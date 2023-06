Iron Summit : das höchste Workout der Welt

Eine 100-Kilo-Langhantel in 2 Wochen auf 4130 Meter in die Höhe befördern: Das ist die Herausforderung, der sich 5 mutige Social-Media-Stars kürzlich stellten, als sie den "Iron Summit" bestritten. Unter anderem mit dabei ist Ex-Bachelor Niko Griesert, der wie die anderen Teilnehmenden die Challenge auf seinem Instagram-Kanal dokumentierte. Die Reise führt nicht nur durch das Himalaya-Gebirge, sondern auch durch alle möglichen Emotionen. Denn die Athlet:innen kommen hier ordentlich an ihre Grenzen: So beschreibt Niko die Challenge nicht nur als "das größte Abenteuer seines Lebens", sondern auch als die "absolute Hölle".