Regenjacken für Männer Das sind die besten Regenjacken für dieses Frühjahr

Outdoor – Beta LT-Jacke von Arc'teryx

Arc'teryx / PR Beta LT Jacke von Arc'teryx, 398,95 €

Hier bestellen: Hier kannst du die Outdoor-Jacke von Arc'teryx kaufen

Unser Favorit für Outdoor-Aktivitäten kommt dieses Frühjahr von der kanadischen Marke Arc'teryx. Die superleichte Hard-Shell-Jacke wiegt 395 g und ist dank Gore-Tex-Beschichtung nicht nur wasserfest, sondern auch atmungsaktiv. Falls du spontan rasche Belüftung brauchst, ohne dass du die Jacke bei Wind und Wetter öffnen möchtest, nutzt du mit einem Handgriff die Unterarmreißverschlüsse. Das coolste Feature aber ist die helmkompatible Storm-Hood, welche vollen Schutz bietet, ohne dein Sichtfeld einzuschränken – perfekt, wenn du beispielsweise einen Fahrradhelm trägst.

Budget – Blocktech-Mantel von Uniqlo

Uniqlo / PR Blocktech-Mantel von Uniqlo, 79,99 €

Hier bestellen: Den Blocktech-Mantel von Uniqlo bekommst du hier

Den puristischen Blocktech-Mantel von Uniqlo kannst du nicht nur zu allem stylen, er ist auch noch sehr günstig. Der knielange Regenmantel besteht aus einem Popeline-Baumwollgemisch, welches sich für stilvolle und legere Looks eignet. Der beige Farbton lässt sich zu allen anderen Farben kombinieren – von gedeckten bis knalligen Farben. Du kannst den Mantel dieses Frühjahr zum allgegenwärtigen Home-Office-Style tragen, wenn du keine Lust hast, dich für den Ausflug zum Supermarkt extra umzuziehen. Der gekonnte Stilbruch zu Hoodie und Sweatpants kommt ziemlich modern und lässig rüber.

Fashion – Windsor Raincoat von Filippa K

Filippa K / PR Windsor-Regenmantel von Filippa K, 699,99 €

Hier bestellen: Hier kannst du den Regenmantel von Filippa K shoppen

Der ungefütterte Windsor-Raincoat von Filippa K beweist, dass ein Regenmantel stylisch und nicht nach Watt-Wanderung aussehen muss. Der einreihige, wadenlange Mantel besteht aus atmungsaktiver Baumwolle und ist mit einem wasserabweisendem PFC-freiem Finish versehen. Die sportlichen Raglan-Ärmel und der Rückenschlitz mit Einsätzen sorgen für Volumen und einen angesagten Oversized-Look. Dank der abnehmbaren Kapuze lässt er sich beliebig stylen und sieht extrem schick zu einem schmal geschnittenen, dunklen Anzug aus.

Streetwear – ACG 'Misery Ridge' Gore-Tex von Nike

Nike / PR ACG Gore-Tex Parka von Nike, 449,99 €

Hier bestellen: Hier gibt es den ACG Streetwear-Parka von Nike

Sportswear-Fans aufgepasst! Das 'Misery Ridge'-Jacket ist unser absoluter Favorit, wenn es um coole Streetwear geht. Die Shell-Jacke ist Teil von Nikes ACG-Kollektion (ACG steht für 'All Condition Gear'), welche sich auf robuste, stylische Outdoor-Styles spezialisiert. Das knallige Blockfarben-Design ist eine Referenz an die Outdoor-Klamotte der 90er-Jahre und sorgt in Kombi mit einer Relaxed-Fit-Jeans und ein paar Air Force 1-Sneakern für einen entspannten, angesagten Look. Gut zu wissen: Das Außenmaterial und das Futter der 'Misery Ridge'-Jacke ist zu 100% aus recyceltem Polyester und dank Gore-Tex-Beschichtung und versiegelter Nähte wasserfest und atmungsaktiv.

High End – Jacquard Marina 3L-Parka von Stone Island

Braun Hamburg / PR Jacquard Marina 3L-Parka von Stone Island, 1389 €

Hier bestellen: Bestelle hier den Marina-Mantel von Stone Island

Kaum eine Marke steht so eindeutig für coole Streetwear-Credibility, High-Fashion-Design und technische Innovation wie die Sportswear-Brand Stone Island. Der leichte Regen-Parka aus der aktuellen Marina-Kollektion besteht aus dreischichtigem Baumwoll-Nylon-Funktionsgewebe, welches auf einem Jaquard-Webrahmen hergestellt wird. Die abnehmbare Kapuze verfügt über eine extra breiten Krempe (ähnlich der eines Fischerhutes) und einer weit ausgestellten Regenpatte, welche dafür sorgen, dass dein Gesicht, Hals und Nacken immer wind- und regengeschützt sind. Das puristische Design kannst du zu allen deinen Lieblingsteilen kombinieren, sieht aber diese Saison besonders angesagt zu Workwear-Klamotten aus. Style den Parka zu dunkelblauen Raw-Denim-Jeans oder beigen Chinos und kombiniere dazu den kultigen 1461-Schnürer von Dr. Martens.

Wir hoffen, wir konnten dir eine vielfältige Übersicht über die angesagten Regenjacken für dieses Frühjahr geben. Wie du siehst, musst du nicht mehr zwischen Outdoor- oder Übergangsjacke entscheiden, da die trendigen Regenjacken mit allen nützlichen Funktionen ausgestattet sind.