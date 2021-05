Hemdjacke tragen 5 stylische Overshirts für diesen Sommer

Was ist ein Overshirt?

Das trendige Kleidungsstück wird auch Workwear-Jacke, Shacket (Wortkombination aus Shirt und Jacke) oder Hemdjacke genannt. Letzteres beschreibt ganz gut, um was es sich dabei handelt. Ein Overshirt ist eine Mischung aus dem klassischen Herrenhemd und einer Jacke. Dabei besteht das Overshirt aus einem dickeren Material, was dich schön warmhält, ist aber genauso vorteilhaft wie dein Lieblingshemd geschnitten. Außerdem erkennst du ein Overshirt an den aufgesetzten Taschen und den Knöpfen, mit denen du die Jacke (theoretisch) zu tragen kannst. Besonders cool sieht das Overshirt allerdings offen getragen aus. Außerdem: So findest du das perfekte Hemd.

Wann kann ich eine Hemdjacke tragen?

Eigentlich immer. Natürlich nicht gerade zum Bewerbungsgespräch, aber auf jeden Fall zu jeder Jahreszeit. Ein Overshirt eignet sich sowohl für den Zwiebellook im Herbst und Frühling als auch für eine zusätzliche Lage unter der Winterjacke oder für frische Sommerabende. Hemdjacken gibt es aus allen möglichen Materialien, während in der kälteren Jahreszeit ein Modell aus Flanell besonders gut in deinen Kleiderschrank passt, ist eine Variante aus Baumwolle im Sommer besonders praktisch.

1. Das Overshirt im Utility-Stil

Utility-Jacke von Tom Tailor, um 60 €

Overshirts im Utility-Stil liegen total im Trend. Zum einen, weil sie total lässig aussehen und zum anderen, weil sie zu allem passen. Ist dir schonmal aufgefallen, dass Khaki kombiniert mit fast allem gut aussieht? Besonders cool sieht es aber mit einer Denim-Jeans, einem weißen T-Shirt und Sneakern aus. Hier zeigen wir dir, welche weißen Sneaker zu dir passen.

2. Das Overshirt im Denim-Look

Jeans-Overshirt von Sandro, um 245 €

Auch Hemdjacken aus Denim sind angesagt. Dass Jeansjacken gerade im Sommer praktisch sind, wissen inzwischen alle. Eine Jeansjacke im Hemdschnitt jedoch könnte dich nicht trendbewusster aussehen lassen. Kombinieren kannst du Denim mit Denim, einem leichten Hemd aus Leinen oder du traust dich mal an eine knallige Farbe. Übrigens: Hier erfährst du mehr über die Trendfarbe 2021.

3. Das klassische Overshirt

Overshirt von Asket, um 120 €

Die Farbe Schwarz passt zu allem, sogar im Sommer. Kombinieren kannst du die schwarze Shacket mit einer dunklen Jeans und Chelsea Boots. Wenn du den schwarz-weißen Look magst, empfehlen wir dir eine weiße Jeans zu kombinieren.

4. Das sommerliche Overshirt

Sommerliches Overshirt von Selected Homme, um 80 €

Eine helle Hemdjacke passt perfekt zum Sommer. Das kann eine beige, cremefarbene oder weiße Jacke sein. Für den französischen Look wie von der Côte d'Azur kombinierst du am besten ein gestreiftes Shirt und eine helle Hose dazu. Alternativ kannst du helle Töne auch mit Denim kombinieren. Eine coole Sonnenbrille rundet den Look ab.

5. Das karierte Overshirt

Kariertes Overshirt von Marc O'Polo, um 100 €

Karos werden wohl nie aus der Mode kommen. Ob Pepitamuster (kleine Karos) oder der typische Holzfäller-Style, Karos machen sich sehr gut auf Hemdjacken. Dein Outfit darunter solltest du dafür eher schlicht halten, ansonsten wirkt der Look schnell überladen, weil das karierte Kleidungsstück ein echter Eye-Catcher ist.

Overshirts sind derzeit groß im Trend und werden es wohl auch noch lange bleiben. Der Allrounder ist nicht praktisch, sondern auch noch super stylisch. Nun musst du nur noch das Modell finden, das zu dir passt.