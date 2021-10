Schwarze Jeans So tragen Männer schwarze Jeans diesen Herbst

Der entspannt herbstliche Jeans-Look

Levi's / PR Verwaschene Straight Fit-Jeans von LEVI'S, um 119,95 €

Hier bestellen: Jeans von Levi's kaufen

Diesen Look können wir wirklich jedem empfehlen. Ein entspannter Outdoor-Style ist eine sichere Bank. Um den etwas roughen Look zu unterstreichen, wählst du am besten eine schwarze Jeans mit einer dezenten Waschung. Unser Favorit diese Saison ist DER große Denim-Klassiker: die '501' von Levi's im dezent verwaschenen Used-Look. Dieses Modell passt dank seines geraden Beins fast allen Körpertypen und lässt sich easy stylen. Styling-Tipp: Zum Outdoor-Look passen besonders gut karierte Flanell-Hemden und ein Truckerjacket aus Wollfilz. An den Fuß packst du dir ein Paar solide Veloursleder-Boots, die Wind und Wetter trotzen.

Der poliert schicke Jeans-Look

Asket / PR Tiefschwarze Slim Fit-Jeans von ASKET, um 130 €

Hier bestellen: Jeans von Asket kaufen

Jeans im Office oder in der Oper? Aber klar. Und zwar so: Das A und O ist, dass du eine Jeans mit tiefschwarzem Farbton wählst, damit sie mit einer schicken Wollhose mithalten kann. Keine Waschung, keine auffälligen Nähte, keine Verzierungen. Unser Black-Favorit diesen Herbst ist die 'Stay Black'-Jeans aus 100% Biobaumwolle von Asket. Dank eines ausgeklügeltem Färbevorgangs bleibt der tiefschwarze Farbton auch nach vielen Wäschen erhalten. Styling-Tipp: Die richtige Passform ist extrem wichtig. Zu weit wirkt zu leger, zu eng (Skinny-Jeans) sieht schnell nach Leggings aus. Ein schmaler, knöchellanger Fit streckt dein Bein und sieht zu Chelsea-Boots besonders schick aus.

Der zeitlose Biker-Jeans-Look

Selected Homme / PR Biobaumwoll-Jeans mit Stretch von SELECTED HOMME, um 79,99 €

Hier bestellen: Jeans von Selected Homme kaufen

Die Hose, die du gerade noch schick im Büro getragen hast, kannst du mit ein paar Handgriffen zu einem coolen Biker-Outfit stylen. Dieser Look wird wohl nie 'out of Style' sein, den hier treffen zwei Klassiker der Männer-Garderobe aufeinander. Die Basis bildet natürlich eine tiefschwarze 5-Pocket-Jeans ohne Waschung. Wie bei einer Hose aus dunkelblauem Raw Denim entwickeln sich mit der Zeit individuelle Trage- und Wäschespuren, welche die Jeans zu einem coolen Unikat machen. Styling-Tipp: Zur Jeans trägst du eine schmal geschnittene Lederjacke mit Stehkragen und gesteppten Schultern. Unter dem robusten Jacken-Klassiker kommt ein Seemannspulli mit Zipperkragen (ein sogenannter Troyer) besonders gut.

Der coole Trendsetter-Jeans-Look

MyTheresa.com / PR Worker-Jeans von ACNE STUDIOS (über MyTheresa.com), um 330 €

Hier bestellen: Jeans von Acne Studios kaufen

Du bist modisch etwas mutiger und probierst gerne neue Trends aus? Dann solltest du dir den Worker-Jeans-Trend mal etwas genauer anschauen. Der Style wurde in den 90ern vor allem durch die Hip Hop- und Skater-Szene geprägt und erfährt dieses Jahr ein großes Trend-Revival. Typisch für die taillenhohe Jeans mit dem weiten Bein sind klassische Design-Elemente, die man von Bauarbeiterhosen kennt: Hammerschlaufen, verstärkter Saum, Werkzeug-Taschen am Bein. Styling-Tipp: Für einen stylischen Stilbruch kombinierst du die Hose am beste mit klassischen Teilen wie z.B, einem Rollkragen-Pullover und hohe Schnürstiefel.