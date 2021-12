Regenjacken für Männer Das sind die besten Regenjacken für diesen Winter

2in1 – Clintford-Parka von Geox

Geox / PR Kapuzen-Parka von GEOX, um 369 €

Du suchst nach einem wärmenden Winterparka, willst aber auf die wasserfeste Funktion eines Regenmantels nicht verzichten? Unser 2in1-Favorit für diesen Winter ist der Clintford-Parka von Geox, der alles vereint, um gegen jeder Witterung gewappnet zu sein. Der Parka im coolen Urban-Style ist wasser- und winddicht und hat thermoverschweißte Nähte und Zipper. Außerdem ist er mit einer nachhaltigen EcologicWARM-Wattierung gefüttert, die aus recycelten Materialien gefertigt wird. Das Teil hat das Zeug dazu, in deinem Kleiderschrank zum zeitlosen Trend-Piece zu werden, den du wirklich zu allem tragen und stylen kannst.

Outdoor – City Slicker-Mantel von AGU

AGU / PR Fahrrad-Mantel von AGU, um 260 €

Unser Favorit für Outdoor-Aktivitäten kommt dieses Frühjahr von der niederländischen Marke AGU. Mit dem City-Slicker-Mantel schafft die auf Bike-Wear spezialisierte Marke den Brückenschlag zwischen Funktion und coolem Fashion-Style. Der wadenlange Mantel hat ein Feature, dass jeden Fahrrad-Commuter höher schlagen lässt. Die komplette Seite lässt sich mit einem Zipper öffnen und aus dem Mantel wird im Handumdrehen ein Poncho, der genügend Bewegungsfreiheit auf dem Fahrrad bietet. Die wadenlange Silhouette und der Outdoor-Tech-Look sind derzeit extrem angesagt. Wir tragen unter dem Mantel einen superbequemen Streetwear-Look, bestehend aus Hoodie und einer entspannten Sweatpants.

Coole Kollab – Regenmantel von Arket x Tretorn

Arket / PR Mittellanger Regenmantel von Arket x Tretorn, um 150 €

Das nordische Fashion-Haus Arket (Teil der H&M-Gruppe) hat sich den schwedischen Experten für Regenbekleidung Tretorn ins Boot geholt. Herausgekommen ist der Beweis, dass man nordische Design-Ästhethik und Funktionsbekleidung unter einen Hut bringen kann. Der wasserfeste Mantel besteht aus wasserbasierendem Polyurethan und wiederverwerteten Polyester, was den ökologischen Fußabdruck des Kleidungsstückes erheblich verringert. Tolles Feature: Der Saum lässt sich per Druckknöpfe umschlagen. Das kreiert eine Art Rinne, die das Regenwasser nach hinten abführt und dir nicht über die Hose oder in die Schuhe tropft.

Fashion – Windsor Raincoat von Maium

deBijenkorf / PR Windsor-Regenmantel von MAIUM (über deBijenkorf), um 108 € im Sale (statt 135 €)

Der gefütterte Windsor-Raincoat von Maium beweist, dass ein Regenmantel stylisch und nicht nach Watt-Wanderung aussehen kann. Der einreihige, knielange Mantel besteht aus recyceltem Polyester, welches aus PET-Flaschen gewonnen wurde und ist dank der versiegelten Nähte komplett wasserdicht. Den zeitlosen Raincoat kannst du dank seitlicher Zipper in einen angesagten Oversized-Look umwandeln und ihn beliebig stylen. Besonders schick sieht zur schmalen Silhouette ein einreihiger, dunkler Anzug aus, den wir zu Retro-Sneakern im Court-Style tragen.

Streetwear – ACG 'Misery Ridge' Gore-Tex von Nike

Nike / PR ACG Gore-Tex Parka von NIKE, 499,99 €

Das 'Misery Ridge'-Jacket ist unser absoluter Favorit, wenn es um coole Streetwear geht. Die Shell-Jacke ist Teil von Nikes ACG-Kollektion (ACG steht für 'All Condition Gear'), welche sich auf robuste, stylische Outdoor-Styles spezialisiert. Das coole Blockfarben-Design ist eine Referenz an die Outdoor-Klamotte der 90er-Jahre und sorgt in Kombi mit einer Relaxed-Fit-Jeans und ein paar Air Force-1-Sneakern für einen entspannten, angesagten Look. Gut zu wissen: Das Außenmaterial und das Futter der 'Misery Ridge'-Jacke ist zu 100% aus recyceltem Polyester und dank Gore-Tex-Beschichtung und versiegelter Nähte wasserfest und atmungsaktiv.

Wir hoffen, wir konnten dir eine vielfältige Übersicht über die angesagten Regenjacken für diesen Winter geben. Wie du siehst, musst du nicht mehr zwischen Outdoor- oder Übergangsjacke entscheiden, da die trendigen Regenjacken mit allen nützlichen Funktionen ausgestattet sind.