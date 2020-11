Klitoris stimulieren So verwöhnst du ihren Kitzler richtig

Was genau ist die Klitoris überhaupt?

Willkommen im Zentrum weiblicher Lust! Es ist in der Falte versteckt, wo die Schamlippen zusammenlaufen. Erregungstechnisch ist der kleine rosa Gipfel das Pendant zur Eichel deines Penis, nur – entschuldige – deutlich sensibler. Die Klitoris besitzt nämlich doppelt so viele Nervenenden wie der Penis, rund 8000 Rezeptoren. "Diese machen die Klitoris ausgesprochen empfindlich", sagt die amerikanische Autorin und Sexualwissenscahftlerin Dr. Debby Herbenick von der University of Indiana. Doch der kleine Punkt ist nicht alles, was die Klitoris ausmacht.

Der Großteil des Lustorgans liegt sozusagen hinter dem Berg, im Inneren des weiblichen Körpers. "Die Klitoris besitzt zwei Schwellkörper, die wie die Griffe einer Wünschelrute aussehen und etwa sieben Zentimeter rechts und links entlang der Scheidenwand nach innen ragen", erklärt Ian Kerner, Autor des Ratgeberbuches "Mehr Lust für sie" (Goldmann, um 9 Euro). "Das gibt ihr eine enorme Reichweite, zumal sich die Schwellkörper bei Erregung mit Blut füllen. Die Klitoris ist das Kraftwerk des Orgasmus, weil sie mit allen wichtigen Strukturen der Vagina verbunden ist", so der Erotik-Experte.

Der ultimative Trainingsplan: Besser im Bett in 8 Wochen

Unsere Empfehlung Haben Sie einen Gutscheincode? Trainingsplan: Besser im Bett in 8 Wochen für Einsteiger und Fortgeschrittene

detaillierter Trainingsplan mit 6 Workouts

24 effektive Übungen, nur Kurzhanteln nötig

Zum Drucken optimiert

Mehr Infos 9,90 € Jetzt kaufen Nach Bezahlung kannst du das PDF hier in dieser Box herunterladen. Bei Problemen wende dich bitte per Mail an usermail@menshealth.de. Wir helfen gern!

Was muss ich mit der Klitoris anstellen?

Geh vor wie bei deinem besten Stück, da auch die Klitoris und ihre genussfreudige Besitzerin nichts mehr lieben als eine direkte, gleichmäßige Stimulation mit der Hand oder dem Mund. Dies sind die wichtigsten Regeln:

Klitoris freilegen, Finger sanft hinführen.

Bei anfänglicher Trockenheit nicht rubbeln, das tut weh. Lieber sanft Druck ausüben.

Noch besser flutscht es mit Feuchtigkeit – sanftes und gleichförmiges Reiben lässt deine Partnerin auf den Wogen der Lust erbeben.

"Die meisten Menschen halten die Klitoris für eine kleine Knospe unter ihrem Hauthäubchen, aber tatsächlich reicht sie weit in den weiblichen Körper hinein", erklärt die US-Sexualaufklärerin Lou Paget. "Wenn du deine Zunge mit raschen Bewegungen an der Kitzlerspitze entlang reibst, erfasst du nicht nur eine größere Zone, du stimulierst auch noch Bereiche, in die deine Zunge gar nicht vordringt." Falls du unsicher bist, frag nach – noch ist kein Meister vom Himmel gefallen.

Wie genau funktioniert klitorale Befriedigung?

Das Wichtige ist, die Kitzlervorhaut ein kleines bisschen zur Seite zu schieben. Keine Angst, da kann man nichts kaputtmachen. Einfach zärtlich zurückziehen, dann rasche, zuckende Bewegungen mit der Zunge machen, so weit wie sie den winzigen Kitzlerschaft erfassen kann.

Welche Sexstellung stimuliert den Kitzler am besten?

Die Klitoris mit dem Penis zu stimulieren, ist etwas komplizierter und klappt am besten in Stellungen, bei denen du oben bist. Speziell auf Klitoriskontakt ausgerichtet ist eine Variante der Missionarsstellung, die du vielleicht kennst: Dazu hebst du sich weiter Richtung Kopfende des Bettes, bis der Penisschaft für Reibung am Power-Punkt sorgt. Die Liebste wird seufzen. Wenn du dich dann kreisförmig in ihr bewegst, anstatt nur zu stoßen (Peniswurzel-Kontakt halten), wird sie stöhnen, da dies die Klitoris noch stärker stimuliert. So treibst du die Dame sicher zum Orgasmus. Noch mehr Tipps? 10 sichere Tipps, wie du Frauen zum Orgasmus bringst.

Kleine Zusatzinformation: Wenn der Druck zu groß wird, zieht sich die Klitoris kurz vorm Big Bang unter die kleine Klitorisvorhaut zurück, weil sie sich überreizt anfühlt. Meistens sehnen sich die Frauen spätestens zu diesem Zeitpunkt nach vaginaler Stimulation, also Penetration. Sprich: Sie möchte dein bestes Stück in sich spüren, aber dalli! Die Liebste wird sie förmlich dazu drängen.

Vibrato-Effekt: So kommt sie zum "Schnurrgasmus"

Es hat schon seinen Grund, warum Vibratoren so beliebt sind. "Jedesmal, wenn die Haut von etwas Vibrierendem berührt wird, verbreiten sich die Empfindungen über einen viel größeren Bereich, als wenn sie direkt und ununterbrochen stimuliert wird", erklärt Lou Paget, "Sie aktivieren doppelt so viele Nerven mit halbem Aufwand." Wenn du das noch mit einer direkten Berührung zur rechten Zeit am richtigen Ort versüßt – z. B. am Kitzler – wirst du sie wahrscheinlich zum Orgasmus bringen."

Wie macht man das genau?

Entspanne deine Lippen und summe eine Melodie. Berühre mit der äußersten Stelle deines Kussmundes die Außenseite ihres Kitzlers, die kleine Haube über der Knospe und ihre Schamlippen. Bewege den Mund langsam um ihren Kitzler. Wenn sie es nicht mehr aushält, tippe rhythmisch mit der Fingerspitze auf den Kitzler oder leck ein paar Mal sacht über die ganze Klitoris. Diese Cunnilingus-Techniken machen sie besonders wild.

Fazit: Die Klitoris ist das Zentrum weiblicher Lust

Die Klitoris besitzt doppelt so viele Nervenenden wie der Penis, ist sozusagen das Kraftwerk des weiblichen Orgasmus. Geh damit aber behutsam um. Die meisten Frauen lieben eine direkte, gleichmäßige Stimulation mit der Hand oder dem Mund. Falls du unsicher bist, frag nach – noch ist kein Meister vom Himmel gefallen. Wie solltest du auch genau wissen, was sich wie anfühlt? Und nicht jede mag das Gleiche.

Unsere Empfehlung Haben Sie einen Gutscheincode? Trainingsplan: Besser im Bett in 8 Wochen für Einsteiger und Fortgeschrittene

detaillierter Trainingsplan mit 6 Workouts

24 effektive Übungen, nur Kurzhanteln nötig

Zum Drucken optimiert

Mehr Infos 9,90 € Jetzt kaufen Nach Bezahlung kannst du das PDF hier in dieser Box herunterladen. Bei Problemen wende dich bitte per Mail an usermail@menshealth.de. Wir helfen gern!