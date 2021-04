Trendfarbe 2021 Das ist der Männermodetrend für den Sommer

Du hast genug von deiner trüben Wintergarderobe? Wir zeigen dir die schönsten Teile in der neuen Trendfarbe und wie du sie am besten kombinieren kannst

Das Pantone Color Institut hat schon seit über 20 Jahren einen maßgeblichen Einfluss auf die Farbtrends der nächsten Saison. Damit beeinflussen die ausgewählten Farben die Laufstege dieser Welt und folglich auch den Inhalt unserer Kleiderschränke. Die neue gekürte Trendfarbe für diesen Sommer: ein strahlendes Gelb namens Illuminating, das bei dir sicherlich für gute Laune sorgen wird.

La vector / Shutterstock.com Die neue Trendfarbe 2021 "Illuminating" sorgt garantiert für gute Laune

Wer kann Gelb tragen?

Die gute Nachricht ist, dass jeder Gelb tragen kann. Den Satz "Gelb steht dir nicht, du siehst damit so blass aus!" wirst du mit unseren Tipps nicht mehr hören müssen.

Heller Typ

Hast du blonde Haare und eine helle Haut? Dann kannst du problemlos Pastellgelb und Senfgelb tragen. Das sind die Farben ganz links und ganz rechts auf der Farbpalette. Diese Farbtöne schmeicheln deinem Typ und du siehst frisch und gesund aus. Bei anderen Gelb-Nuancen solltest du eher vorsichtig sein, weil sie dich wirklich schnell sehr blass aussehen lassen.

Dunkler Typ

Du hast dunkle Haare und gebräunte Haut? Na dann hast du diese Saison das große Los gezogen, denn du kannst jedes Gelb tragen. Besonders stehen dir knallige Gelbtöne wie Zitronengelb. Die Farbe ist die zweite von links auf der Farbpalette.

PhenomenalPhoto / Shutterstock.com Gelb ist nicht gleich Gelb: Du musst deine richtige Nuance finden

Wie kann ich gelb kombinieren?

Gelb ist die Farbe des Sommers und steht für Wärme und Optimismus. Genauso optimistisch kannst du Gelb auch tragen, also bloß keine Angst vor zu viel Farbe.

Möchtest du alles geben, kannst du die Straßen in deinem neuen All-Yellow-Outfit erobern. Damit wirst du sicherlich auffallen, aber das ist schließlich was du willst, oder? Alltagstauglicher sind aber sicherlich diese Looks:

1. Hemd

Sandro / PR Blumenhemd von Sandro, um 155 €

Etwas gewagt gehst du mit einem strahlend gelben Hemd mit Muster vor. Dieses kannst du ganz locker offen zu deiner allerliebsten Badehose oder geschlossen zu einer Jeans stylen.

2. Workwear-Jacke

About You / PR Jacke von Dan Fox Apparel, 89,90 €

Für frischere Tage empfehlen wir dir eine besonders stylische Workwear-Jacke. Diese ist derzeit in allen Farben modern. Wählst du sie in einem knalligen Gelb, bist du aber gleich zwei Trends gefolgt. Die Jacke kannst du wirklich zu allem tragen.

3. Anzug

Strellson / PR Baukasten-Anzug von Strellson (Sakko um 259 € und Hose 129,95 €)

Mit einem Anzug mit dezenten gelben Nadelstreifen machst du nichts falsch. Egal ob im Büro, zu einem besonderen Anlass oder leger in deiner Freizeit, mit einem Zweiteiler bist du immer gut angezogen. Wenn dir der Anzug nicht gelb genug ist, kannst du auch noch ein gelbes Shirt oder Hemd drunter ziehen. Hier findest du weitere angesagte Anzüge.

4. Jogginganzug

Scotch & Soda / PR Unisex Jogginganzug von Scotch & Soda (Hoodie und Jogginghose jeweils 99,95 €)

Der Jogginganzug hat uns schon durch den ein oder anderen Lockdown begleitet und eignet sich inzwischen auch für einen Spaziergang oder kurze Erledigungen. Wer darin trotzdem modebewusst aussehen will, wählt diese Saison einen Jogginganzug in Gelb. Außerdem: Hier findest du weitere Outfits für zu Hause.

5. Sneaker

Dior / PR Sneaker von Dior, um 790 €

Besonders angesagt sind Sneaker derzeit mit gelben Schriftzügen oder vollkommen in der Trendfarbe. Durch die leuchtenden Schuhe kannst du deinem Basic-Outfit ganz einfach etwas Besonderes verleihen. Übrigens: Hier zeigen wir dir nachhaltige Sneaker.

Beherzigst du unsere Tipps, wirst du diesen Sommer sicher strahlend gut aussehen. Nicht vergessen: Finde die richtige Nuance für dich und schon kannst du mit dem Shoppen starten. Egal ob im Büro, auf der Straße oder auf der Couch, die Trendfarbe Gelb lässt sich überall gut tragen und sorgt für gute Laune.