Günstige Sneaker Die coolsten Sneaker unter 100 €

Vans - 'Old Skool' für 80 €

Der Vans Old Skool zählt, wie der Converse Chuck, zu den beliebtesten Sneakern in der Szene, vor allem bei jungen Menschen ist der Schuh sehr angesagt. Dieser Sneaker kommt im einfachen Schwarz-Weiß Design daher und ist somit mit fast allem kombinierbar. Der Vans Old Skool erfreut sich vor allem in der immer größer werdenden Skater- und Streetwear-Szene einer gewissen Popularität. Sogar Prominente wie Justin Bieber oder A$AP Rocky ziehen diesen bezahlbaren Sneaker oft anderen Designerschuhen vor.

Converse - 'Chuck 70 Vintage Canvas' für 90 €

Der Converse Chuck gehört schon seit Jahrzehnten zu den bekanntesten und beliebtesten Sneakern in der Szene. Dieser Klassiker ist vielseitig kombinierbar und bequem am Fuß, zeitgleich ist der Converse Chuck sehr robust und hält so einiges aus. Dieser Sneaker, der anfänglich als Basketballschuh genutzt wurde, kann sowohl sportlich als auch im Streetwear-Style getragen werden. Sein Canvas-Material hebt ihn von vielen anderen Sneakern ab und gibt ihm seinen gewissen Charme.

Reebok - 'Club C 85' für 85 €

Einen weißen Sneaker sollte wohl jeder modebewusste Mann im Schuhregal haben, dabei muss man aber nicht gleich tief in die Tasche greifen. Der Reebok Classics ist eine hervorragende Alternative für gerade mal 85 €. Der Sneaker, der eigentlich ein Tennisschuh ist, überzeugt durch seinen zeitlosen und klassischen Look. Die farbigen Akzente geben dem Ganzen noch etwas Besonderes und so kann der Schuh beispielsweise ideal mit einem Pullover in der dementsprechenden Farbe kombiniert werden. Außerdem ist es kein Problem, diesen Reebok-Schuh mit sowohl kurzen als auch langen Hosen zu tragen und stets stylisch auszusehen.

Adidas - 'Stan Smith' für 99,95 €

Der Stan Smith wurde nach dem gleichnamigen Tennisspieler benannt und zeichnet sich durch eine wunderbare Passform sowie eine gewisse Eleganz aus. Im Gegensatz zu vielen anderen Sneakern kann man den Stan Smith auch problemlos mit einer Chinohose und einem Hemd kombinieren. Genauso gut sieht der Schuh aber auch mit einem weißen T-Shirt und einer Shorts aus. Eine echte Empfehlung für jede Altersklasse.

Nike - 'Court Vision Low' für 74,99 €

Der Nike Court Vision passt perfekt in den aktuellen Zeitgeist. Nike-Sneaker sind zurzeit unglaublich beliebt und mit diesem Schuh kann man die Welle mitreiten, ohne sofort einen dreistelligen Betrag auf den Tisch zu legen. Der Court Vision Low überzeugt durch seinen modernen und doch simplen Look, sodass sich auf diesen Schuh Skater, Basketballer und Style-FAns einigen können. Ob mit Jeans, Shorts oder Cargo-Hose: Mit dem Nike Court Vision Low kannst du nichts falsch machen.