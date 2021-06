Männeruhren-Trends 2021 Das sind die Uhren-Trends für Männer 2021

Für Design-Fans: der Future-Look

Porsche Design Der Rennwagen fürs Handgelenk von PORSCHE DESIGN (Modell: Sport Chrono Subsecond um 4450 €)

Hier bestellen: Design-Uhr von Porsche Design

Eine Uhr am Handgelenk ist mehr als nur ein nützlicher Alltagsgegenstand, vor allem wenn du Wert auf durchdachtes Design legst. Unser Favorit ist dieses Jahr der Reddot Winner 2021 von Porsche Design. Inspiriert von den Instrumenten und Interieur der Porsche-Sport- und Rennwagen verbindet der Chronograph Sportlichkeit mit futuristischem, coolen Design. Besonders auffällig ist das stabile Titangehäuse, dessen Cut-Out-Design an die weltbekannten Entwürfe der Automobil-Marke erinnern. Dank seiner zeitlosen Optik, kannst du den Design-Preis-Gewinner zum Anzug genauso wie zu Jeans und T-Shirt tragen.

Für Digital-Nomaden: der Smartwatch-Trend

Fossil / PR Smartwatch mit 2 Wochen Akku-Laufzeit, von FOSSIL (Modell: Collider Hybrid HR, um 219 €)

Hier bestellen: Smartwatch Collider Hybrid HR von Fossil bei Christ kaufen oder bei amazon.de

Eine Smartwatch als Trend zu bezeichnen, ist eigentlich nicht mehr ganz richtig. Was als Sport-Tracker anfing, ist inzwischen sogar ehr ale eine Handy-Verlängerung am Handgelenk und hat sich gegen normale Armbanduhren durchgesetzt. Laut statista.de hat sich der weltweite Absatz an sogenannten Wearables vervierfacht. Die schlauen Begleiter informieren dich über alles, was auf deinem Smartphone vor sich geht und sind zudem noch clevere Sport- und Gesundheitstracker. Hier gibt es die wichtigsten Smartwatches im Vergleich.

Für Abenteurer: der Heritage-Trend

Christ / PR Wasserdichte Automatik-Uhr mit Edelstahlgehäuse von ZEPPELIN (Modell: 7656-5 um 229 €)

Hier bestellen: Heritage-Uhr von Zeppelin bei Christ kaufen oder bei amazon.de

Der Heritage-Trend in der Männer-Mode setzt sich mehr und mehr durch. Der markante, männliche Look orientiert sich an einem Kleidungsstil, der in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vorherrschte: schwere Fliegerjacken, robuste Workwear, viel Denim. Zu diesem Retro-Charakter passt eine Uhr mit Bronzegehäuse und einem Textilband mit dezenten Vintage-Spuren.

Für Office-Typen: der Business-Style

Christ / PR Mit automatischem Chronometer-Uhrwerk, mit Saphirglas-Lunette, von BREITLING (Modell: Chronograph Premier, 5700 €)

Hier bestellen: Breitling Chronograph Premier hier kaufen

Neben einem tadellos sitzenden Anzug oder einer eleganten Sakko-Hosen-Kombi sind es vor allem die kleinen Dinge, die dir im Geschäftsleben Aufmerksamkeit und stilsicheres Auftreten bescheren – etwa eine schlichte Dresswatch mit edlem Lederband. Wobei die Betonung auf "schlicht" liegt. Du solltest darauf achten, dass das Design so puristisch wie möglich ist. Kein Blingbling, keine Verzierungen, keine auffälligen Farben. Gerade bei einer Uhr im Business-Style kann man sich überlegen, ob man etwas mehr ausgeben möchte, da diese Uhren ein lebenslanges, zeitloses Schmuckstück sind.

Ein Uhrenkauf macht sich auf dem Konto meist bemerkbar, daher will so eine Investition gut überlegt sein. Wir hoffen, dass wir dich bei der Uhren-Wahl unterstützen konnten und du den richtigen Zeitmesser findest, der zu deinem Style und Geschmack passt.