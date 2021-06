Sommer-Sneaker 2021 Das sind die 5 coolsten Sneaker der Saison

Retro, nachhaltig und cooles Design. So abwechslungsreich sind die 5 Sneaker, die es in unsere Favoriten-Liste für den Sommer geschafft haben

Der Sneaker-Hype ist nach wie vor ungebrochen und täglich landen neue Modelle in den Shops. Ein Trend-Merkmal, das sich diesen Sommer wie ein roter Faden immer wieder zeigt, ist die neue, zeitgemäße Interpretation von Retro-Runnern und Court-Sneakern. Wir haben uns einen Überblick verschafft und zeigen dir unsere 5 Top-Favoriten für den Sommer.

Converse x Carhartt WIP – Chuck 70 High & Low

Carhartt WIP / PR Converse x Carhartt WIP – Chuck 70 High, um 115 € und Low, um 110 €

Der Converse Chuck ist zweifelsohne einer der beliebtesten Kult-Sneaker aller Zeiten. Ohne seine DNA zu verlieren, bekommt der High-Top jetzt ein cooles Make-over. Inspiriert und in Zusammenarbeit mit dem Workwear Label Carhartt WIP ist dieser Chuck 70 eine coole Alternative, zu den meist unifarben getragenen Modellen. Das von der Natur inspirierte Camouflage-Muster "Hinterland", welches Carhartt WIP beisteuert, unterstreicht die Outdoor-Verbundenheit des coolen Streetwear-Labels. Die Kollaboration umfasst neben einem High-Top auch eine Low-Version des Chuck 70, welcher im Gegensatz zu seinem großen Bruder (dem All Star Chuck) eine etwas breitere Silhouette hat. Außerdem ist die weltberühmte Gummisohle dezent höher gezogen, was dem Schuh einen angesagten Retro-Look verleiht.

Autry – Low Sneakers

Breuninger / PR Autry – Low Sneaker, um 145 €

Die amerikanische Sportswear-Brand Autry war in den 80er-Jahren vor allem auf dem US-Markt extrem angesagt und im Bereich Tennis, Running und Aerobic ganz vorne dabei. Im Zuge des großen Retro-Comebacks wurde die Marke vor 2 Jahren wiederbelebt und knüpft an die alten Erfolge an. Die Tennis-Court-Silhouette ist heute wieder schwer angesagt und wird hauptsächlich im Lifestyle-Bereich getragen, weniger auf den Tennisplätzen selbst. Das Original-Design der 80er stylen wir diesen Sommer zu einer leicht gecroppten Levi's 501 und eine perfekt geschnittenen weißen T-Shirt. Hört sich nicht spektakulär an, aber genau dieser minimalistische Look setzt den Sneaker genau richtig in Szene.

Nike – Waffle One

Nike / PR Nike – Waffle One, 99,99 €

Dieser Sneaker hat einen sehr einflussreichen Fußabdruck hinterlassen. Vor fast 50 Jahren brachte Nike den 'Waffle Trainer' auf den Markt und machte ihn zum beliebtesten Sport-Sneaker auf der Laufbahn. Die bequeme Waffle-Sohle sorgte außerdem dafür, dass der Schuh auch im Alltag immer beliebter wurde und bis heute bei Retro-Sneaker-Fans extrem beliebt ist. Die Neu-Interpretation, der 'Waffle One', erinnert optisch etwas an die hyper-erfolgreichen Kollaboration mit Sacai, die bis heute im Resell Höchstpreise erzielt. In einer abgespeckten Version kommen die doppelt gestapelte Mittelsohle und der neue Fersen-Clip erneut zum Einsatz. Beides sorgt für ein extrem weiches Laufgefühl. Cooles Feature: das durchsichtige, luftige Mesh-Upper, das die Farbe deiner Socke dezent durchscheinen lässt.

New Balance – 327

Kickz / PR New Balance – 327, 89,95 €

Retro-Runner erleben diesen Sommer ein großes Comeback. Anstatt einfach ein altes Modell neu aufzulegen, brachte New Balance im letzten Sommer mit dem "327" eine komplett neue Silhouette raus, die das Zeug zum Klassiker hat. Der 327-Sneaker zitiert die 70er-Running-Modelle von New Balance auf moderne Weise. Coole Eyecatcher sind das große Logo-N und die genoppte Retro-Laufsohle, die sich über den Fersenbereich zieht. Wir stylen die sportlichen Schuhe als Stilbruch zu einem sandfarbenen Sommer-Anzug. Sieht super lässig aus.

Copenhagen – CPH407M Crosta

Copenhagen / PR Copenhagen – CPH407M Crosta, im Sale 139,99 € (statt 179,99 €)

Dieser Geheimtipp ist schon jetzt eines unserer Lieblings-Labels: die Schuh-Marke Copenhagen aus Dänemark. Das Design der Schuhe orientiert sich an aktuellen Schuh-/Sneaker-Trends und reduziert sie auf das Wesentliche. Dieser puristische Design-Ansatz macht aus den Sneakern zeitlose Allrounder, die du ohne großen Aufwand zu jedem Outfit stylen kannst. Wir kombinieren den Plattform-Sneaker aus Veloursleder neben Jeans-T-Shirt-Looks, sogar zu leichten Sommer-Anzügen ins Office.

Welcher unserer 5 Sommer-Sneaker gefällt dir am besten? Bei so einer Auswahl fällt (uns) die Entscheidung schwer – sie sind einfach alle so cool, dass wir gleich mehrere Paare shoppen.