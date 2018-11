Tattoo entfernen: So werden Sie Ihr Tattoo wieder los

Was tun, wenn das Tribal am Hals nicht zum neuen Job passt? Mit welcher Methode Sie ein ungeliebtes Tattoo am besten wieder los werden und was das kostet

Ob großflächiges Bildmotiv, Sinnspruch oder Namenszug – Tätowierungen sollen immer Aspekte der Persönlichkeit ausrücken oder Vorlieben illustrieren. "Jeder 4. Deutsche über 18 ist inzwischen tätowiert, bei den 20 bis 30-jährigen sogar jeder 3., und es werden immer mehr", weiß die Lasertherapeutin Leoni Raab vom Tattoo-Entfernungs-Spezialisten Endlich Ohne in Stuttgart. Doch was tun, wenn das Tattoo am Hals nicht mehr mit dem Job vereinbar ist? Der Name auf dem Arm nicht mehr von der großen Liebe, sondern der verhassten Ex ist? Das ehemalige Trend-Motiv nur noch lächerlich aussieht?

Wie funktioniert die Tattooentfernung?

Jeder 10. Deutsche mit Tattoo ist unzufrieden mit seiner Kunst am Körper. "Deshalb lassen pro Jahr etwa 1,2 Millionen Menschen ihre Tätowierung entfernen", erklärt Raab. Die beste Methode ist die Laserbehandlung, sie erzielt die mit Abstand besten Erfolge: Durch sehr kurze, hochenergetische Lichtimpulse werden dabei die Farbpigmente in der Haut zerstört. Vor allem schwarze und rote Farbpigemente kann der Laser in der Regel gut loswerden, gelbe, braune und violette dagegen sind selbst für gute Laser oft nicht völlig eliminierbar. Sie enthalten mehr Pigmente, die feiner unter der Haut verteilt sind und zudem so hell sind, dass sie das Laserlicht weniger gut absorbieren können. "Die zerstörten Pigment-Überreste baut der Körper ab, die Nebenwirkungen der Behandlung sind gering und die Schmerzen aushaltbar: Es fühlt sich ungefähr so an, als würde man mit einem Gummiband über die Haut schnalzen", erklärt die Expertin.

Welche Gefahren gibt es beim Tattoo entfernen?

Zu leichtfertig sollten Sie jedoch eine Tattooentfernung nicht machen lassen. Es gibt immer wieder Dematologen und Studien, die davor warnen, dass Pigmentbruchstücke im Körper zurück bleiben, die wiederrum giftig oder krebserregend sein können.

