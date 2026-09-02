Levi's® Underwear: So geht Layering

„Underneath it's still Levi's“ – das ist das selbstbewusste Motto der Levi's® Underwear Kollektion Frühjahr/Sommer 2026. Die Kampagne überträgt den unverwechselbaren, authentischen Spirit der Marke Levi's® jetzt in den Bereich Unterwäsche und Socken. Die sind die Basis für jedes Outfit, und deshalb zählt Qualität hier mindestens genauso wie bei den Top-Layers.

Mit Levi's® Underwear liegen alle richtig, die sich Style und Komfort wünschen. Die Kollektion steht für die starken Werte der beliebten Denim-Marke: Langlebigkeit, Funktionalität und höchsten Tragekomfort im Alltag. Unterwäsche und Socken punkten mit derselben handwerklichen Qualität, demselben Komfort und derselben Authentizität wie die Denim-Produkte von Levi’s®.

PR „Underneath it's still Levi's“: Mit der Levi's® Underwear gelingt das perfekte Waistband-Reveal.



Levi's® Underwear: starke Designs, perfekter Tragekomfort Für den perfekten Tragekomfort und die optimale Passform der Unterwäsche sorgen unter anderem ein spezieller Anti-Roll-Taillenbund, der vom legendären Levi‘s Denim inspiriert ist, Anti-Roll-Beinabschlüsse und der doppellagige 3D-Einsatz im Schrittbereich. Das Baumwoll-Stretch-Material fühlt sich super angenehm auf der Haut an. Die Socken überzeugen mit Komfortbündchen, natürlicher Passform, einem verstärktem Fersen- und Zehenbereich sowie Mesh-Einsätzen für eine optimale Atmungsaktivität.

Die Kampagne zur neuen Levi's® Underwear Kollektion spiegelt wider, wofür die Designs stehen: für natürliche Selbstsicherheit, Individualität und entspannte, mühelose Energie. Ganz nach dem Motto: Levi’s® ist nicht nur das, was man der Welt zeigt – es ist das, was man direkt auf der Haut trägt.

„Reduktion ist Klarheit, kein Verlust“ Model und Creator Vincent Rayvon ist das neue Kampagnengesicht von Levi's® Underwear. Wir haben den Hamburger getroffen und acht sehr persönliche Fragen gestellt.

PR Vincent Rayvon ist das neue Kampagnengesicht von Levi's® Underwear



MEN’S HEALTH: Wenn „Layers“ dein Leben beschreibt: Welche drei Facetten machen den Mann hinter der Kampagne wirklich aus?

VINCENT RAYVON: Ich bin drei Dinge in einem: der Athlet, der mir Disziplin und körperliche Stärke gibt; der Creator, der sich als Performance Artist ausdrückt; und der Bewusste, der alles durch mentale und spirituelle Klarheit steuert. Zusammen bilden sie meine Balance.

Was ist schwieriger zu tragen – mehrere Kleidungslagen oder die vielen Facetten der eigenen Persönlichkeit?

Kleidungslagen kannst du ablegen, anpassen oder wechseln. Die verschiedenen Facetten deiner Persönlichkeit trägst du permanent mit dir – du kannst sie nicht einfach „ausziehen“, ohne dich selbst ein Stück weit zu verlieren. Die Balance zu finden zwischen dem, was du zeigst, und dem, was du wirklich bist, ist die eigentliche Last und gleichzeitig die eigentliche Stärke.

Welche „unsichtbare“ Ebene sieht man auf den Bildern nicht?

Man sieht den Körper, den Style, die Präsenz. Aber nicht die Momente, in denen ich an mir arbeite, zweifle, reflektiere oder mich neu ausrichte. Das ist für mich aber die wichtigste Ebene. Das ist Disziplin, aber auch Bewusstsein: wie ich mit Druck umgehe, wie ich mich selbst führe, wenn niemand zuschaut.

Welche Rolle spielt Selbstbewusstsein als Fundament beim Modeln?

Für mich heißt Selbstbewusstsein nicht laut sein oder dominant wirken, sondern ruhig zu wissen, wer ich bin, auch wenn alles um mich herum inszeniert ist. Diese Ruhe ist das, was man am Ende auf Bildern sieht, auch wenn sie unsichtbar bleibt.

Wenn du dein Outfit wie eine Zwiebel schälst – bleibt am Ende eher der Performer oder der Privatmensch übrig?

Wenn du alles schälst, merkst du irgendwann, dass beides nur Ausdruck derselben Person ist.

Welche Rolle spielt Vulnerabilität im Kontext moderner Männlichkeit?

Verletzlichkeit ist kein Gegenteil von Stärke – sie ist ein Teil davon. Für mich heißt das, ehrlich mit mir selbst zu sein, auch wenn es unbequem ist. Nicht alles kontrollieren zu müssen, sondern Dinge zu fühlen und trotzdem handlungsfähig zu bleiben. Genau diese Balance macht Männlichkeit heute echt.

Das Motto „Layers“ spielt mit Reduktion – was bleibt, wenn alles Überflüssige wegfällt?

Am Ende ist Reduktion kein Verlust, sondern Klarheit. Du merkst, was echt ist, weil es ohne alles andere trotzdem bleibt.

Was war schwieriger: die perfekte Pose oder der perfekte Waistband-Reveal?