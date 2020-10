Serien-Empfehlungen 2020 Das sind die besten Serien 2020 (bis jetzt)

Das sind unsere Top-Serien für 2020:

1. The Long Way Up

Neue Folgen gibt es immer freitags auf Apple TV+

Schauspieler Ewan McGregor fährt mit seinem Kumpel Charley Boorman von der Südspitze Südamerikas nach Los Angeles. 13.000 Meilen, 13 Länder und in 100 Tage auf Motorrädern. Das Besondere: Der Trip soll nachhaltig sein. So wählten die 2 dafür elektrisch angetriebene Prototypen von Harley-Davidson. Neben Wetter und Kälte die größte Sorge: Wo ist die nächste Ladestation? Coole Doku-Serie über echte Freundschaft und mit atemberaubenden Landschaftsaufnahmen.

2. Devs

Die abgeschlossene Miniserie gibt's seit August auf Sky

Lily ist Softwareentwicklerin und arbeitet zusammen mit ihrem neuen Freund Sergei beim Tech-Konzern Amaya. Kurz nachdem Sergei für die geheimnisvolle Abteilung Devs von Amaya-Chef Forest angeworben wird, verschwindet er plötzlich. Lily versucht herauszufinden, was passiert ist und woran genau die Devs-Gruppe wirklich arbeitet. Alex Garlands herausragendes Si-Fi-Meisterwerk aus dem Silicon Valley zeigt eindrucksvoll die Chancen und Gefahren des Computerzeitalters.

3. Warten auf'n Bus

Die Serie des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) gibt es seit April der ARD-Mediathek oder als DVD

Zwei Männer unterhalten sich im Wartehäuschen einer Bushaltestelle irgendwo im Nirgendwo von Brandenburg. Hannes und Ralle reden dort über alles Mögliche: Arbeitssuche, Krankheiten, die Familie und den Kampf gegen Nazis. Eine wirklich ungewöhnliche Sitcom. Offen, ehrlich und sehr, sehr unterhaltsam.

4. The Boys

Die zweite Staffel läuft seit Ende Juli 2020 auf Amazon Prime

Hier sehen: The Boys bei Amazon Prime

In der Comic-Verfilmung "The Boys" sind Superhelden richtige Superstars. Hinter ihnen steht ein mächtiger Tech-Konzern, der die sieben bekanntesten Superhelden wie Marken verwaltet. Und die Helden? Sind durch und durch korrupt, verlogen und selbstsüchtig. Dagegen steht eine Gruppe selbsternannter Antihelden, welche die Heldentruppe "Seven" für ihre kriminellen Machenschaften und Fehltritte zur Rechenschaft ziehen will – mit allen Mitteln. "The Boys" überzeugt mit derben Gags, blutig harter Action und jeder Menge Zynismus und Gesellschaftskritik.

5. Tales from the Loop

Die erste Staffel gibt es seit April bei Amazon Prime

Hier sehen: Tales from the Loop bei Amazon Prime

In der US-Kleinstadt Mercer geschehen merkwürdige Dinge. Der Grund: Unter ihr liegt ein Teilchenbeschleuniger, der sogenannte "Loop", der das Leben ihrer Bewohner auf mysteriöse Weise beeinflusst. Eine sehr ruhige, langsam und mit beeindruckenden Bildern erzählte Mystery- und Sci-Fi-Serie.

6. The Great

Staffel 1 gibt es seit Juni bei Amazon Prime

Hier sehen: The Great bei Amazon Prime

"The Great“ erzählt vom Aufstieg Katharinas der Großen, der Kaiserin von Russland. Eine bitterböse Satire über die Privilegien und Gemeinheuten des Adels im 18.Jahrhundert. Allerdings mehr Comedy als ernst gemeinte Geschichtsstunde.

7. The Outsider

Die abgeschlossene Serie gibt es seit März auf Sky und Amazon

Hier sehen: The Outsider auf Amazon

In der Stephen-King-Verfilmung bringt ein grausames Verbrechen eine Kleinstadt in Aufruhr. Der Täter ist schnell gefunden. Doch der kann es trotz diverser Zeugenaussagen und Beweise gar nicht gewesen sein. Er hat ein wasserdichtes Alibi. Nun steht nicht nur der vermeintliche Mörder, sondern auch der ermittelnde Polizist am Pranger. Und dann taucht immer wieder ein Mann mit entstelltem Gesicht auf, der "böse Dinge" flüstert. Eine unglaublich spannende Gruselgeschichte, nicht nur für Horrorfans.

8. Dark

Die 3. und letzte Staffel erschien Ende Juni auf Netflix

Die deutsche Serie "Dark" ist ein völlig verworrenes Zeitreisenspektakel, das seinen Zuschauern mit jeder Folge neue Rätsel um die Ohren haut. Mittelpunkt der grandiosen Mindfuck-Story ist das fiktive Städtchen Winden, in dem nicht nur regelmäßig Kinder verschwinden, Personen durch die Zeit reisen, sondern auch eine dubiose Geheimorganisation in mehreren Zeitebenen (von 1888 bis 2053) mysteriöse Experimente durchführt und damit eine Apokalypse auslöst oder eben zu verhindern versucht. "Dark" fesselt mit verrückten Zeitparadoxien, Familiendramen, verwirrenden Wendungen und jeder Menge Diskussionspotenzial, um das alles irgendwie zu verstehen. Staffel 3 bringt nun endlich die Auflösung (fast) aller Rätsel.

9. Perry Mason

Staffel 1 gibt es seit Ende Juli bei Sky und Amazon

Hier sehen: Perry Mason auf Amazon

Der Strafverteidiger Perry Mason war Ende der 50er-Jahre eine der wichtigsten Figuren des US-Fernsehens – und begründete das Genre der Anwaltsserie. In der neuen HBO-Verfilmung erfährt der Zuschauer, wie Perry Mason zu dem Anwalt wurde, den man aus der alten Serie kennt. Als abgerissener Privatdetektiv hangelt er sich 1931 durch den Post-Wirtschaftskrisensumpf von Los Angeles. Ein großartig düsteres Krimidrama.

10. Home Before Dark

Staffel 1 läuft seit April 2020 auf Apple TV+

Eine 9-jährige Reporterin aus der Großstadt deckt in einer amerikanischen Kleinstadt Verbrechen auf. "Home before dark" ist eine düstere Mystery- und Krimiserie, die sogar auf einer realen Geschichte basiert.

11. Unorthodox

Die deutsche Miniserie gibt es seit März 2020 auf Netflix

In "Unorthodox" flieht eine junge Frau aus einer ultraorthodoxen jüdischen Gemeinschaft von New York nach Berlin. Als sie ihre neue Freiheit zu genießen beginnt, holt sie ihr altes Leben und die Vergangenheit ein. Eine wahre und ermutigende Geschichte einer Befreiung und der Suche nach Glück.

12. Upload

Staffel 1 gibt es seit Mai 2020 auf Amazon Prime

Hier sehen: Upload auf Amazon Prime

In der Sci-Fi-Comedy "Upload" könne sich die Menschen nach ihrem Tod in das Jenseits ihrer Wahl "hochladen". Das Gehirn wird gescannt und die Erinnerungen auf einen virtuellen Avatar übertragen. Das können sich natürlich nur die Wohlhabenden leisten, denn im virtuellen Himmel muss für alles bezahlt werden. Herrlich skurrile Comedy aus dem Jenseits.

13. Raised by Wolves

Die Serie läuft seit Mitte September 2020 auf Sky und TNT

In der Science-Fiction-Serie von Alien-Regisseur Ridley Scott züchten zwei Androiden auf einem fernen Planeten eine neue Menschheit. Ihr Ziel: Die Mission zum Erfolg zu führen, und zwar ohne Rücksicht auf Verluste. Das Problem: Ein Raumschiff voller überlebender Menschen landet auf eben diesem einzigen Planeten, auf dem nach einem verheerenden Atom-Krieg überhaupt noch Menschen leben können. Und die Androiden-Mutter schärft ihren Kindern ein, nicht auf die Neuankömmlinge zu hören. Perfekt inszenierter post-apokalyptischer Nervenkitzel.

14. Picard

Neue Folgen gibt es immer Donnerstags auf Amazon Prime

Hier sehen: Picard bei Amazon Prime

Der wohl erfolgreichste "Star Trek"-Captain kehrt nach 17 Jahren zurück auf den Bildschirm. Jean-Luc Picard (Patrick Stewart), ehemaliger Admiral der Sternenflotte, lebt in "Picard" zurück gezogen auf einem Weingut in Frankreich, bis ihn seine Vergangenheit einholt. Die Zerstörung des Planeten Romulus hat eine Flüchtlingskrise ausgelöst, die bis heute der Sternenflotte zu schaffen macht. Eine junge Frau taucht plötzlich vor Picards Haustür auf, in der er die Tochter seines verstorbenen Freundes und ehemaligen Zweiten Offiziers Data zu erkennen glaubt. Als diese kurze Zeit später von romulanischen Agenten getötet wird, mischt sich der Ex-Admiral wieder selbst ein.

"Picard" schafft eine sehr gute Balance zwischen Star-Trek-Nostalgie und aktuellen Themen. Auch wenn die Story etwas langsam in die Gänge kommt, lohnt Stewarts Auftritt in jedem Fall das Anschauen.

15. The Mandalorian

Die zweite Staffel gibt es ab 30.10.2020 auf Disney+

Hier ansehen: The Mandalorian bei Disney+

Die erste "Star Wars"-Realserie ist ein echtes Highlight. "The Mandalorian" spielt ein paar Jahre nach dem Ende von "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" (1983). Star ist ein namenloser Kopfgeldjäger, der wie in einem Italo-Western recht wortkarg die Galaxis durchstreift. Als sich sein neuster Auftrag als ein kleines grünes Baby entpuppt, das dem alten Jedi-Meister Yoda sehr ähnlich sieht, beginnen die Probleme.

"The Mandalorian" bietet nicht nur spannende Action und viele Anspielungen und Überraschungen für Star-Wars-Fans. Der Spagehtti-Western im Weltraum weiß vor allem mit seinen Figuren zu überzeugen. Plus: Die Serie hat überraschend viel Humor und teilt den Charme der ursprünglichen Filme.

16. Ozark

Staffel 3 läuft seit März 2020 auf Netflix

Hier sehen: Ozark bei Netflix

Die Netflix-Serie "Ozark" erinnert sehr an den Serien-Hit "Breaking Bad": Finanzberater Marty hat als Nebenjob Drogengeld für ein mexikanisches Kartell gewaschen. Als sein Boss ein paar Millionen unterschlägt, muss Marty auch um sein Leben fürchten. Um sich und seine Familie zu retten, schlägt er den Gangstern vor, in der abgelegenen Seenlandschaft der Ozarks noch mehr Geld zu waschen. Die lassen sich vorerst auf den Deal ein. Doch Marty hat ein weiteres Problem: Seine Ehe ist kaum zu retten, da seine Frau Wendy mit seinem Boss fremdgegangen ist.

Wie Marty von einer Katastrophe in die nächste tappt, ist tatsächlich unglaublich unterhaltsam. "Ozark" ist spannend, düster und überzeugt mit witzigen, schwarzhumorigen Dialogen.

17. Ragnarök

Staffel 1 gibt's seit Ende Januar 2020 auf Netflix

Hier sehen: Ragnarök bei Netflix

In der norwegischen Kleinstadt Edda ist man sich sicher: Der Weltuntergang kommt. Denn die Zeichen des Klimawandels bringen das Leben der Bewohner komplett durcheinander. Warme Winter, plötzliche Dürren und Kälteperioden wechseln sich ab. Hat die große Firma Jutul etwas damit zu tun? Magne, der mit seiner Mutter und seinem Bruder gerade in die Stadt gezogen ist und plötzlich wundersame Fähigkeiten entwickelt, versucht das herauszufinden.

"Ragnarök" ist ein hochspannender Mystery-Thriller, der gekonnt Fantasy-Elemente der nordischen Mythologie mit sehr relevanten Problemen der Neuzeit verbindet.

18. Narcos: Mexico

Seit Mitte Februar 2020 läuft Staffel 2 auf Netflix

Hier sehen: Narcos: Mexico bei Netflix

"Narcos: Mexico" ist ein Spin-Off der erfolgreichen Netflix-Serie über den Aufstieg und Fall von Drogenbaron Pablo Escobar in Kolumbien. Die Nachfolge-Serie spielt in den 80ern und erzählt die Geschichte des mexikanischen Guadalajara-Drogenkartells, das Ex-Cop Miguel Ángel Félix Gallardo versucht aufzubauen.

"Narcos: Mexico" zeigt mit einer Mischung aus Fiktion und historischem Hintergrund ungeschönt die Brutalität der lateinamerikanischen Drogenkriege. Und gehört zurzeit zum Besten, was Streaming-TV momentan zu bieten hat.

19. Kingdom

Seit Mitte März 2020 läuft Staffel 2 auf Netflix

Hier sehen: Kingdom auf Netflix

Die koreanische Serie "Kingdom" spielt im Königreich der Joseon-Dynastie im 16. Jahrhundert. Als der König an einer seltsamen Seuche stirbt, soll Kronprinz Chang das mysteriöse Ausbrechen der Krankheit untersuchen. Und findet heraus, die sein Königreich kurz vor der Zombie-Apokalypse steht.

Action, Tempo, Spannung und sehr viel Blut: Die Zombie-Serie "Kingdom" setzt spätestens mit der 2. Staffel Genre-Maßstäbe.

20. The Umbrella Academy

Staffel 2 läuft seit Ende Juli bei Netflix

Hier sehen: The Umbrella Academy auf Netflix

Als Ende der 80er diverse Babys geboren werden, die außergewöhnliche Fähigkeiten haben, adoptiert ein Milliardär 7 davon und gründet mit ihnen die Umbrella Academy. Sein Ziel: die Superhelden vom morgen zu erziehen. Jahre später nach dem Tod ihres Ziehvaters kommen die entfremdeten Geschwister wieder zusammen und erfahren, dass der Weltuntergang droht.

"The Umbrella Academy" basiert einer preisgekrönten Comic-Serie. Im Mittelpunkt stehen eher nicht die cleveren Plot twists, sondern spannenden die Konflikte der zerstrittenen Superheldenfamilie.

21. Better Call Saul

Staffel 5 läuft seit März 2020 auf Netflix

Hier sehen: Better Call Saul bei Netflix

Das "Breaking Bad"-Spin-Off um den Anwalt Saul Goodman geht in die 5. Staffel. Die Serie erzählt, wie aus dem einfallsreichen und gerissenen Verteidiger Jimmy (Bob Odenkirk) der Unterwelt-Anwalt Saul Goodman wird. Mit dabei sind auch noch diverse weitere Figuren aus "Breaking Bad".

"Better Call Saul" ist eigentlich recht unspektakulär, ohne viel Action oder Geballer. Tatsächlich sind es die facettenreichen Figuren, ihre Entscheidungen und ihr Handeln, welche die Story vorgeben und vorantreiben. Und es macht einen Wahnsinnsspaß, der tragikomischen Hauptfigur beim Scheitern zuzuschauen.

22. Haus des Geldes

Staffel 4 läuft seit April bei Netflix

Hier ansehen: Haus des Geldes bei Netflix

Die brillante spanische Heist-Serie war ursprünglich nach 15 (bzw. 22 bei Netflix) Folgen auserzählt. Darin dringt eine Gruppe aus Dieben, Söldnern und Hackern in die spanische Notendruckerei ein, nimmt Geiseln und druckt sich mal eben zwei Milliarden Euro selbst. Der coolste Bankraub der Fernsehgeschichte. Netflix hat 2018 eine Verlängerung geordert. Staffel 3 lief bereits 2019, Staffel 4 2020:

Nachdem einer ihrer Mitstreiter von der Polizei festgenommen und gefoltert wird, plant der "Professor" mit seiner Bande von Panzerknackern eine spektakuläre Befreiungsaktion und setzt sich mitsamt Geiseln in der Bank von Spanien fest, um deren Goldreserven unter Kontrolle zu bringen. Der Überraschungserfolg aus Spanien, der insbesondere für seine coolen Figuren und Plot twists bekannt wurde, weiß selbst in der nicht vorgesehenen Verlängerung zu überzeugen. Selten war Bankraub so spannend.

23. I Am Not Ok With This

seit Ende Februar 2020 auf Netflix

Hier ansehen: I Am Not OK With This auf Netflix

Teenie Sydney (Sophia Lillis) ist traumatisiert vom Tod ihres Vaters und fühlt sich mit ihren Problemen allein gelassen. Mit der Pubertät entwickelt sie plötzlich auch noch übernatürliche Kräfte, die sie nicht kontrollieren kann.

Die Coming-of-Age-Serie basiert übrigens auf der gleichnamigen Graphic Novel von Charles S. Forsman. Der lieferte auch die Vorlage zu "The End of The f***ing World". "I Am Not Ok With This" ist lustig, liebenswert und unglaublich sehenswert.

24. After Life

Staffel 2 gibt's seit April 2020 auf Netflix

Hier ansehen: After Life

Nach dem Tod seiner Frau sieht Tony, Redakteur einer Gratis-Lokalzeitung, keinen Sinn mehr im Leben. Eigentlich hätte er sich umgebracht, müsste er sich nicht noch um den Hund kümmern. Statt zu trauern, versucht Tony den Schmerz anders rauszulassen. Also beschließt er, für den Rest seines Lebens seinen Mitmenschen gnadenlos ins Gesicht zu sagen, was er wirklich denkt.

Der britische Komiker Ricky Gervais hat eine brillant komische und traurige Serie geschaffen. "After Life" ist eine Art düstere Komödie mit vielen bitterbösen Seitenhieben.

25. Freud

Läuft seit März auf Netflix

Hier ansehen: Freud auf Netflix

Der Begründer der Psychoanalyse, Sigmund Freud, wird in dieser österreichischen Mystery-Serie zum Verbrecherjäger. Bei einer mysteriösen Mordserie in Wien soll der bekannte Nervenarzt helfen. Zusammen mit einigen Vertrauten begibt er sich auf die Suche nach den Mördern. Und entdeckt bald eine Intrige bis in die höchsten politischen Kreise.

Klar, die Story ist fiktiv und konstruiert. Trotzdem sorgt "Freud" für abwechslungsreichen Nervenkitzel und gewährt düstere Einblicke in die Wiener Gesellschaft Ende des 19. Jahrhunderts.

