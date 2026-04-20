David Corenswet gehört zu den spannendsten neuen Gesichtern in Hollywood – und bringt genau die Mischung aus klassischem Leading Man und modernem Understatement mit, die derzeit gefragt ist. Der US-Amerikaner, bekannt aus Serien wie The Politician, wurde 2023 als neuer Superman gecastet – ein Karrieresprung mit Ansage.Geboren 1993 in Philadelphia, überzeugt Corenswet nicht nur mit Schauspiel, sondern auch mit Stil: klare Linien, maßgeschneiderte Anzüge, wenig Schnickschnack. Seit kurzem ist er das neue Gesicht in der Kampagne von BOSS The Scent. Im Interview spricht er über seine Duftvorlieben, das perfekte Outfit und darüber, wie schnell er es schafft, sich komplett umzuziehenWie muss ein Duft für dich sein – um deinen Ansprüchen zu genügen?Ein Duft sollte sich wie etwas Unvermeidliches anfühlen, als wäre er schon immer da gewesen. Wenn man ihn auf die falsche Art wahrnimmt, funktioniert er nicht.Zu welchen Anlässen ist ein Duft ein Muss?Überall dort, wo man einen Eindruck hinterlassen möchte, ohne ein Wort zu sagen.Vervollständigt ein Duft den Look?Es geht weniger um Vervollständigung als um Konsistenz – das Ganze sollte eine Geschichte erzählen. Man bemerkt eher, wenn etwas nicht stimmt, als wenn alles stimmt.Welches Outfit funktioniert auch ohne Duft?Das, über das du nicht nachdenkst.Apropos Outfits: Für eine Premierenparty – Anzug oder Jeans?Einen Anzug. Immer, wenn man es rechtfertigen kann.Und wenn Anzug: Welche Schuhe passen dazu?Schuhe, die passen.Superman ist dafür bekannt, dass er in Sekundenschnelle vom Anzug in sein Superman-Outfit wechselt. Wie schnell schaffst du das – ohne Spezialeffekte?Etwa 200 Sekunden.Abgesehen vom "S" auf der Brust: Trägst du sichtbare Logos?Wenn sie auf die Kleidung gedruckt sind und mir die Kleidung gefällt.Wer darf deinen Stil kritisieren – und wer definitiv nicht?Wir leben in einem freien Land. Die einzige Person, die meinen Stil nicht kritisieren darf, ist meine 2-Jährige. Aber diese Regel lässt sich schwer durchsetzen.Hast du ein Mode-Vorbild, lebendig oder verstorben?Gib mir Cary Grants Kleiderschrank.Wie lange stehst du morgens vor dem Spiegel?Wer hat schon Zeit, vor dem Spiegel zu stehen? Ich renne bestimmt irgendwo auf dem Weg vom Bett zur Tür an einem vorbei.Für ein Date: ein besonderer Duft – oder dein charakteristischer Duft, den du immer trägst?Ohne ausdrückliche, schriftliche Erlaubnis meiner Frau gehe ich nicht auf Dates, und sie duftet immer wunderbar.