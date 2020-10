Longsleeves Diese lässigen Longsleeves sind jetzt angesagt

Ist es für einen Pulli zu warm, für ein T-Shirt zu kalt? Wir haben die perfekte Übergangslösung für dich. Der kühle Herbst ist Longsleeve-Zeit und diese 5 gehören jetzt in den Kleiderschrank

Der ein oder andere sieht in einem Longsleeve ein rein funktionales, unifarbenes Kleidungsstück, das als Zwischenlage getragen wird; zum Beispiel beim Wandern oder Skisport. Dank cooler Prints und Designs kann das Shirt weitaus mehr und ist inzwischen ein fester Bestandteil unseres Kleiderschranks geworden.

Vans x MoMA – kreatives Art-Shirt

Vans / PR Art-Shirt von Vans x MoMA, um 49 €

Die Skater-Kultmarke aus Kalifornien ist für seine vielseitigen Kollaborationen bekannt. Die neueste Zusammenarbeit ist eine Kollektion mit dem berühmten MoMA (Museum of Modern Art) in New York. Ein Eyecatcher der Kollaboration ist das Longsleeve mit einem Rücken-Print des Werkes "Die Beständigkeit der Erinnerung" von Salvador Dali. Neben diesem Shirt gibt es auch noch coole Hoodies, Sneaker und Accessoires mit Art-Prints von Monet und Kandinsky. Ab sofort im Online-Shop.

Scotch & Soda – nachhaltiger Marmor

Scotch & Soda / PR Marmoriertes Longsleeve von Scotch & Soda, um 69,95 €

Bunte, abstrakte Batik-Muster sind schon eine Weile ein sehr angesagter Streetwear-Trend. Scotch & Soda interpretiert das Tie-Dye-Thema auf seine Weise und ließ sich von Marmor inspirieren. Das Longsleeve mit Brusttasche ist aus nachhaltiger Biobaumwolle und hat einen entspannten Oversized-Fit. Falls dir der Print gefällt, solltest du auch mal einen Blick auf den Hoodie, das Hemd oder den Mundschutz der Kapsel-Kollektion werfen. Im Online-Shop gibt es das Shirt ab sofort

Mr P. – französischer Seefahrer

Mr P. / PR Bretonen-Shirt von Mr P., um 110 €

Das gestreifte Bretonen-Shirt ist einer der großen Fashion-Klassiker. Charakteristisch für das ursprünglich von französischen Seefahrern getragene Teil sind die (meist) navyblauen, schmalen Querstreifen. Unzählige Designer haben sich davon inspirieren lassen, zum Beispiel Jean-Paul Gaultier für seinen Duft Le Male, und haben die Klamotte zu einem Fashion-Piece gemacht. Wir stylen diesen Herbst das gestreifte Longsleeve zu beigefarbenen Chinos oder dunkelblauen Raw Denim-Jeans. Ab sofort hier im Online-Shop.

COS Active – stylisches Laufshirt

COS / PR Laufshirt von COS, um 29 €

Puristische, coole Performance-Wear wird bei modebewussten Männern immer beliebter. Der große Style-Vorteil der Klamotte ist die Vielseitigkeit, mit der sie sich tragen lässt – im Büro, Alltag oder Gym. Das Langarmshirt aus nachhaltiger Biobaumwolle ist Teil der neuen Active-Kollektion von COS und schafft den Spagat zwischen Fashion und Sport. Dank der Daumenlöcher im Ärmelsaum ist das neongrüne Longsleeve das perfekte Layering-Shirt für dein Lauf- oder Gym-Outfit. Im Alltag tragen wir das Teil unter einem Zipper-Hoodie oder zu einer Jeansjacke und Sneakern. Hier kannst du das Performance-Shirt shoppen.

OFF-WHITE (über breuninger.com) – gelayerte Streetwear

Breuninger / PR Shirt in Layer-Optik von OFF-WHITE (über breuninger.com), um 289,99 €

Der Hype um das Streetwear-Kultlabel OFF-WHITE von Virgil Abloh reißt nicht ab. Die Hoodies und Longsleeves sind jetzt schon moderne Modeklassiker. Typisches Markenzeichen der Designer-Brand sind die Querstreifen und der Pfeil-Print auf dem Rücken. Das coole Detail, das die Klamotte zum Hingucker macht, ist das Layering-Design: Das Longsleeve erweckt den Anschein, dass du über einem langärmeligen Teil ein T-Shirt trägst. Kommt dir das bekannt vor? Ja, dieser Style war in der Skater-Szene der 90er bereits sehr beliebt. Hier kannst du das angesagte Shirt shoppen

Welches der 5 Shirts ist dein Favorit? Für jeden Style gibt es das richtige Longsleeve, das aus deinem Outfit einen angesagten, modischen Look macht.