um 130€

Gibt es etwas Besseres als einen neuen Sneaker-Drop? Ja, gleich drei Sneaker-Drops! Puma bringt in Kollab mit Helly Hansen, die neuen Modelle Nitefox, LQD Cell Omega und unser Highlight: Der Trailfox MTS. Die außergewöhnliche Schnürung und die dicke Hiking-Sohle machen den Sneaker zu einem echten Highlight. Eines haben alle gemeinsam: den angesagten 90's-Look und den Colourway – denn die Kollektion orientiert sich komplett an den Farben Schwarz, Weiß und Orange. Hier geht’s zum Onlineshop.

21.08.2019

Converse - Renew Denim Chuck 70 Hi/Ox

Converse/PR Release-Date: 22.08.2019 / Preis: um 100€

Denim ist zur Zeit einer DER großen Sneaker-Trends und Converse setzt mit ihrer Renew-Kollektion zum Thema Nachhaltigkeit noch einen drauf. Dieses neue Kollektionskonzept hat das Ziel, neue innovative und nachhaltigere Wege zu entwickeln, Converse-Produkte herzustellen. Für die Renew Denim-Linie arbeitet Converse mit dem Vintage-Label Beyond Retro zusammen und verarbeitet alte Jeans zum Chuck 70 Hi und dem Low-Modell Ox.

01.08.2019

Reebok - Daytona II DMX

Reebok/PR Release-Date: 01.08.2019 / Preis: um 120€

Reebok bringt den Daytona II DMX, einen der modernsten Running-Schuhe der Jahrtausenwende, zurück. Nach dem Comeback des Daytona DMX im letzten Jahr kommt dessen Nachfolger nun zunächst im Original Colourway in die Stores. Der gelayerte Look dank Mesh-Einsatz und dem Vektor-Logo-Branding verpasst Daytona II noch etwas mehr Wumms als der ersten Auflage. Wir sind gespannt, in welchen Colourways der Daytona II in nächster Zeit noch an den Start gehen wird.

26.07.2019

Nike - Joyride Flyknit Run

Just do it and enjoy the Joyride! Dachte sich wohl die Marke mit dem Swoosh und haute uns gestern ein neue Innovation um die Ohren! Möglicherweise DIE Sohlen-Innovation 2019: Joyride. Nike bleibt sich treu und macht ihr Dämpfungssystem sichtbar - und das kann sich wirklich sehen lassen. Tausende von kleinen TPE-Kügelchen sind in 4 Kammern in der Sohle untergebracht und passen sich bei jedem Schritt perfekt dem Fuß an. Vorraussichtlich wird es dieses Modell noch in 4 weiteren Colourways geben und das ist nur der Anfang. So wie man Nike kennt, werden sich ihre neue Innovation bald auf weitere Modelle ausweiten.

25.07.2019

HOKA ONE ONE x XTERRA - Torrent

Hoka One One/PR Release-Date: 25.07.2019 / Preis: 130€

Entworfen und konzipiert mit den weltbesten Trail-Athleten, bringt HOKA ONE ONE in Zusammenarbeit mit der führenden Marke für Cross-Triathlon und Trailrun XTERRA, das Modell Torrent an den Start! Eigentlich gedacht, um damit querfeldein zu rennen, funktioniert der Sneaker dank seiner klobigen 90er-Silhouette und dem angesagtem Camouflage-Muster auch bestens zu cooler Streetwear. Hier gehts zum Onlineshop

16.07.2019

New Balance - 997H & 997S

New Balance/PR Release-Date: ab sofort / Preis ca: 90€ (997H) / 110€ (997S)

Neue Silhouette, neue Generation: New Balance präsentiert den 997S (unten), inspiriert vom klassischen 997H-Sneaker, (oben) der 1991 released wurde. Die neue S(port)-Version des 997 kommt mir einer etwas wuchtigeren Silhouette und nutzt die Encap-Reveal-Technologie zur Fuß-Stabilisierung. Beide Sneaker gibt es ab sofort in vielen neuen 90er-inspirierten Colourways.

26.06.2019

Vault by Vans x Frida Kahlo

Vans/PR Release-Date: 29.09.2019 / Preis: je nach Modell ca. 80€ - 110€

Nach Vincent van Gogh und Ralph Steadman bringt Vault by Vans die nächste Zusammenarbeit, mit einer berühmten Künstlerin, zum Sneaker-Händler eures Vertrauens. Die Werke von Frida Kahlo verleihen den Kult-Sneakern den berühmten "Kahlo-Spirit". Den OG Sk8Hi LX ziert ein Selbstporträt der Mexikanerin, der OG Authentic LX ist mit dem All-Over-Print einer Wassermelone bedruckt und den OG Slip-On LX gibt es mit dem berühmten Gemälde "Selbstbildnis mit Dornenhalsband und Kolibri".

26.06.2019

Palladium - Pampa Pride

Palladium/PR Release-Date: ab sofort / Preis: ca. 85 €

It´s Pride Season! Unter dem Motto "Uniform of the People" bezieht Palladium ganz klar Stellung und ruft dazu auf, die Flagge der Akzeptanz und Vielfalt jeden Tag zu schwenken. Die französische Schuhmarke kollaboriert mit der britischen Wohltätikeitsorganisation "Terrence Higgins Trust", d.h. 10% der Einnahmen des Pampa-Pride werden zur HIV-Prävention gespendet. Den kultigen Pampa gibt es ab sofort in schwarz und weiß, mit dem bunten Regenbogen-Logo!

20.06.2019

Carhartt WIP x Converse - Chuck 70 Ox ICONS

Carhartt WIP/PR Release-Date: ab sofort / Preis: ca. 100 €

Wenn sich die beiden zusammen tun, dann kann es ja nur geil werden! Die Kultmarke Converse hat sich Carhartt WIP ins Boot geholt und gemeinsam haben sie dem Chuck Taylor 70s einen modernen, zeitgemäßen Carhartt-Workwear/Military-Style verpasst. Den Low-Top-Sneaker gibt es in Brown Duck und mit olivfarbenem Woodland-Camouflage, exklusiv bei Carhartt WIP im Store oder im Online-Shop.

20.06.2019

adidas Originals - Ozweego

Adidas/PR Release-Termin: 22.06.2019 / Preis: ca. 120 €

Welcome back! Der Ozweego ist wieder da! Einige kennen das Modell bestimmt als High-End-Sneaker aus der Kollab mit Raf Simons, der mit seiner Interpretation den klobigen Dad-Sneaker-Trend ausgelöst hat. Jetzt gibt es den kultigen Schuh ganz im Style der 90er, für die Straßen von heute. Das Design orientiert sich an dem Modell aus dem Jahr 1998 und behält die typischen Elemente, sowie die superbequeme adiPRENE-Sohle. Sneaker of the summer!

19.06.2019

HOKA ONE ONE - Rincon

Hoka One One/PR Release-Date: ab sofort / Preis: ca. 120 €

Seinem Namen hat das neueste Modell von HOKA ONE ONE dem berühmten Surfspot Rincon in Santa Barbara, California zu verdanken. Der Laufschuh kommt mit der typischen vollflächigen EVA-Zwischensohle und ist dank des Mesh-Uppers extrem leicht. Eigentlich ist der Rincon für Läufer gedacht - aber die dicke Sohle, der knallige Colourway und der coole Performance-Style machen ihn auch zu einem perfekten Streetstyle-Kandidaten!

17.06.2019

Adidas - Asweego Parley (Deichmann Exclusive)

Deichmann/PR Release-Date: ab sofort / Preis: ca. 80 € (exklusiv bei Deichmann)

Die Verschmutzung der Meere ist ein großes, wichtiges Thema. Aus diesem Grund haben es sich Adidas und die Umweltorganisation "Parley for the Oceans" zum Ziel gemacht, den Plastikmüll in den Weltemeeren zu reduzieren. Exklusiv gibt es ab sofort bei Deichmann zwei Sneaker-Modelle (Asweego & Questar Flow), deren Garn und Fasern aus recyceltem Plastikmüll hergestellt wurde. Die beiden Styles bestehen beide aus einem kompletten Knitted-Upper und ihr Design ist inspiriert von den Wellen und Farben des Ozeans.

14.06.2019

Puma - CELL Alien OG

Puma/PR Release-Date: ab sofort / Preis: ca. 120 €

Der 90er-Trend hält weiter an und Puma bringt einen weiteren, revolutionären Sneaker der Ära zurück! Der CELL Alien OG! Er wurde 1998 releast und war mit einer großen CELL-Bubble im Fersenbereich auf Langstreckenläufe ausgerichtet. 20 Jahre später feiert er mit seinem Future-Retro-Look ein großes Streetwear-Comeback! Für 90s-Sneaker-Fans ein absolutes MUST!

28.05.2019

Asics x HBX - Gel Kayano 5 OG

Asics/PR Release-Date: 31.05.2019 / Preis: noch nicht bekannt

Die von Hypebeast kuratierte Onlineplattform HBX.com hat sich mit der japanischen Sneaker-Marke Asics zusammen getan und haut uns dieses Sneaker-Brett um die Ohren. Vor 20 Jahren wurde der Gel-Kayano 5 OG erstmalig released. 1999: in diesem Jahr lernte die Welt auch das Web 1.0 kennen und die ersten sozialen Netzwerke tauchten auf. Inspiriert von dieser Zeit, spiegeln Colorway und Silhouette diese prägende Ära wieder. Take me back to 1999!

24.05.2019

Adidas Originals - Home of Classics

Adidas/PR Release-Date: 01.06.2019 / Preis: ca. 100 € - 150 €

Ein weißer Sneaker ist inzwischen ein absolutes Must-Have in jedem Schuhschrank geworden. Mit der Home of Classics-Kollektion feiert Adidas 10 zeitlose Court-Styles der letzten 50 Jahre. Jeder der Sneaker hat seine eigene Vergangenheit im Sportbereich (z.B. Tennis /Stan Smith oder Basketball /Superstar). Dank des rebellischen Spirits der Hip-Hop-Kultur und des großen Streetwear-Hypes der letzten Jahre, sind aus den Performance-Schuhen Alltagssneaker geworden, die mehr auf der Straße als auf dem Spielfeld gesehen werden.

13.05.2019

Nike x UNDERCOVER - Daybreak

Nike/PR Release-Date: 07.06.2019 / Preis: noch nicht bekannt

Sneakerheads dürfte Jun Takahashi kein Unbekannter sein! Der begeisterte Hobby-Läufer entwirft seit fast 10 Jahren die Running-Linie Gyakusou für Nike. Diesen Sommer wird die langjährige Zusammenarbeit vertieft: es kommt zur ersten Kollab zwischen seinem eigenen Label UNDERCOVER und Nike. Takahashi hat sich für die erste Zusammenarbeit den Running-Classic Daybreak vorgenommen. Der Sneaker mit Nylon-Upper hat einen irre coolen Copy-Paste/Patchwork-Look verpasst bekommen und wird in 7 Colorsways releast. Der Runner ist definitiv ein absolutes Highlight aus dem Swoosh-House!

06.05.2019

Supra x Mod Sun - Cobalt

Supra/PR Release-Date: ab sofort / Preis: ca. 85 €

California Love! Die Skate- und Lifestyle Brand aus dem Golden State bringt die erste Streetwear-Kollaboration von Artist Mod Sun raus. Inspiriert von seiner Arbeit als Rapper, Maler und Schriftsteller gestaltete er das Modell Cobalt neu. Herausgekommen ist eine Hommage an die Großen der Pop-Art: Basquiat und Warhol. Zusätzlich zum Sneaker hat der Allrounder ein T-Shirt entworfen, das ein Tribut an die berühmteste Tomatensuppe der Welt und Pro-Skater Chad Muska ist.

30.04.2019

Puma x Motorola - RS-X

Puma/PR Release-Date: 04.05.2019 / Preis: ca. 120 €

Da haben sich zwei gefunden! Puma und der Smartphone-Hersteller Motorola schließen sich zusammen, um die stetige Neuerfindung von Technologie und Sportstyle mit einem exklusiven RS-X-Sneaker-Drop zu feiern. Der RS-X Tech ist das jüngste Mitglied und die Weiterentwicklung des Vorgänger-Modells. Beeinflusst von Motorolas Innovationen und Entwicklungen der letzten 90 Jahre (z.B. Erfindung des ersten Mobiltelefons), ist der Sneaker mit nostalgischem Touch von Motorolas Handy-Design inspiriert.

26.04.2019

New Balance - Fresh Foam Roav

New Balance/PR Release-Date: 01.05.2019 / Preis: ca. 90 €

New Balance dropt mit dem ROAV ein brandneues Modell, dessen Silhouette von Street Style und Performance inspiriert ist. Die bekannte, etablierte Fresh Foam-Zwischensohle ist bei Läufern wegen ihres hohen Komforts sehr beliebt. Außerdem verfügt der ROAV über eine Ultra-Heel-Konstruktion, die aufgrund ihres modernen Designs ein echter Eyecatcher ist und sich perfekt an den Fuß anpasst. Cooler Performance/Streetwear-Hybrid!

ASICS/ASICSTIGER x Vivienne Westwood - Gel Kayano 5 OG & Gel-Mai Knit

Asics/PR Release-Date: 27.04.2019 / Preis: ca. 200 € - 210 €

Sie ist seit über 40 Jahren im Fashion-Business, sie ist die Mutter des Punk und seit 2006 trägt sie den Titel Dame of the British Empire. Hut ab! Vivienne Westwood zählt seit Jahrzehnten zu den einflussreichsten Mode-Designerinnen und Aktivistinnen der Welt. In Zusammenarbeit mit dem japanischem Sneaker-Label ASICS sind 2 Modelle entstanden: der Gel-Mai besteht aus einem Knit-Upper und weißem Lederbody mit assymmetrischer Schnürung (typisch für Westwoods Tailoring). Das rote Wellenmuster (Squiggle-Print) stammt aus dem Archiv ihrer Debut-Kollektion von 1981. Das Modell Gel Kayano 5 ist ebenfalls vom Squiggle-Print inspiriert und interpretiert die typischen Westwood-Tartanmuster. Psst...im Juli droppt ASICS nochmal drei weitere Styles!

Nike - ZoomX Vaporfly Next%

Nike/PR Release-Date: 28.04.2019 / Preis: tba

Läufer und Sneakerheads - Achtung! Es gibt einen Nachfolger zum angeblich besten Running-Schuh der Welt. Eliud Kipchoge trug den Nike Vaporfly 4% als er in Berlin den Weltrekord im Marathon aufstellte. Jetzt geht der jüngere Bruder an den Start: Die verbesserte Sohle des neon-grünen ZoomX Vaporfly Next% hat eine bestechend keilförmige Silhouette. Außerdem hat das Upper-Material ein Update bekommen - superleicht, wasserabsorbierend (vom Segelsport inspiriert) und leicht transparent, wie man es vom React 87 kennt. Am 28.04. hat der Runner seinen Härtetest: Eliud und Mo Farah werden mit ihm den London-Marathon laufen. Rekord-Alarm!

Adidas x Missoni - UltraBOOST

Missoni/PR Release-Date: ab sofort / Preis: ca. 250 €

Missoni hat das geschafft, was die wenigsten hinbekommen: man erkennt dass italienische Label schon an seinem Muster! In Erinnerung an Gründer Ottiavio Missoni, der 1948 bei den Olympischen Spielen in London im Hürdenlauf-Finale stand, gibt es ab heute den Adidas UltraBOOST mit dem ikonischem Missoni-Muster. Neben den 3 verschiedenen Colourways (alle unisex), wird es auch noch Apparel in limitierter Auflage geben.

Die wichtigsten Sneaker-Vokabeln: Von Customs bis Collabos

Die wichtigsten Sneaker-Vokabeln: Von Customs bis Collabos