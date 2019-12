Filmhighlights des Jahres Das sind 2019 die besten Filme für Männer

Die besten Männer-Filme 2019, Platz 10: Avengers: Endgame

Marvel Avengers: Endgame – Die alten Rächer treten ab

Die alten Rächer treten ab

Nach 11 Jahren und 21 Filmen ist vorerst Schluss. Für die Ur-Heldentruppe aus dem Marvel-Universum zumindest. "Avengers: Endgame" bildet den Abschluss der erfolgreichsten Filmreihe der Filmgeschichte – und ist sozusagen eine Art Ehrenrunde für die Superhelden Iron Man, Captain America, Black Widow, Hulk, Thor und Hawkeye.

Nachdem Bösewicht Thanos im vorherigen Film "Infinity War" die Hälfte aller Lebewesen ausgelöscht hat, versuchen die verbliebenen Avengers eben das rückgängig zu machen. "Endgame" ist kein bombastisches Action-Spektakel, sondern nimmt sich ganze 3 Stunden Zeit, die beliebte Heldentruppe zu verabschieden, teilweise sehr emotional aber auch mit dem Avengers-typischen Humor. Ein grandioser und würdiger Abschluss.

Avengers: Endgame (USA 2019) Regie: Anthony Russo, Joe Russo Drehbuch: Christopher Markus, Stephen McFeely Darsteller: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Brie Larson, Jeremy Renner, Benedict Cumberbatch, Chadwick Boseman, Paul Rudd, Tom Holland Länge: 181 Minuten Bestellen: DVD/BluRay/Prime Video

Die besten Männer-Filme 2019, Platz 9: Midsommar

A24 Midsommar: Horror in der Hippie-Kommune

Horror in der Hippie-Kommune

Die US-Studenten Josh, Mark, Christian und dessen Freundin landen in einer schwedischen Kommune, wo die Mitglieder ein besonderes, alle 90 Jahre stattfindendes Sommerwendenfest vorbereiten. Die seltsamen Rituale der immer freundlich lächelnden Sektenanhänger in Leinengewändern mit Blumen im Haar werden allerdings immer brutaler, was die 4 Besucher zunächst als Kulturschock abtun. Aus der entspannten Aussteigerausfahrt aufs Land wird ein schwarzhumoriger Horror-Trip, der sich gekonnt allen typischen Horror-Klischees widersetzt. Sehr verstörend!

Midsommar (USA , Schweden 2019) Regie: Ari Aster Drehbuch: Ari Aster Darsteller: Florence Pugh, Jack Reynor, Vilhelm Blomgren Länge: 147 Minuten Bestellen: DVD/BluRay/Prime Video

Die besten Männer-Filme 2019, Platz 8: Ad Astra – Zu den Sternen

Twentieth Century Fox Ad Astra – Zu den Sternen: Selbsttherapie in den Tiefen des Alls

Selbsttherapie in den Tiefen des Alls

In dem Weltraumdrama "Ad Astra" reist Brad Pitt als Astronaut Roy McBride an den Rand des Sonnensystems. Auf der Suche nach seltsamen Energiewellen, welche die Welt bedrohen, und seinem Vater, der dort seit Jahrzehnten verschollen ist.

"Ad Astra" ist weder Actionfilm noch Thriller, sondern ein sehr sehenswertes atmosphärisches Psychodrama. Eine emotionale Reise ins All und die eigene Seele.

Ad Astra – Zu den Sternen (USA 2019) Regie: James Gray Drehbuch: James Gray, Ethan Gross Darsteller: Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga Länge: 123 Minuten Bestellen: DVD/BluRay/Prime Video

Die besten Männer-Filme 2019, Platz 7: A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando

Disney / Pixar A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando – Spielzeug-Helden in der Sinnkrise

Spielzeug-Helden in der Sinnkrise

Seit 24 Jahren begeistert Pixars Filmreihe um eine Handvoll Spielzeug-Figuren nun schon die Zuschauer. Teil 4 bildet da keine Ausnahme. Die lebendigen Spielzeuge – insbesondere Hauptfigur Woody – geraten diesmal in eine Sinnkreise und kümmern sich um ganz existentielle Fragen. Dass Animationsfiguren in einem Trickfilm mehr über menschliche Emotionen sagen als die meisten realen Kinofilme, ist bemerkenswert.

"Toy Story 4" ist witzige, originelle, action-geladene Unterhaltung, die zudem noch jede Menge zeitgemäße Themen angeht. Ein kleines Meisterwerk und eigentlich gar kein Kinderfilm. Da kommen selbst echte Kerle auf ihre Kosten.

A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando (USA 2019) Regie: Josh Cooley Drehbuch: Andrew Stanton, Stephany Folsom Länge: 100 Minuten Bestellen: DVD/BluRay/Prime Video

Die besten Männer-Filme 2019, Platz 6: Once upon a time in Hollywood

Sony Pictures Once upon a time in Hollywood: Verrückte Liebeserklärung ans alte Hollywood

Verrückte Liebeserklärung ans alte Hollywood

Mit "Once upon a time in Hollywood" hat Regisseur Quentin Tarantino so ziemlich jede Erwartung enttäuscht. Sein Star-gespicktes Film-Epos über den Manson-Kult ist kein Tarantino-typischer Action-Thriller geworden. Die Manson-Morde (die hochschwangere Schauspielerin Sharon Tate und 4 weitere Personen werden am 9. August 1969 von Mitgliedern der sogenannten Manson Family ermordet) sind auch eher eine Nebenhandlung. Der Film ist stattdessen eine groteske und sehr humorvolle Liebeserklärung an das Hollywood der 60er, unfassbar opulent und aufwendig in Szene gesetzt – perfekt fürs alte Breitwandkino.

Tarantinos Star-Duo Brad Pitt und Leonardo DiCaprio führen meisterhaft durch eine mit unzähligen Anekdoten und Anspielungen gespickte Filmwelt im Umbruch. Selten waren 160 Minuten Kino so unterhaltsam.

Once upon a time in Hollywood (USA 2019) Regie: Quentin Tarantino Drehbuch: Quentin Tarantino Darsteller: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie Länge: 161 Minuten Bestellen: DVD/BluRay/Prime Video

Die besten Männer-Filme 2019, Platz 5: Star Wars: Episode IX - Der Aufstieg Skywalkers

Disney / Lucasfilm Ltd. Star Wars: Episode IX - Der Aufstieg Skywalkers. Die Saga geht zu Ende

Die Saga geht zu Ende

Schluss, aus, vorbei. Nach 42 Jahren endet die Star-Wars-Saga mit Teil 9 endgültig. Und "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" ist wirklich ein fulminantes Finale. Regisseur J.J. Abrams schickt seine Zuschauer 2,5 Stunden auf eine unfassbar vollgepackte Actionreise durch die Saga, mit vielen guten Momenten, die insbesondere Fans freuen werden. Episode IX ist teilweise so überladen mit Details und Verweisen, dass man das Saga-Finale vermutlich mehrmals sehen muss, um alles aufzunehmen.

Dem neuen Heldentrio stellt sich in "Der Aufstieg Skywalkers" überraschenderweise Star-Wars-Ur-Bösewicht, Imperator Palpatine, in den Weg, den Luke Skywalker in "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" eigentlich in die Tiefen des explodierenden Todessterns befördert hatte. Und es liegt an Rey (Daisy Ridley), Finn (John Boyega) und Poe (Oscar Isaac), die sehr lange Geschichte der Jedi und Sith ein für alle Mal zu einem Ende zu führen. Ein würdiger Abschluss der wohl größten Filmreihe der Kinogeschichte.

Star Wars: Episode IX – Der Aufstieg Skywalkers (USA 2019) Regie: J.J. Abrams Drehbuch: Chris Terrio, J.J. Abrams Darsteller: Adam Driver, Daisy Ridley, Carrie Fisher, John Boyega, Oscar Isaac, Mark Hamill Länge: 141 Minuten Bestellen: DVD/BluRay/Prime Video

Die besten Männer-Filme 2019, Platz 4: Joker

Warner Bros. Joker: Dieser Clown ist nicht zum Lachen

Dieser Clown ist nicht zum Lachen

Kaum ein Film wurde dieses Jahr so kontrovers diskutiert wie Todd Phillips "Joker", die Origins-Geschichte vom Batman-Ur-Schurken Joker. Ist der Film jetzt ein Meisterwerk oder ein kommerzielles Kammerspiel?

"Joker" ist bewusst kein typischer Action-Blockbuster wie andere Comic-Verfilmungen, sondern ein Psychogramm eines Außenseiters, den die gesellschaftliche Ausgrenzung und seine mentale Macken zum irren Super-Schurken werden lässt. Der Horrorclown als Ergebnis einer kranken Gesellschaft. Man empfindet fast schon Sympathie für den Joker. Das ist vor allem die Leistung von Joaquin Phoenix, der den Loser-Clown grandios spielt.

Joker (USA / Kanada 2019) Regie: Todd Phillips Drehbuch: Todd Phillips, Scott Silver Darsteller: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz Länge: 122 Minuten Bestellen: DVD/BluRay/Prime Video

Die besten Männer-Filme 2019, Platz 3: Wir

Universal Pictures Wir: Die Doppelgänger kommen

Die Doppelgänger kommen

Auch Regisseur Jordan Peeles ("Get out", 2017) zweiter Horrorfilm ist wieder eine kleine Sensation: Eine Frau kehrt 30 Jahre nach einem verstörenden Kindheitserlebnis mit ihrer Familie zum Urlaub in ein kalifornisches Küstenstädtchen zurück. Doch irgendwas stimmt hier nicht, spätestens als ein paar unheimliche Gestalten vor ihrem Ferienhaus stehen, die wie ihre eigenen Doppelgänger aussehen.

Der Doppelgänger-Horror entwickelt sich bald zu einer Art Apokalypse mit einigen sehr zeitgemäßen gesellschaftskritischen Seitenhieben. Sehr sehenswert.

Wir (USA 2019) Regie: Jordan Peele Drehbuch: Jordan Peele Darsteller: Lupita Nyong'o, Winston Duke, Elisabeth Moss Länge: 116 Minuten Bestellen: DVD/BluRay/Prime Video

Die besten Männer-Filme 2019, Platz 2: The Irishman

Netflix The Irishman: das vermutlich letzte Mafia-Epos

Das vermutlich letzte Mafia-Epos

Regisseur Martin Scorsese hat es noch einmal getan: ein weiteres Mafia-Epos gedreht – diesmal allerdings für den Streamingdiesnt Netflix. "The Irishman" dreht sich um den US-Mobster und Auftragskiller Frank "The Irishman" Sheeran und Gewerkschaftsboss Jimmy Hoffa, der 1975 verschwunden ist. Robert De Niro, Al Pacino and Joe Pesci führen durch ein nach 3,5 Stunden immer noch höchst spannendes Gangster-Meisterwerk – vermutlich das letzte dieser Art.

The Irishman (USA 2019) Regie: Martin Scorsese Drehbuch: Steven Zaillian Darsteller: Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel, Anna Paquin Länge: 209 Minuten

Die besten Männer-Filme 2019, Platz 1: Parasite

Koch Films Parasite: Klassenkampf in Korea

Klassenkampf in Korea

Der Film des südkoreanischen Regisseurs Bong Joon-Ho über Klassenunterschiede ist ein bitterböses Meisterwerk, mit vielen grandiosen Plot-Twists. "Parasite" erzählt von einem Teenager aus ärmlichen Verhältnissen, der mit einem Trick die Chance bekommt, der Tochter eines reichen Geschäftsmanns Nachhilfeunterricht zu geben.

"Parasite" ist eine brillante Thriller-Komödie mit wahnsinnig unterhaltsamer Kapitalismuskritik.

Parasite (Südkorea 2019) Regie: Bong Joon Ho Drehbuch: Bong Joon Ho Darsteller: Kang-ho Song, Sun-kyun Lee, Yeo-jeong Jo Länge: 132 Minuten Bestellen: DVD/BluRay/Prime Video

Die besten Männer-Filme 2018 : Three Billboards outside Ebbing, Missouri

Twentieth Century Fox Die besten Männer-Filme 2018: Three Billboards outside Ebbing, Missouri

Mit Werbetafeln gegen die Ungerechtigkeit

3 Werbetafeln lösen in einer amerikanischen Kleinstadt eine Mischung aus Wut, Gewalt, Alltagsrassismus und jede Menge Konfrontationen aus. Der Film mit dem sperrigen Titel ist bedrückendes Drama und schwarze Komödie zugleich. Darin mietet sich eine verzweifelte und verbitterte Mutter (Francis McDormand) 3 große Werbeplakate an einer Landstraße und klagt den Polizeichef (Woody Harrelson) direkt an. Der Grund: 7 Monate nach der Vergewaltigung und Ermordung ihrer Tochter hat die Polizei immer noch nichts herausgefunden, bleibt tatenlos. Was folgt sind Aufruhr, Gewalt und Hass. Das Kleinstadtleben gerät komplett aus den Fugen.

Fazit: Regisseur Martin McDonagh macht aus einem unfassbar traurigen Thema eine bitterböse Komödie mit Slapstick und viel schwarzem Humor. Aber: Die Personen, selbst die Machos und Dumpfbacken, bleiben undurchsichtig, verwirren den Zuschauer. Nichts ist eindeutig, weil es eben kein klares "richtig" oder "falsch" gibt. Ein grandioser Film über Gerechtigkeit, das Gefühl von Machtlosigkeit und vorschnelle Urteile.

Three Billboards outside Ebbing, Missouri (USA, Großbritannien 2017) Regie: Martin McDonagh Drehbuch: Martin McDonagh Darsteller: Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell Länge: 115 Minuten Bestellen: DVD/BluRay/Prime Video

Die besten Männer-Filme 2018: Shape of Water – Das Flüstern des Wassers

Twentieth Century Fox Die besten Männer-Filme 2018: Shape of Water – Das Flüstern des Wassers

Die Putzfrau und das Ding aus dem Sumpf

Eine stumme Putzfrau verliebt sich in ein Sumpfmonster: Was wie ein schräger Horrorfilm aus den 50ern klingt, ist tatsächlich ein brillantes Fantasy-Märchen und eine filmische Meisterleistung von Regisseur Guillermo del Toro, die mehrfach ausgezeichnet wurde (etwa mit 4 Oscars).

Elisa (Sally Hawkins) ist mitten im kalten Krieg Putzkraft in einem US-Geheimlabor. Dort hält der skrupellose Chef ein seltsames Amphibienwesen in einem Wassertank gefangen. Die stumme Elisa entwickelt Gefühle für den gepeinigten Wassermann und plant seine Befreiung.

Fazit: "Shape of Water" ist eine großartige Hommage an das Fantasy-Kino der 40er-50er-Jahre. Die wohl beste Love-Story des Jahres.

Shape of Water – Das Flüstern des Wassers (USA 2018) Regie: Guillermo del Toro Drehbuch: Guillermo del Toro, Vanessa Taylor Darsteller: Sally Hawkins, Octavia Spencer, Michael Shannon Länge: 123 Minuten Bestellen: DVD/BluRay/Prime Video

Die besten Männer-Filme 2018: Black Panther

Marvel Studios Die besten Männer-Filme 2018: Black Panther

Dieser Superheld ist zeitgemäß und cool

Ryan Cooglers Comic-Adaption des Marvel-Superhelden überrascht gleich dreifach: "Black Panther" wirbt für Black Power, starke Frauen und ist auch noch ein grandioser Action-Blockbuster.

Nach den Ereignissen in "Captain America: Civil War" kehrt T’Challa (Chadwick Boseman) nach Wakanda zurück, einer verborgenen High-Tech-Nation irgendwo in Ostafrika, wo er neuer König werden soll. Grund für den Reichtum Wakandas: das Wundermetall Vibranium, aus dem T’Challa sich ein unzerstörbares Katzenkostüm machen lässt – und zum Superhelden Black Panther wurde. Doch dann wird ein wichtiges Artefakt des geheimen Metalls gestohlen.

Fazit: "Black Panther" zeigt zeitgemäßes Action-Kino mit bemerkenswerten Botschaften. Die Macho-Helden haben ausgedient. Der beste Superheldenfilm des Jahres.

Black Panther (USA, Südafrika, Südkorea, Australien 2018) Regie: Ryan Coogler Drehbuch: Ryan Coogler, Joe Robert Cole Darsteller: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o Länge: 134 Minuten Bestellen: DVD/BluRay/Prime Video

Die besten Männer-Filme 2018: A Quiet Place

Paramount Pictures Die besten Männer-Filme 2018: A Quiet Place

Der größte Horror ist die Stille

Im Horror-Science-Fiction-Film " A Quiet Place" versucht eine Familie auf einer Farm möglichst geräuschlos zu überleben. Der kleinste Laut kann tödlich sein. Denn die Welt wird von Monstern terrorisiert, die mit ihrem Super-Gehör allen Tönen nachjagen und den Ursprung zerfetzen.

John Krasinskis Horror-Thriller ist so leise und beklemmend, dass man im Kino oder vor dem TV Angst hat mit der Popcorntüte zu rascheln. Da kaum ein Wort fällt oder andere Sounds zu hören sind, zuckt man bei jedem Geräusch ganz automatisch zusammen. Da reicht schon das Knarren eines Brettes.

Fazit: Selten war es im Kino so leise und so beängstigend. "A Quiet Place" der beste Horrorfilm des Jahres.

A Quiet Place (USA 2018) Regie: John Krasinski Drehbuch: Bryan Woods, Scott Beck, John Krasinski Darsteller: Emily Blunt, John Krasinski, Millicent Simmonds Länge: 90 Minuten Bestellen: DVD/BluRay/Prime Video

Die besten Männer-Filme 2018: A Beautiful Day

Constantin Film Die besten Männer-Filme 2018: A Beautiful Day

Wenn der Mann mit dem Hammer kommt

Im Rache-Thriller "A Beautiful Day" schlägt Joaquin Phoenix als traumatisierter Auftragskiller seine Gegner kurz und klein – am liebsten mit einem Hammer.

Ex-Soldat und Soziopath Joe (Phoenix) verdient seinen Lebensunterhalt als Killer. Als er die Tochter eines Politikers aus den Fängen eines Pädophilen-Rings befreit, löst er eine Gewaltlawine aus. Denn die Mitglieder kommen aus den höchsten politischen Kreisen.

Fazit: "A Beautiful Day" ist ein brutaler, verstörender, aber auch brillanter Thriller, der beste des Jahres.

A Beautiful Day (Großbritannien, Frankreich, USA 2018) Regie: Lynne Ramsay Drehbuch: Lynne Ramsay Darsteller: Joaquin Phoenix, Judith Roberts, Ekaterina Samsonov Länge: 89 Minuten Bestellen: DVD/BluRay/Prime Video

Die besten Männer-Filme 2018: Isle of Dogs – Ataris Reise

Twentieth Century Fox Die besten Männer-Filme 2018: Isle of Dogs – Ataris Reise

Aufstand der Streuner

Im Animationsfilm "Isle of Dogs – Ataris Reise" wurden alle Hunde der japanischen Großstadt Megasaki auf eine Müllinsel verbannt. Schuld daran hat ein böser Katzenfan, der Propaganda gegen die Tiere macht. Doch ein kleiner Junge, der Pflegesohn des Bürgermeisters, will das nicht hinnehmen und macht sich auf die Suche seines Hundes. Und trotz der Anti-Hunde-Hysterie bildet sich eine kleine Widerstandsbewegung.

Filmemacher Wes Andersons detailverliebt animierter und faszinierend verrückter Puppen-Film ist starker Tobak: Es geht um Massenhysterie, Hasspropaganda, totalitäre Regimes und Fake News.

Fazit: Zeitgemäßer geht es kaum. Faszinierendes Meisterwerk mit verrückten Designs und Dialogen. Der beste Animationsfilm des Jahres.

Isle of Dogs – Ataris Reise (USA, Deutschland 2018) Regie: Wes Anderson Drehbuch: Wes Anderson, Roman Coppola, Jason Schwartzman, Kunichi Nomura Länge: 101 Minuten Bestellen: DVD/BluRay/Prime Video

Die besten Männer-Filme 2018: In den Gängen

Zorro Film Die besten Männer-Filme 2018: In den Gängen

Liebe zwischen den Regalen

Auf einem Großmarkt in Sachsen lernen sich 2 Regalsortierer kennen: Getränke-Christian und Süßwaren-Marion.

Fazit: "In den Gängen" ist ein beeindruckender Film über den tristen Arbeitsalttag zwischen Paletten, Regalen und Gabelstaplern. Aber auch über Freundschaft, Solidarität und Menschlichkeit. Der beste deutsche Film des Jahres.

In den Gängen (Deutschland 2018) Regie: Thomas Stuber Drehbuch: Clemens Meyer, Thomas Stuber Darsteller: Sandra Hüller, Franz Rogowski, Peter Kurth, Andreas Leupold Länge: 125 Minuten Bestellen: DVD/BluRay/Prime Video

Die besten Männer-Filme 2018: Mission Impossible – Fallout

Paramount Pictures Die besten Männer-Filme 2018: Mission Impossible – Fallout

Agent Unkaputtbar

Teil 6 der Mission-Impossible-Serie, in den Tom Cruise als Agent Ethan Hunt regelmäßig die Welt rettet, ist mit Abstand der beste der Reihe.

Als Hunt und sein Team daran scheitern, waffenfähiges Plutonium aus dem Verkehr ziehen, muss der unkaputtbare Super-Agent sich fortan mit einem unliebsamen neuen Kollegen (Henry Cavill) herumschlagen, um das wieder auszubügeln.

Fazit: Was folgt ist ein aufwendiges Action-Spektakel mit wirklich sehenswerten Schlägereien, Verfolgungsjagden, Hubschrauberduellen und Sprüngen aus dem Flugzeug quer durch Berlin, Paris, London und Kaschmir. Das ist kaum zu überbieten. Geniale Unterhaltung und der beste Actionfilm des Jahres.

Mission Impossible – Fallout (USA, China, Frankreich, Norwegen 2018) Regie: Christopher McQuarrie Drehbuch: Christopher McQuarrie Darsteller: Tom Cruise, Henry Cavill, Ving Rhames Länge: 147 Minuten Bestellen: DVD/BluRay/Prime Video

Die besten Männer-Filme 2018: BlacKkKlansman

Universal PIctures Die besten Männer-Filme 2018: BlacKkKlansman

Als Schwarzer undercover beim Klu Klux Klan

In "BlacKkKlansman" erzählt Spike Lee die wahre Geschichte eines schwarzen Cops, der es in den der 70ern tatsächlich schaffte, den rassistischen Ku-Klux-Klan zu infiltrieren. Ein spannender Krimi mit viel Humor, aber auch ein beängstigender Film über amerikanischen Rassismus.

Fazit: Die Geschichte ist so absurd, dass sie nur als Komödie funktioniert. Erschreckend: Auch wenn die verrückte Geschichte des Ron Stallworth 40 Jahre zurück liegt, passt sie leider auch sehr gut in das Amerika von heute.

BlacKkKlansman (USA 2018) Regie: Spike Lee Drehbuch: Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott, Spike Lee Darsteller: John David Washington, Adam Driver, Laura Harrier Länge: 135 Minuten Bestellen: DVD/BluRay/Prime Video

Die besten Männer-Filme 2018: Aufbruch zum Mond

Universal PIctures Die besten Männer-Filme 2018: Aufbruch zum Mond

Wettlauf der Angst

In "Aufbruch zum Mond" geht es um den Wettlauf zum Mond, die 60er-Jahre, in denen die USA versuchten, die Weltraumerfolge der Sowjetunion zu kontern. Es ist die Geschichte Neil Armstrongs, dem ersten Menschen auf dem Mond und dessen zielstrebigen Weges dorthin.

Regisseur Damien Chazelle zeigt Armstrong (Ryan Gosling) als wortkarg, der alle Rückschläge (privat und beruflich) stoisch erträgt. Auch die Option des möglichen Scheiterns. All das macht ihn nur noch besessener. Auf der anderen Seite: seine Frau Janet (Claire Foy) und ihre Kinder, die sein Schweigen und die tödlichen Unfälle seiner Kollegen auf dem Weg zum Ziel ertragen müssen. "Aufbruch zum Mond" ist ein Film der Kontraste: zwischen Öffentlichkeit und Privatem, zwischen Euphorie und Angst.

Fazit: "Aufbruch zum Mond" ist kein glorifizierendes Heldenepos, sondern eher der persönliche Leidensweg eines stummen Helden. Das beste Drama des Jahres.

Aufbruch zum Mond (USA, Japan 2018) Regie: Damien Chazelle Drehbuch: Josh Singer Darsteller: Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke Länge: 141 Minuten Bestellen: DVD/BluRay/Prime Video

Die besten Männerfilme: La La Land

StudioCanal Die besten Männerfilme: La La Land

Nichts für Romantiker

Ernsthaft? Eine Musical-Romanze? Und die sollen Männer toll finden? Auf jeden Fall! Tatsächlich wird in La La Land gesungen, getanzt und geliebt und das ist sicherlich nicht jedermanns Geschmack. Abgesehen davon macht Regisseur und Autor Damien Chazelles Film so viel anders und besser als das zu Recht in Verruf geratene Genre des Musicalfilms, dass an ihm kein Weg vorbeiführt. Denn La La Land ist keine verkitschte Komödie mit Happy-Ending-Schmalz. Genauer genommen ist der Film nicht mal was für Romantiker.

Darin treffen eine aufstrebende Schauspielerin (Emma Stone) und ein gescheiterter Jazz-Pianist (Ryan Gosling) in der Traumwelt von Hollywood aufeinander. Es geht um die Unvereinbarkeit von Karriere, Idealen und ja, auch Liebe. La La Land ist eine bittersüße Liebesgeschichte über Kunst, Kompromisse und Träume.

Fazit: Im Stil eines 50er-Jahre Hollywood-Musicals gelingt Chazelle das Kunststück, mit grandiosen Bildern und Szenen, brillanter Musik und perfekten Hauptdarstellern ein unvergessliches Filmerlebnis zu erschaffen, das viel Spaß macht, den Zuschauer aber trotz der nostalgischen Bonbon-Optik regelmäßig zurück in die bittere Realität holt.

La La Land (USA 2017) Regie: Damien Chazelle Drehbuch: Damien Chazelle Darsteller: Ryan Gosling, Emma Stone Länge: 128 Minuten Bestellen: Prime Video

Die besten Männerfilme: Logan – The Wolverine

20th Century Fox Die besten Männerfilme: Logan – The Wolverine

Wenn Superhelden in Rente gehen

Es ist kaum zu glauben: Nach 17 Jahren, 6 X-Men- und 2 vorherigen Wolverine-Filmen, ist Regisseur James Mangold der erste wirklich herausragende Film der Reihe gelungen. Darin betätigt sich der gealterte und abgehalfterte Superheld bzw. Mutant Wolverine (Hugh Jackman), der sich jetzt wieder Logan nennt, als Limousinenfahrer, um Medikamente für den schwer kranken und im Sterben liegenden Professor X (Patrick Stewart) aufzutreiben. Im Jahr 2029 gibt es die X-Men nicht mehr. Der einst stolze Superheld verkommt zum Säufer. Doch dann taucht plötzlich ein kleines Mädchen auf, das Logans Fähigkeiten hat und seinen Schutz braucht.

Fazit: Logan – The Wolverine ist ein brutalter, düsterer, aber auch trauriger Abschied von der wohl beliebtesten Figur der X-Men. Unbedingt sehenswert!

Logan – The Wolverine (USA 2017) Regie: James Mangold Drehbuch: Scott Frank, James Mangold, Michael Green Darsteller: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen Länge: 137 Minuten

Die besten Männerfilme: Get Out

Universal Pictures Die besten Männerfilme: Get out

Rassismus ist der wahre Horror

Beim Ansehen der bitterbösen Gruselkomödie weiß man nicht genau, ob man sich erschrecken, lachen oder verzweifeln soll. Denn Get Out ist ein Horrorfilm über Rassismus. Darin will die junge Rose (Allison Williams) ihren Freund Chris (Daniel Kaluuya) erstmalig ihren Eltern vorstellen. "Wissen sie, dass ich schwarz bin?", fragt Chris sie vorher vorsichtig. Wissen sie nicht, antwortet Rose, aber ihre Eltern hätten keine Vorurteile. Vor Ort hat Chris das unangenehme Gefühl, dass etwas nicht stimmt, als immer mehr weiße Gäste für eine vermeintliche Familienfeier auftauchen. Das Wochenende wird für ihn der pure Horror.

Fazit: Get Out ist nicht nur politisch relevant, clever erzählt und zudem auch noch unglaublich spannend und unterhaltsam. Der mit Abstand beste Horrorfilm des Jahres.

Get out (USA/Japan 2017) Regie: Jordan Peele Drehbuch: Jordan Peele Darsteller: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford Länge: 104 Minuten

Die besten Männerfilme: Wonder Woman

Warner Bros. Die besten Männerfilme: Wonder Woman

Der beste Superheld ist eine Frau

Nach dem sehr schwerfälligem Batman vs. Superman (und leider auch Justice League) schien es sehr unwahrscheinlich, dass es in absehbarer Zeit einen richtig guten Superhelden-Film aus dem DC-Universum geben wird. Doch mit Wonder Woman gelingt Regisseurin Patty Jenkins ein großartiges Action-Abenteuer, das vieles anders und besser macht als die vorherigen Filme: Darin stürzt der US-Spion Steve Trevor (Chris Pine) während des Ersten Weltkriegs über einer sagenumwobenen Amazoneninsel ab. Als er dort vom monströsen Krieg und Millionen Opfern berichtet, entschließt sich Amazone Diana (Gal Gadot) gegen alle Ratschläge, ihn nach London und an die Front zu begleiten. Ihr Ziel: Kriegsgott Ares, den Diana als Urheber allen Übels annimmt, das Handwerk zu legen.

Fazit: Wonder Woman ist ein großartiger, altmodischer Actionfilm, der aber vor allem auch die typischen Geschlechterverhältnisse der Filmbranche umkehrt. Und Wonder Woman hat ihren männlichen Kollegen einiges voraus: Sie ist selbstlos, empathisch, geradezu sanftmütig – und ja, auch sehr sexy. Der beste Superheldenfilm des Jahres.

Wonder Woman (USA/China 2017) Regie: Patty Jenkins Drehbuch: Allan Heinberg Darsteller: Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright Länge: 141 Minuten

Die besten Männerfilme: Baby Driver

Sony Pictures Die besten Männerfilme: Baby Driver

Die coolsten 5 Minuten des Filmjahres

Schon für seine brillante Eröffnungssequenz ist der Actionfilm Baby Driver absolut sehenswert. Der Film startet mit einem Bankraub und einer action-geladenen Autoverfolgungsjagd, die Regisseur Edgar Wright perfekt auf den Rocksong "Bellbottoms" der Jon Spencer Blues Explosion getimt hat. Fahrer "Baby" (Ansel Elgort) ist ein jugendlicher Kleinverbrecher, der bei einem Gangsterboss (Kevin Spacey) seine Schulden abarbeiten muss, indem er Fluchtwagen fährt. Sein Markenzeichen: immer ein paar Kopfhörer mit speziell auf den Moment abgestimmter Musik im Ohr, mit der er versucht seinen Tinnitus zu übertönen. Und diese Musik ist treibende Kraft und wichtigster Bestandteil des Adrenalin-Spektakels.

Fazit: Baby Driver ist ein brillant choreografierter, unkonventioneller Gangster- und Musikfilm, mit einer der coolsten Verfolgungsjagden der Filmgeschichte.

Baby Driver (USA/China 2017) Regie: Edgar Wright Drehbuch: Edgar Wright Darsteller: Ansel Elgort, Jon Bernthal, Jon Hamm, Kevin Spacey Länge: 112 Minuten

Die besten Männerfilme: Es

Warner Bros. Die besten Männerfilme: Es

Die Rückkehr des Horrorclowns

Mit der Neuverfilmung von Stephen Kings Gruselepos Es ist Regisseur Andy Muschietti ein Glücksgriff gelungen. Er verlagert die Geschichte der Gruppe von Außenseiter-Kindern, die das namenlose Böse bekämpfen, das in der Kanalisation unter ihrer Kleinstadt schlummert, in die 80er. Das funktioniert ähnlich perfekt wie im Netflix-Serien-Phänomen Stranger Things. So dass Es sowohl als Coming-of-Age-Geschichte und als schauriger Horrorspaß überzeugt. Letzteres insbesondere dank Horrorclown Pennywise (Bill Skarsgård), einem der wohl unheimlichsten Kreaturen des Genres.

Fazit: Es ist großartiger Grusel – auch und besonders über den Horror des Erwachsenwerdens.

Es (USA/Kanada 2017) Regie: Andy Muschietti Drehbuch: Chase Palmer, Cary Fukunaga, Gary Dauberman, Stephen King (Romanvorlage) Darsteller: Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard Länge: 135 Minuten

Die besten Männerfilme: Dunkirk

Warner Bros. Die besten Männerfilme: Dunkirk

Krieg ohne Helden

Christopher Nolans Film Dunkirk über die Massenevakuierung der im Mai 1940 in Dünkirchen eingeschlossen britischen Armee (über 300.000 Soldaten) während des Zweiten Weltkriegs ist ein beklemmendes Präzisionswerk. In abwechselnden, zu einem späten Zeitpunkt des Films zusammenführenden Handlungssträngen schildert Dunkirk das Drama – den Kampf ums Überleben – zu Land, zu Wasser und in der Luft. Gesprochen wird wenig, es sind Bilder die wirken. Und trotz des Staraufgebots gibt es keine Helden, selbst wiederkehrende Charaktere wirken hilf- und machtlos.

Fazit: Dunkirk ist ein atemloser Thriller. Einer der besten Kriegsfilme überhaupt, der versucht, die Erfahrung von Krieg, wie sie sich für einzelne Beteiligte angefühlt hat, in Bilder zu verwandeln.

Es (USA/Kanada 2017) Regie: Christopher Nolan Drehbuch: Christopher Nolan Darsteller: Tom Hardy, Fionn Whitehead, Kenneth Branagh, Barry Keoghan, Mark Rylance Länge: 106 Minuten

Die besten Männerfilme: Blade Runner 2049

Sony Pictures Die besten Männerfilme: Blade Runner 2049

Maschinen sind die besseren Menschen

Regisseur Denis Villeneuve hat sich an die Fortsetzung eines Science-Fiction-Klassikers gewagt. Und obwohl Ridley Scotts Original von 1982 überhaupt keine Fortsetzung brauchte, ist Blade Runner 2049 ein bemerkenswerter Film geworden. In Villeneuves apokalyptischen Gesellschaft gibt es immer noch so genannte "Blade Runner", die weiterhin rebellische künstliche Menschen (Replikanten) zur Strecke bringen sollen. K (Ryan Gosling), selbst ein Replikant, ist so ein Blade Runner, der bei seiner Arbeit auf ein düsteres Geheimnis stößt. Weitere Nachforschungen führen ihn zu Blade Runner Rick Deckard (Harrison Ford), der vor 30 Jahren aus Los Angeles verschwand.

Fazit: Blade Runner 2049 hat der zentralen Frage des Originals "Was unterscheidet Mensch von Maschine?" einige neue Aspekte hinzuzufügen. Am Ende erscheinen die Maschinen sogar als die besseren Menschen. Eine optisch und musikalisch brillante Reise in eine dystopisch-düstere Zukunft. Der beste Science-Fiction-Film des Jahres.

Blade Runner 2049 (USA/Großbritannien/Kanada 2017) Regie: Denis Villeneuve Drehbuch: Hampton Fancher, Michael Green Darsteller: Harrison Ford, Ryan Gosling, Ana de Armas Länge: 164 Minuten

Die besten Männerfilme: Detroit

Concorde Die besten Männerfilme: Detroit

Die Wut der Unterdrückten

Detroit von Regisseurin Kathryn Bigelow handelt von einem schweren Fall rassistischer Polizeigewalt in der US-Geschichte, der in Detroit im Jahre 1967 geschah. Nach einer Polizeirazzia in einem von Afro-Amerikanern bewohnten Viertel kommt es zum Aufstand. Die aufgestaute Wut der unter Rassismus leidenden Bevölkerung entlud sich über 5 Tage, mit 43 Toten, über 1000 Verletzten und 7000 Verhaftungen. Im Mittelpunkt der Unruhen: das Algiers Motel, wo weiße Polizisten Jugendliche stundenlang misshandelten.

Fazit: Detroit ist ein zutiefst bedrückender und spannender Film – und vor allem erschreckend aktuell. Teilweise fällt es schwer, das Geschehen zu ertragen, da dem Zuschauer nichts erspart wird. Der Film legt den Finger in eine Wunde, die sich nach den jüngsten Vorfällen in den USA wohl nie schließen wird.

Detroit (USA 2017) Regie: Kathryn Bigelow Drehbuch: Mark Boal Darsteller: John Boyega, Anthony Mackie, Algee Smith Länge: 143 Minuten

Die besten Männerfilme: Star Wars – Die letzten Jedi

Lucasfilm Ltd. & TM Die besten Männerfilme: Star Wars – Die letzten Jedi

Die Macht der bekannten Bilder

Nach dem Neustart der Star-Wars-Reihe vor 2 Jahren haben sich Spannung und Erwartungshaltung in galaktische Dimensionen katapultiert. War Star Wars 7: Das Erwachen der Macht noch ein nostalgisches Klassentreffen der Superlative, das sich bei Story und neuen Ideen wenig getraut hat, lag auf Teil 8 nun die Hoffnung eines wirklichen Neustarts.

Tatsächlich bietet Star Wars: Die letzten Jedi einige kleine Überraschungen und Wendungen. Auch machen einige Figuren spannende Entwicklungen durch. Vor allem hat die Saga mit einem herausragenden Adam Driver als Kylo Ren endlich einen richtig überzeugenden Bösewicht. Doch obwohl Die letzten Jedi der bislang längste Film der "Star Wars"-Reihe ist, passiert nicht sehr viel in den action-geladenen 150 Minuten. Klar, es wird viel gekämpft, vor allem um die letzten Raumschiffe des Widerstands, die Prinzessin Leia Organa (Carrie Fisher) in Sicherheit bringen will. Nebenbei begeben sich die neuen Helden – Ex-Stormtrooper Finn (John Boyega) und Pilot Poe Dameron (Oscar Isaac) – auf draufgängerische Missionen. Und Jedi-Aspirantin Rey (Daisy Ridley) schlägt sich mit dem mürrischen Jedi-Meister Luke Skywalker (Mark Hamill) rum.

Fazit: Richtig voran bringt Die letzten Jedi die Star-Wars-Story nicht. Die gute Nachricht: Der Film ist trotzdem ein kleines Meisterwerk: witzig, unglaublich spannend, rasant und mitreißend. Und das obwohl es immer noch um die gleichen Konflikte und deren Folgen geht. Die Macht der bekannten Bilder, die Regisseur Rian Johnson gekonnt erweitert, wird Sie am Ende trotzdem galaktisch umhauen. Garantiert. Der beste Blockbuster des Jahres.

Star Wars: Die letzten Jedi (USA 2017) Regie: Rian Johnson Drehbuch: Rian Johnson Darsteller: Daisy Ridley, John Boyega, Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Oscar Isaac Länge: 152 Minuten

Die besten Männerfilme: The Revenant – Der Rückkehrer

20th Century Fox Die besten Filme für Männer: The Revenant – Der Rückkehrer

Rache wird eiskalt serviert

Über heutige Outdoor-Touristen mit Wurfzelt, Campingkocher und GPS-Uhr würde Hugh Glass sich wohl kaputt lachen. Der von Leonardo DiCaprio in The Revenant – Der Rückkehrer gespielte Trapper ist so etwas wie eine Legende der Pionierzeit Nordamerikas. Nach einem Kampf mit einem Bären und von seinen Kumpels zurückgelassen schleppt Glass sich durch die unbarmherzige Wildnis Nordamerikas, um mit seinen Peinigern abzurechnen. Dabei brennt er seine Wunden mit Schießpulver aus, schwimmt durch eisige Stromschnellen, übernachtet in Pferdekadavern und verspeist rohe Bisonleber.

Fazit: Wir binden Ihnen keinen Bären auf: The Revenant ist definitiv nichts für schwache Nerven. Aber ein grandioses Überlebensdrama mit beeindruckenden Naturaufnahmen – für wahrhaft harte Kerle.

The Revenant – Der Rückkehrer (USA 2015) Regie: Alejandro González Iñárritu Drehbuch: Mark L. Smith, Alejandro González Iñárritu Darsteller: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Will Poulter Länge: 156 Minuten

Die besten Männerfilme: Creed – Rocky’s Legacy

Warner Bros. Die besten Filme 2016 für Männer: Creed – Rocky’s Legacy

Rocky lässt boxen

Boxfilme gehen eigentlich immer. Denn seit Rocky (1976) hat die Geschichte vom Aufstieg und Fall eines Underdog-Boxers viele sehenswerte und erfolgreiche Filme hervorgebracht. Funktioniert das immer noch? Schließlich ist Rocky-Darsteller Sylvester Stallone schon fast 70. Und nach etlichen Teilen der Reihe dachten wir, dass eigentlich alles erzählt ist. Falsch gedacht: Der uneheliche Sohn von Boxlegende Apollo Creed Adonis Johnson (Michael B. Jordan) entscheidet sich gegen den Rat seiner Familie Adonis Profiboxer zu werden und reist nach Philadelphia. Sein Ziel: Rocky Balboa (Sylvester Stallone), den einstigen Boxgegner und Freund seines Vaters, zu überreden ihn zu trainieren. Balboa will davon zunächst nichts hören, hat mit dem Boxsport nichts mehr am Hut. Doch dann erkennt er das Talent des Newcomers.

Fazit: Totgesagte boxen länger. Creed – Rocky’s Legacy schafft das Unglaubliche – einem Filmklassiker neues Leben einzuhauchen. Mit Rocky als Trainer und einem Newcomer, der auch künftige Boxfilmfans begeistern wird.

Creed – Rocky’s Legacy (USA 2015) Regie: Ryan Coogler Drehbuch: Ryan Coogler, Aaron Covington Darsteller: Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson Länge: 133 Minuten

Die besten Männerfilme: Deadpool

20th Century Fox Die besten Filme für Männer: Deadpool

Superheld mit großer Klappe

Tumor ist, wenn man trotzdem lacht. Marvels Comic-Star Deadpool wurde durch mutierte Krebstumoren unsterblich: Söldner und Ex-Soldat Wade Wilson (Ryan Reynolds) erfährt, dass er Krebs im Endstadium hat. Seine letzte Chance: Der zwielichtige Ajax (Ed Skrein) verspricht Wade nicht nur Heilung, sondern auch einen Superhelden aus ihm zu machen. Doch Bösewicht Ajax will aus Wade einen Supersklaven schaffen und foltert ihn so lange, bis dieser zu einem mit Tumoren übersäten Supermonster mutiert. Wade kann allerdings entkommen und zwängt seinen entstellten Körper fortan in einen rot-schwarzen Leder-Onesie, um Rache zu üben. Im Gegensatz zu seinen Kollegen von den X-Men ist der Anti-Held im roten Lederdress aber auf Krawall gebürstet, stiftet hauptsächlich Chaos und ist sich für keinen noch so blöden Witz zu schade: Großmaul Deadpool macht sich über seine Gegner, Superheldenfilme, die Filmbranche, aber vor allem über sich selbst und sein Aussehen lustig.

Fazit: Mit den anderen Comic-Verfilmungen und Action-Blockbustern von Marvel hat das wenig zu tun. Zum Glück! Denn Deadpool ist eine herrlich unterhaltsame, absurde und bitterböse Parodie derselben – mit viel schwarzem Humor, Klamauk und Splatter-Action.

Deadpool (USA/Kanada 2016) Regie: Tim Miller Drehbuch: Rhett Reese, Paul Wernick Darsteller: Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Ed Skrein Länge: 108 Minuten

Die besten Männerfilme: Spotlight

Paramount Pictures Die besten Filme für Männer: Spotlight

Journalisten gegen die Kirche

Guter Journalismus entdeckt, enthüllt, und klärt auf. Das braucht Zeit, Mut und vor allem gute Journalisten. Vor dem Hintergrund der aktuellen Stellenkürzungen bei den renommierten Medien, zu denen auch der Boston Globe gehört, wirkt der Film Spotlight fast wie ein Weckruf an die Medienbranche. Darin geht’s um eine der Sternstunden guten Journalismus. 2001 deckte ein Team von Reportern des Boston Globe den sexuellen Missbrauchsskandal der katholischen Kirche in Neuengland auf. Ein Skandal, der weltweit zu weiteren Enthüllungen führte. Regisseur Tom McCarthy hat aus dem heiklen Stoff jetzt einen packenden Thriller gemacht. Spotlight ist kein reißerisches Drama, welches das Leid der Opfer thematisiert. Stattdessen heftet er sich an die Fersen der Reporter bei ihrer investigativen Recherche.

Fazit: Spotlight ist nicht nur ein brillanter Thriller, sondern auch ein gelungenes Plädoyer für guten Journalismus, eine hochspannende Detektivgeschichte mit brillanten Schauspielern.

Spotlight (USA/Kanada 2015) Regie: Tom McCarthy Drehbuch: Josh Singer, Tom McCarthy Darsteller: Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, Liev Schreiber Länge: 128 Minuten

Die besten Männerfilme: The First Avenger: Civil War

Marvel Die besten Filme für Männer: The First Avenger: Civil War

Captain America vs. Iron Man

Wenn alle Superschurken besiegt sind, bleibt den selbsternannten Weltrettern und Superhelden nichts übrig, als sich mit sich selbst zu beschäftigen. Aus einer kleinen Meinungsverschiedenheit wird da schnell mal handfester Beef. Wie im neuen Marvel-Blockbuster The First Avenger: Civil War. Im dritten Film der Captain America Reihe geraten der Captain und Iron Man aneinander. Folge: Die Superhelden verprügeln sich kurzerhand gegenseitig.

Fazit: The First Avenger: Civil War ist der beste Action-Kracher des Jahres. Eine perfekte Mischung aus Action, Komik und einer spannenden, zeitgemäßen Story. Wer braucht da schon Superschurken? Der Schlagabtausch der Avengers untereinander ist viel unterhaltsamer als eine Materialschlacht gegen einen übermächtigen Endgegner.

The First Avenger: Civil War (USA 2016) Regie: Anthony Russo, Joe Russo Drehbuch: Christopher Markus, Stephen McFeely Darsteller: Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Paul Rudd, Tom Holland Länge: 148 Minuten

Die besten Männerfilme: The Nice Guys

Concorde Filmverleih GmbH Die besten Filme für Männer: The Nice Guys

Die Trottelschnüffler von L.A.

Sie ist noch lange nicht tot: die Kumpel-Komödie. Mit The Nice Guys feiert eines der erfolgreichsten Männerfilm-Genres der 80er sein Comeback. Und was für ein Comeback! Regisseur und Kult-Autor Shane Black überrascht alle Fans von Lethal Weapon (1987) oder Last Boy Scout (1991) mit einer durchgeknallten tiefschwarzen Buddy-Komödie, die man so ewig nicht gesehen hat. Die gute Nachricht: Die uralte Formel geht sogar auf. Russell Crowe und Ryan Gosling mischen in The Nice Guys als trotteliges – und grandios besetztes – Schnüfflergespann die Pornobranche der 70er auf.

Fazit: The Nice Guys lebt von herrlich pointierten Dialogen und durchgeknallten Drehbuchideen: Die Trottelschnüffler entsorgen bei ihren Chaos-Ermittlungen lästige Leichen auf vollbesetzten Festtafeln, tauchen auf Pornopartys mit den Meerjungfrauen oder purzeln in unpassenden Gelegenheiten vom Balkon. Das ist zwar idiotisch, aber auch unheimlich komisch. Die beste Komödie des Jahres.

The Nice Guys (USA 2016) Regie: Shane Black Drehbuch: Shane Black, Anthony Bagarozzi Darsteller: Russell Crowe, Ryan Gosling, Angourie Rice, Kim Basinger Länge: 116 Minuten

Die besten Männerfilme: Star Trek Beyond

Paramount Pictures Die besten Filme für Männer: Star Trek Beyond

8 Fäuste für die Sternenflotte

Die Neuauflage des Science-Fiction-Klassikers Star Trek setzt insgesamt auf durchschlagende Schauwerte: eine wackelnde und vibrierende Kamera sowie jede Menge rasante Action, bei der die gute alte Enterprise mal wieder ordentlich zerlegt wird. Während einer Rettungsmission gerät die Enterprise-Crew in Gefangenschaft des Schurken Krall, der es auf ein dubioses Artefakt abgesehen hat, das Captain Kirk zufällig in die Hände bekommt und der Schlüssel zu einer allesvernichtenden Waffe ist. Kirk, Spock, Pille und Scotty scherzen, zicken, prügeln und ballern sich in bester Bud-Spencer-Manier durch ein spaßiges, aber niemals einfallsloses Action-Spektakel mit Herz.

Fazit: Faszinierend, Star Trek ist in der Oberliga des Actionkinos angekommen. Die Frischzellenkur, die Regisseur J.J. Abrams dem Star Trek-Universum 2009 verpasste, verfehlt auch im jüngsten Abenteuer nicht seine Wirkung. Star Trek Beyond ist Sci-Fi-Action in Warp-Geschwindigkeit: spannend, sexy, humorvoll und zeitgemäß.

Star Trek (USA 2016) Regie: Justin Lin Drehbuch: Simon Pegg, Doug Jung Darsteller: Chris Pine, Zachary Quinto, Karl Urban, Simon Pegg, Zoe Saldana Länge: 123 Minuten

Die besten Männerfilme: Don't Breathe

Sony Pictures Die besten Filme für Männer: Don't Breathe

Der Alptraum aller Einbrecher

Ein hastiger Atemzug, eine knarrende Bodendiele und schon ist es aus. Wer nicht mucksmäuschenstill bleibt, ist bald mausetot. Das haben sich die 3 Teenie-Einbrecher im Horror-Thriller Don’t Breathe garantiert anders vorgestellt, als sie ins Haus eines alleinstehenden Kriegsveterans einsteigen, um ihm sein dort angeblich gehortetes Geld abzunehmen. Doch der alte Mann ist zwar blind, aber nicht hilflos. Ganz im Gegenteil: Die Einbrecher werden selbst zu Opfern und Gejagte. Irgendwo zwischen Keller und Dachboden des Horror-Hauses versuchen sie die Nacht zu überleben.

Fazit: Don’t Breathe ist ein grandios spannendes Versteckspiel auf engstem Raum. 90 Minuten intelligenter und nie vorhersehbarer Schrecken. Der beste Horrorfilm des Jahres.

Don’t Breathe (USA 2016) Regie: Fede Alvarez Drehbuch: Fede Alvarez, Rodo Sayagues Darsteller: Stephen Lang, Jane Levy, Dylan Minnette Länge: 88 Minuten

Die besten Männerfilme: Dr. Strange

Marvel Die besten Filme für Männer: Dr. Strange

Ein Magier wird Superheld

Marvels Superhelden-Universum geht in die nächste Runde. Nachdem Hulk, Captain America, Iron Man, und Thor eher mit brachialer Gewalt ganze Landstriche in Schutt und Asche gelegt haben, wird jetzt gezaubert. Der Neurochirurg Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) gerät bei der Suche nach Heilung seiner zerstörten Hände an die Magierin The Ancient One (Tilda Swinton), die ihn kurzerhand zum Zauberer ausbildet. Strange soll den fiesen Ex- Schüler des Magier-Ordens Kaecilius (Mads Mikkelsen) in Schach zu halten. Denn der will finstere Mächte aus der "Dark Dimension" entfesseln.

Fazit: Dass Dr. Strange nicht zum albernen Budenzauber wird, liegt an den atemberaubenden CGI-Effekten, sowie jeder Menge Witz und Selbstironie. Ein visuelles Meisterwerk, das sich durchaus mit Christopher Nolans Inception (2010) messen kann.

Doctor Strange (USA 2016) Regie: Scott Derrickson Drehbuch: Jon Spaihts, Scott Derrickson, C. Robert Cargill Darsteller: Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Tilda Swinton, Rachel McAdams, Mads Mikkelsen Länge: 115 Minuten

Die besten Männerfilme: Arrival

Sony Pictures Die besten Filme für Männer: Arrival

Die Sprache von Aliens

Die Ausgangsituation ist altbekannt: Wieder einmal landen diverse Alien-Raumschiffe auf der Erde. Wieder einmal sind Regierungen und Militär ratlos, wie sie darauf reagieren sollen. Doch dieses Mal retten nicht irgendwelche beinharten Actionhelden den Tag, sondern eine Sprachwissenschaftlerin. Arrival ist auch gar kein Action-Spektakel, sondern ein brillanter Thriller, der Sie garantiert überraschen wird. Linguistin Louise Banks (Amy Adams) und Physiker Ian Donnelly (Jeremy Renner) versuchen anhand von seltsamen Tintenkleksen, mit denen die Aliens kommunizieren, deren Sprache zu decodieren. Denn die ganze verunsicherte Welt will endlich wissen, ob die Außerirdischen Freund oder Feind sind.

Fazit: Arrival ist ein kunstvoll inszenierter Mystery-Thriller, spannend bis zur letzten Sekunde, der immer wieder überrascht und geschickt zum Nachdenken anregt. Der beste Science-Fiction-Film des Jahres.

Arrival (USA 2016) Regie: Denis Villeneuves Drehbuch: Eric Heisserer Darsteller: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker Länge: 116 Minuten

Die besten Männerfilme: Sully

Warner Bros. Die besten Filme für Männer: Sully

Der Held vom Hudson River

Im Januar 2009 landete ein Flugzeug in einer Notsituation mitten im Hudson River in New York. Der Pilot Chesley "Sully" Sullenberger hatte sich entschieden, nach dem Ausfall der Treibwerke nicht zum Flughafen zurückzukehren. Er wählte aus einem Bauchgefühl heraus stattdessen den eiskalten Hudson River für seine Landung. Alle Insassen konnten gerettet werden. In Clint Eastwoods Drama Sully muss der Held vom Hudson (Tom Hanks) nicht nur mit Albträumen und Zweifeln, sondern auch mit den Fragen der Behörde für Transportsicherheit klar kommen, die ihm den Absturz in die Schuhe schieben wollen. Der Grund: Flugsimulationen zeigen, dass er es zum Flughafen geschafft hätte.

Fazit: Eastwood erzählt in Sully ohne Kitsch und Pathos, sondern sehr nüchtern eine echte Heldengeschichte. Unser Bauchgefühl: ein großartiger Film über die Überlegenheit des Menschen gegenüber der Maschine.

Sully (USA 2016) Regie: Clint Eastwood Drehbuch: Todd Komarnicki Darsteller: Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney Länge: 96 Minuten

Die besten Männerfilme: Nocturnal Animals

Universal Pictures Die besten Filme für Männer: Nocturnal Animals

Rache mit Style

Galeristin Susan Morrow (Amy Adams) führt scheinbar das perfekte und makellose Leben. Mit dem perfekten Job, dem perfekten Mann, der perfekten Luxuswohnung. Doch auf den zweiten Blick ist sie weder mit ihrem Job noch ihrem Leben zufrieden. Plus: Sie ahnt, dass auch noch ihr Mann sie betrügt. Doch dann sendet Susans erster Mann Edward (Jake Gyllenhaal) ihr das Manuskript seines ersten Romans zu. Als Film im Film liest sie eine düstere Geschichte über einen Familienvater, der zusammen mit seiner Frau und Tochter bei einem Roadtrip durch Texas von Rednecks überfallen wird. Der Roman hat durchaus Parallelen zu Susans realer Vergangenheit. Ist das Buch ein perfider Racheakt für die Dinge, die Susan ihrem Ex-Mann angetan hat?

Fazit: Nocturnal Animals ist ein stylischer, tiefschwarzer Thriller über Schuld und Hilflosigkeit mit einem mysteriösen Ende, das nachhaltig verstört.

Nocturnal Animals (USA 2016) Regie: Tom Ford Drehbuch: Tom Ford Darsteller: Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon Länge: 116 Minuten

Die besten Männerfilme: Birdman (oder die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit)

Twentieth Century Fox Die besten Filme für Männer: Birdman (oder die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit)

Superheld in Unterhosen

Superhelden dominieren das Blockbuster-Kino. Doch was wird eigentlich aus den Schauspielern, die ihr Gesicht für Batman, Spider-Man oder Superman hergeben? In Birdman (oder die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit) versucht ein abgehalfterter Superhelden-Darsteller im Theater verzweifelt ein Comeback zu starten. Ex-Batman Michael Keaton spielt darin die Rolle seines Lebens und mit den Erwartungen der Zuschauer. Hat er wirklich Superkräfte? Warum rennt er in Unterhosen über den Times Square? Keaton spielt den heruntergekommen Hollywoodstar Riggan nicht nur grandios komisch, er nimmt im Vorbeifliegen gleich das Superhelden-Kino und die gesamte Filmbranche aufs Korn. Das Besondere: Wie in einer einzigen Einstellung gefilmt, weicht die Kamera den agierenden Darstellern nicht von der Seite. Digitale Schnitte fallen kaum auf.

Fazit: Birdman (oder die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit) ist Superhelden-Kino ohne Remmi-Demmi-Action, eine schrille Komödie, eine böse Satire, ein Meisterwerk.

Birdman (oder die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit) (USA /Kanada 2014)

Regie: Alejandro González Iñárritu

Drehbuch: Alejandro González Iñárritu, Nicolás Giacobone, Alexander Dinelaris, Armando Bo

Darsteller: Michael Keaton, Zach Galifianakis, Edward Norton, Naomi Watts, Emma Stone

Länge: 119 Minuten

Die besten Männerfilme: Whiplash

Sony Pictures Releasing GmbH Die besten Filme für Männer: Whiplash

Trommeln in der Musik-Folterkammer

Von wegen Sex, Drugs und Rock ’n’ Roll. Der Nachwuchs-Drummer im Musikfilm Whiplash sieht vor allem Blut, Schweiß und Tränen auf dem Weg zum Erfolg. Wie in einer Militärakademie schreit und prügelt ein unbarmherziger Musiklehrer auf das junge Schlagzeugtalent ein, das überhaupt nicht daran denkt aufzugeben. Whiplash ist ein sehr intensiver Musikfilm, der seine Zuschauer vom ersten Schlagzeugsolo bis zum letzten Trommelwirbel in den Bann zieht. Das ist zwar brutal anzusehen, aber auch unglaublich mitreißend und packend. J.K. Simmons spielt den erbarmungslosen Drill Sergeant derart überzeugend, dass man bereits zusammenzuckt, wenn er den Raum betritt. Schnitt, Dialoge und Musik unterstützen den perfekt durchgetakteten Rhythmus von Whiplash.

Fazit: Trommelwirbel! Whiplash ist ein intensives und packendes Psychoduell, das Sie nicht so schnell vergessen werden. Dabei ist es übrigens völlig egal, ob man jetzt Jazzmusik mag oder nicht.

Whiplash (USA 2014)

Regie: Damien Chazelle

Drehbuch: Damien Chazelle

Darsteller: Miles Teller, J.K. Simmons, Melissa Benoist

Länge: 107 Minuten

Die besten Männerfilme: Mad Max: Fury Road

Warner Bros. Die besten Filme für Männer: Mad Max: Fury Road

Heavy-Metal-Konzert in der Wüste

Eine kurzgeschorene Kriegerin mit Armprothese (Charlize Theron) rast mit einem Schrott-Tanklaster durch eine postapokalyptische Wüste, um ein paar entflohene Sklavinnen in Sicherheit zu bringen. Auf Ihren Fersen: ein ganzer Fuhrpark von Schrottwagen und Monstertrucks mit Freaks, Mutanten und feuerspuckenden Heavy-Metal-Gitarren. Ach ja, der schweigsame Rächer und Miesepeter Mad Max (Tom Hardy) ist auch irgendwie mit von der Partie. 30 Jahre nach seiner legendären Mad-Max-Filmreihe hat Regisseur Roger Miller noch einen drauf gesetzt. Mad Max: Fury Road ist ein lautes, schrilles, gigantisches und vor allem grandios gelungenes Action-Endzeit-Spektakel mit Explosionen, Karambolagen und Auto-Stunts, die man so noch nie gesehen hat. Das Erstaunliche: Der Film – eine einzige, lange Verfolgungsjagd – funktioniert hervorragend.

Fazit: Gegen Millers rasante und exzessive Adrenalin-Apokalypse sehen alle anderen Actionfilme der letzten Jahre lahm aus. Mad Max: Fury Road ist ein brillant geschnittenes Meisterwerk.

Mad Max: Fury Road (Australien, USA 2015)

Regie: George Miller

Drehbuch: George Miller, Brendan McCarthy, Nick Lathouris

Darsteller: Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult

Länge: 120 Minuten

Die besten Männerfilme: Spy: Susan Cooper Undercover

Twentieth Century Fox Die besten Filme für Männer: Spy: Susan Cooper Undercover

Agentin in Übergröße

Strickjacke, Übergewicht, Katzenfan. Das sind nicht gerade typische Merkmale einer Topagentin. Doch warum kann eine pummelige Schreibtischtäterin nicht auch Superspionin sein? Fragt Regisseur Paul Feig in Spy: Susan Cooper Undercover. Und nimmt dabei jede Menge Geschlechter- und Genre-Klischees aufs Korn. Tatsächlich ist Feigs Agenten-Komödie mit der großartigen Melissa McCarthy in der Hauptrolle richtig witzig. Vermutlich weil Spy: Susan Cooper Undercover auf allzu ausgelutschte Witze-Klischees verzichtet und mit originellen und teilweise sehr skurrilen Ideen überrascht.

Fazit: Schmierige Gentleman-Spione und Action-Großmäuler können einpacken. Vorerst zumindest. Melissa McCarthy stiehlt ihnen in Spy: Susan Cooper Undercover gehörig die Show. Eine gelungene, klamaukige Agentenparodie – die beste Komödie des Jahres.

Spy: Susan Cooper Undercover (USA 2015)

Regie: Paul Feig

Drehbuch: Paul Feig

Darsteller: Melissa McCarthy, Rose Byrne, Jude Law, Jason Statham

Länge: 120 Minuten

Die besten Männerfilme: It Follows

Weltkino Die besten Filme für Männer: It Follows

Mit Sex gegen das Böse

In einer amerikanischen Vorstadt hat die 19-jährige Jay (Maika Monroe) mit einem flüchtigen Bekannten Sex auf der Rückbank seines Autos. Dann beginnt der Horror: Der Typ behauptet doch tatsächlich, er werde von einem unbekannten Wesen verfolgt, das ständig sein Aussehen ändere. Bekommt das Horrorwesen einen zu fassen, stirbt man auf grausame Weise. Einzig über Sex lasse sich der Fluch an andere weitergeben. Heißt: Nun wird Jay von der unheimlichen Erscheinung im Schlurftempo verfolgt, bis sie das Unheil an den nächsten überträgt. It Follows ist gleichzeitig eine Hommage an die Horror- und die Coming-of-Age-Filme der 80er. Dabei weiß Regisseur David Robert Mitchell genau, wie er den Zuschauern konstant einen Schauer über den Rücken jagen kann. It Follows ist ein ruhiger und simpler Film, der viel mit Stille und dem eindringlichen Synthesizer-Soundtrack erreicht. Aber genau diese traumartige Atmosphäre lässt den Zuschauer nicht mehr los.

Fazit: It Follows ist zeitloser, intelligenter und vor allem nervenaufreibender Horror. Schon jetzt ein Klassiker.

It Follows (USA 2015)

Regie: David Robert Mitchell

Drehbuch: David Robert Mitchell

Darsteller: Maika Monroe, Keir Gilchrist, Olivia Luccardi

Länge: 100 Minuten

Die besten Männerfilme: Straight Outta Compton

Universal Pictures Die besten Filme für Männer: Straight Outta Compton

Gangster-Rap gegen Polizeigewalt

"Straight Outta Compton" war das Debüt-Album der Rap-Gruppe N.W.A ("Niggaz Wit' Attitude"), das 1988 innerhalb kurzer Zeit zum Megaseller wurde und vor allem wegen seiner derben Texte („Fuck tha Police“) viel Aufsehen erregte. Während sich Dr. Dre, Ice Cube & Co. über Polizeigewalt gegen Schwarze Luft machen wollten, sahen Polizei und FBI die L.A.-Vorstadt-Rapper eher als Staatsfeinde aus der Gosse. In der Verfilmung Straight Outta Compton zeigt Regisseur F. Gary Gray die Erfolgsgeschichte (Höhen und Tiefen) der legendären Rap-Crew, aber auch die Schattenseiten der Hip-Hop-Musikbranche.

Fazit: Straight Outta Compton ist ein eindringlicher und packender Film über die Rap-Szene der US-Westküste, der trotz eindeutiger Heldenverehrung auch die Protestkultur hochhält.

Straight Outta Compton (USA 2015)

Regie: F. Gary Gray

Drehbuch: Jonathan Herman, Andrea Berloff

Darsteller: O'Shea Jackson Jr., Corey Hawkins, Jason Mitchell

Länge: 147 Minuten

Die besten Männerfilme: Sicario

StudioCanal Die besten Filme für Männer: Sicario

Mit allen Mitteln gegen das Kartell

Der Drogenkrieg im Grenzbereich der USA und Mexiko ist brutal und grausam. Sicario (Slang für Auftragskiller) ist eine Art realitätsnahe Bestandsaufnahme dieser Welt aus Gewalt und Tod und damit definitiv kein Gute-Laune-Film. Mittedrin: eine toughe, aber zunehmend hilflose FBI-Agentin und ein verschlagener, wortkarger Killer, der für die Regierung arbeitet. Das Resultat ist ein actiongeladener und überzeugender Thriller, bei dem die Grenze zwischen Gut und Böse immer unklarer wird. In 120 Minuten Hochspannung stellt Sicario die Frage: Wie weit darf man gehen, um Monster zu bekämpfen.

Fazit: Sicario ist einer der spannendsten Filme des Jahres. Atmosphärisch, brutal und nichts für Wohlfühl-Fans.

Sicario (USA 2015)

Regie: Denis Villeneuve

Drehbuch: Taylor Sheridan

Darsteller: Emily Blunt, Josh Brolin, Benicio Del Toro

Länge: 121 Minuten

Die besten Männerfilme: Der Marsianer – Rettet Mark Watney

20th Century Fox Die besten Film für Männer: Der Marsianer – Rettet Mark Watney

MacGyver auf dem Mars

Selbst ist der Weltraumfahrer. Denn wer glaubt, dass ein gestrandeter Astronaut sich im All hilflos in sein Schicksal ergeben muss, den belehrt Botaniker Mark Watney eines Besseren. Mit akribischem Ehrgeiz bastelt sich der findige Wissenschaftler im Sci-Fi-Epos Der Marsianer – Rettet Mark Watney ein Gewächshaus mit Kartoffelbeeten, eine Berieselungsanlage im Chemielabor und sogar einen stummen Chatkanal zur Erde. Und beweist damit vor allem, dass ein Technik- und Do-it-yourself-Nerd im Überlebensmodus locker für 2 Stunden großartige Unterhaltung gut ist. Als eine Art MacGyver oder Robinson Crusoe im All liefert er ein sehr unterhaltsames und spannendes Survival-Handbuch für gestrandete Astronauten.

Fazit: Der Marsianer – Rettet Mark Watney ist ein packender Abenteuerfilm für Tüftler und Do-it-yourself-Fans.

Der Marsianer - Rettet Mark Watney (USA 2015) Regie: Ridley Scott Drehbuch: Drew Goddard nach dem Roman von Andy Weir Darsteller: Matt Damon, Jessica Chastain, Jeff Daniels, Michael Peña, Sean Bean Länge: 141 Minuten

Die besten Männerfilme: Bridge of Spies – Der Unterhändler

20th Century Fox Die besten Filme für Männer: Bridge of Spies – Der Unterhändler

Der Spion und sein Anwalt

In Spionage-Thrillern über den Kalten Krieg ist meist kein Platz für Optimismus und Heldenfiguren. Sondern eher für zwielichtige Agenten, schäbige Intriganten und aussichtslose Kompromisse. In Steven Spielbergs Bridge of Spies – Der Unterhändler findet sich davon erstaunlicherweise keine Spur. In dem Spionagedrama über einen Agentenaustausch im Berlin der 60er-Jahre werden Spitzel und Unterhändler zu richtigen Sympathieträgern. Und dabei hält sich Spielberg sogar weitgehend an historische Fakten. Der Kalte Krieg war eine Zeit der Paranoia und Propaganda-Hysterie – auf beiden Seiten. Und eben diese Stimmung fängt Spielberg sehr gut ein.

Fazit: Bridge of Spies ist ein großartiger Agentenfilm ohne typische Agenten-Action. Spielbergs Geschichtsstunde ist geradlinig und mit einer eindeutigen Botschaft: Es geht um Gewissen, Rückgrat und den Mut Einzelner, etwas zu verändern.

Bridge of Spies – Der Unterhändler (USA, Indien, Deutschland 2015) Regie: Steven Spielberg Drehbuch: Matt Charman, Ethan Coen, Joel Coen Darsteller: Tom Hanks, Mark Rylance, Sebastian Koch Länge: 141 Minuten

Die besten Männerfilme: Star Wars: Das Erwachen der Macht

Lucasfilm Ltd. & TM Die besten Filme für Männer: Star Wars: Das Erwachen der Macht

Möge die Geduld mit euch sein

Regisseur J. J. Abrams gelingt mit Star Wars: Das Erwachen der Macht der schwierige Spagat zwischen Hommage der Original-Trilogie und einem zeitgemäßen Action-Blockbuster. Dabei setzt Star Wars 7 mehr auf Humor als auf Bombast. Denn sowohl Alt-Stars (wie Harrison Ford als gewohnt gut gelaunter Han Solo) als auch die Neuen sind immer zu Scherzen aufgelegt. Auch die Effekte der Sci-Fi-Sause sind galaktisch: atemberaubende Weltraumschlachten, Lichtschwertduelle und halsbrecherische Verfolgungsjagden mit dem schnellsten Schrotthaufen der Galaxie (Solos Rasender Falke aus Teil 4-6). Dabei setzt das gelungene Weltraum-Märchen nicht nur einiges an Vorwissen voraus, auch bleiben viele Fragen (noch) unbeantwortet. Unser Rat an echte Fans: Möge die Geduld mit euch sein!

Fazit: Das Erwachen der Macht ist ein temporeicher, hochspannender Action- und Unterhaltungsmeilenstein, der sich insbesondere an Star-Wars-Fans richtet. Aber auch alle anderen werden einen Riesen-Spaß haben.

Star Wars: Das Erwachen der Macht (USA 2015) Regie: J.J. Abrams Drehbuch: Lawrence Kasdan, J.J. Abrams, Michael Arndt Darsteller: Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac Länge: 135 Minuten

Die besten Männerfilme: All is Lost

Universum Film Die besten Männerfilme: All is Lost

Wortlos gegen die Naturgewalten

Keine Dialoge. Keine aufwendigen Action-Szenen. Und nur ein Schauspieler. In All is lost treibt ein Segler in seinem leckgeschlagenen Boot allein auf hoher See – und kämpft wortlos um sein Leben. Dass dieses filmische Experiment funktioniert, liegt vor allem an der schauspielerischen Leistung von Robert Redford. Mit wettergegerbtem Gesicht, mal stoisch gelassen, mal verzweifelt, mal hoffnungsvoll versucht der 77-Jährige das Unvermeidliche so weit wie möglich aufzuschieben, sein Leben so teuer wie nur möglich zu verkaufen. Dabei entsteht das wohl fesselndste Survival-Drama seit Jahren.

All is lost (USA 2013)

Regie: J.C. Chandor

Drehbuch: J.C. Chandor

Darsteller: Robert Redford

Länge: 106 Minuten

Die besten Männerfilme: The Wolf of Wall Street

Universal Pictures Die besten Männerfilme: The Wolf of Wall Street

Im Rausch des Geldes

Geld, Geld, Geld! Haben, haben, haben! Ich, ich, ich! So kann man die Lebensgeschichte von Raffzahn und Börsenbetrüger Jordan Belfort kurz zusammenfassen. Ende der 80er feiert dieser die Feste wie sie fallen – meistens (be)rauschend und am laufenden Band. Regisseur Martin Scorsese hat Belforts Autobiografie und Brokerkarriere mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle verfilmt. Und der spielt den verurteilten Spekulanten mit zu großem Ego und noch größeren Drogenproblemen herrlich verkommen. The Wolf Of Wall Street zeigt Belforts Leben und Betrügereien als niemals enden wollendes Drogen- und Partyfeuerwerk. Und auch wenn alles an ihm verdorben und unmoralisch ist, sind wir gleichzeitig fasziniert, lachen über seine Ausraster, Koksberge und Sexabenteuer. Kapitalismuskritik hat selten so viel Spaß gemacht. The Wolf Of Wall Street ist eine bitterböse und herrlich überdrehte Satire auf den American Dream.

The Wolf Of Wall Street (USA 2013)

Regie: Martin Scorsese

Drehbuch: Terence Winter, Jordan Belfort (Buchvorlage)

Darsteller: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Matthew McConaughey, Kyle Chandler

Länge: 180 Minuten

Die besten Männerfilme: Grand Budapest Hotel

Twentieth Century Fox Die besten Männerfilme: Grand Budapest Hotel

Verschrobene Reise durch Fantasie-Europa

Wes Andersons Krimikomödie Grand Budapest Hotel ist fantasievoll, manchmal, hintersinnig, verschroben und voller skurriler Überraschungen. Schon der Beginn ist höchst bizarr: Ein Schriftsteller erinnert sich, wie er als junger Mann im Grand Budapest Hotel dessen Besitzer traf, der ihm wiederum erzählt, wie er als junger Mann zu der Immobilie kam. Doch eigentlich geht es um Monsieur Gustave (Ralph Fiennes), dem Concierge des renommierten Hotels, das irgendwo in einer fiktiven Version Mitteleuropas. Gustave verstrickt sich in ein Mord- und Erbschaftskomplott einer reichen Familie und muss plötzlich zusammen mit seinem treuen Pagen quer durch eine kitschige Alpenkulisse mit pastellfarbenen Schlössern und kunterbunten Häuschen fliehen. Ein grandioses Spektakel mit viel skurriler Komik.

Grand Budapest Hotel (USA 2014)

Regie: Wes Anderson

Drehbuch: Wes Anderson

Darsteller: Ralph Fiennes, F. Murray Abraham, Mathieu Amalric, Adrien Brody, Willem Dafoe, Bill Murray

Länge: 100 Minuten

Die besten Männerfilme: The Lego Movie

Warner Bros. Die besten Männerfilme: The Lego Movie

Hier staunen Sie Legoklötze

Ja, The Lego Movie ist ein Film über das beliebte Kinderspielzeug. Und ja, The Lego Movie ist auch ein Kinderfilm. Warum Sie sich diese Dauerwerbesendung für dänische Spielzeugbausteine antun sollten? Ganz klar: Weil der 3D-Animationsspaß der bis jetzt cleverste Action-Unterhaltungsfilm des Jahres ist. The Lego Movie ist temporeich, charmant und erstaunlich einfallsreich erzählt. Wir schwören Legostein und -Bein: Wortwitz, rasante Action und eine durchdachte Story mit Seitenhieben auf die Popkultur und vielen Wendungen und Überraschungen werden auch echte Kerle begeistern. Wir staunen Bauklötze, nein Legoklötze! The Lego Movie ist ein fantasievoller, unglaublich witziger und rasanter Animationsfilm, der zwar die ganze Familie ansprechen will, dabei aber nie kindisch ist. Und hey: Wo spielen schon Batman, Superman, Gandalf und Green Lantern in einem Film mit?

The Lego Movie (USA / Dänemark / Australien 2014)

Regie: Phil Lord, Christopher Miller

Drehbuch: Dan Hageman, Kevin Hageman, Phil Lord, Christopher Miller

Länge: 100 Minuten

Die besten Männerfilme: Boyhood

Universal Pictures Die besten Männerfilme: Boyhood

Erwachsenwerden in knapp 3 Stunden

Wenn in Kinofilmen verschiedene Lebensabschnitte von Helden wie etwa Batman oder Indiana Jones gezeigt werden, arbeiten Regisseure immer mit mehreren Schauspielern für eine Rolle – schließlich kann man nicht so lange warten, bis diese mitaltern. Das sieht Regisseur Richard Linklater (bekannt für seine Film-Trilogie Before Sunrise, Before Sunset und Before Midnight) zum Glück anders. Für sein Projekt Boyhood drehte er über zwölf Jahre hinweg mit den immer gleichen Darstellern, jedes Jahr für ein paar Tage. Das Ergebnis ist ein Film über die gesamte Kindheit und Jugend eines Jungen – von 6 bis 18 Jahren. Erwachsenwerden in knapp 3 Stunden. Wir sehen dem kleinen Mason beim Aufwachsen zu, wie er seine Persönlichkeit formt und schließlich zum Mann wird. Das klingt erst einmal unspektakulär. Dennoch schafft es Linklater, mit einer faszinierenden Mischung aus Alltagsszenen, großen Lebensfragen und viel Humor einen der besten Film des Jahres abzuliefern.

Boyhood (USA 2014)

Regie: Richard Linklater

Buch: Richard Linklater

Darsteller: Patricia Arquette, Ellar Coltrane, Ethan Hawke, Lorelei Linklater

Länge: 163 Minuten

Die besten Männerfilme: The Raid 2

KochMedia / StudioCanal Die besten Männerfilme: The Raid 2

Die Knochenbrecher sind zurück

Das wird schmerzhaft, Männer. In der Fortsetzung des Martial-Arts-Überraschungshits The Raid geht es noch härter zur Sache als im Original von 2012. Mehr Fights, mehr Blut, mehr Action und vor allem mehr Story. In epischen 2,5 Stunden prügelt sich Undercover-Cop Rama nun nicht mehr durch enge Mietshausflure. Diesmal fliegen Fäuste und Füße in Großküchen, Restaurants, Knasttoiletten, U-Bahnwaggons, Taxis und Matschhöfen. Und das alles vor dem Hintergrund einer mitreißenden Unterweltstory im Stil des Genreklassikers Infernal Affairs (2002) bzw. seines US-Remakes Departed – Unter Feinden (2006). The Raid 2 ist Action am Limit mit perfekten Kampfchoreografien. Tempo, Spannung und – ja – auch Härte sind schwer zu überbieten. Der Martial-Arts-Kracher von Regisseur Gareth Evans ist ein Pflichttermin für echte Kerle.

The Raid 2 (USA / Indonesien 2014)

Regie: Gareth Evans

Drehbuch: Gareth Evans

Darsteller: Iko Uwais, Arifin Putra, Julie Estelle

Länge: 150 Minuten

Die besten Männerfilme: Guardians of the Galaxy

Disney Die besten Männerfilme: Guardians of the Galaxy

Die Underdog-Helden kommen

Ein meckernder Waschbär, ein sprechender Baum, ein grüne Profikillerin und ein Draufgänger mit Walkman mischen das Universum auf. Die Truppe von leicht verpeilten Außenseitern macht die Marvel-Comic-Verfilmung zu einem echten Sci-Fi-Spaßfilm. Guardians of the Galaxy ist vor allem herrlich selbstironisch. Weitere Pluspunkte: mitreißende Actionszenen, kunterbunte Spezialeffekte, viel Humor und ein cooler Retro-Soundtrack.

Guardians of the Galaxy (USA / Großbritannien 2014)

Regie: James Gunn

Drehbuch: James Gunn, Nicole Perlman

Darsteller: Chris Pratt, Zoe Saldana, Michael Rooker

Länge: 121 Minuten

Die besten Männerfilme: Gone Girl – Das perfekte Opfer

Twentieth Century Fox Die besten Männerfilme: Gone Girl – Das perfekte Opfer

Battlefield Beziehung

Amy und Nick Dunne (Rosamund Pike und Ben Affleck) sind das perfekte Paar. Als beide ihren Job verlieren und notgedrungen in die Provinz ziehen, geht auch ihre Beziehung in die Brüche. Eines Tages meldet Nick seine Frau als verschwunden und alle fragen sich: Hat er sie umgebracht? Regisseur David Fincher hat aus dem Bestseller von Gillian Flynn ein düsteres und hochspannendes Beziehungsdrama gemacht. Und was für eines! Gone Girl – Das perfekte Opfer zeigt die Ehe als bitteren Kriegsschauplatz. Ein meisterlicher Thriller mit einigen coolen Wendungen.

Gone Girl - Das perfekte Opfer (USA 2014)

Regie: James Gunn

Drehbuch: Gillian Flynn

Darsteller: Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris

Länge: 149 Minuten

Die besten Männerfilme: 5 Zimmer Küche Sarg

Weltkino Filmverleih GmbH Die besten Männerfilme: 5 Zimmer Küche Sarg

Mein Nachbar, die Vampir-WG

In der Küche stapelt sich meterhoch das blutige Geschirr und keiner hat ein Einsehen. WG-Alltag – zumindest bei Vampiren. Denn die sind auch nicht mehr das, was sie einst waren. Von wegen cool und attraktiv. Neuerdings zanken sich die Blutsauger um den Abwasch, fahren in abgeranzten Flokati-Jacken Linienbus oder schauen sich Sonnenaufgänge auf YouTube an. In der Komödie 5 Zimmer Küche Sarg begleitet ein Kamera-Team die Bewohner einer Vampir-WG. Eine grandiose Idee. Denn die neuseeländische Mockumentary (= Fake-Dokumentation) macht sich nicht nur gekonnt über Vampir- und Horrorklischees lustig, nebenbei parodiert der Film auch noch das beliebte Reality-TV-Format. Mit Situationskomik, raffiniertem Wortwitz, Klamauk und einigen genialen Pointen ist dabei eine der besten Komödien des Jahres entstanden.

5 Zimmer Küche Sarg (Neuseeland 2014)

Regie & Drehbuch: Jemaine Clement, Taika Waititi

Darsteller: Jemaine Clement, Taika Waititi, Jonathan Brugh, Stuart Rutherford, Ben Fransham

Länge: 86 Minuten

Die besten Männerfilme: Interstellar

Warner Bros. Die besten Männerfilme: Weltrettung per Wurmloch

Weltrettung per Wurmloch

Interstellar ist kein leichter Film. Regisseur Christopher Nolan (Inception, The Dark Knight) bombardiert Sie darin 3 Stunden lang mit halbwissenschaftlichen Überlegungen zu Zeitsprüngen, Wurmlöchern, Quantenphysik, Relativitäts- und Gravitationstheorie. Puh… Zum Glück überzeugt Interstellar auch ohne Astrophysik-Studium. Und zwar mit viel Action und atemberaubenden Bildern aus den Weiten des Weltraums, die man so noch nie gesehen hat. Christopher Nolans galaktische Achterbahnfahrt hat alle Zutaten für einen Science-Fiction-Meilenstein.

Interstellar (USA 2014)

Regie: Christopher Nolan

Drehbuch: Jonathan Nolan, Christopher Nolan

Darsteller: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine

Länge: 169 Minuten

Die besten Männerfilme: Django Unchained

Sony Pictures Die besten Männerfilme: Django Unchained

Western-Showdown am Mississippi

Wortkarge Revolverhelden, eingängige Musik, fiese Schurken und wilde Schießereien. Quentin Tarantino hat mit Django Unchained einen waschechten Italo-Western gedreht. Mit dem wohl schrillsten Revolverhelden-Duo der Filmgeschichte: Jamie Foxx als Rache suchender, schweigsamer Sklave und Christoph Waltz als verschmitzt höflicher Kopfgeldjäger aus Düsseldorf. Um seine Fans nicht zu enttäuschen, geht Tarantino gewohnt brutal und schräg zu Werke. Vor allem ist Django Unchained aber eine blutige Abrechnung mit Rassenhass und Sklaverei in den USA. Und davon zeigt der Film alle nur erdenklichen Grausamkeiten. Ein starker Magen ist daher eine Grundvoraussetzung, um diesen genialen und blutrünstigen Parforceritt durch die Südstaaten zu ertragen.

Django Unchained (USA 2012)

Regie: Quentin Tarantino

Drehbuch: Quentin Tarantino

Darsteller: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington, Samuel L. Jackson

Länge: 165 Minuten

Hier können Sie Django Unchained auf Bluray kaufen

Die besten Männerfilme: Zero Dark Thirty

Universal Pictures Die besten Männerfilme: Zero Dark Thirty

Auf der Jagd nach Bin Laden

Ermitteln, warten, verhören, foltern. Das ist der jahrelange Alltag von CIA-Agentin Maya (Jessica Chastain) und ihrer Kollegen bei der Suche nach Amerikas meist gesuchtem Terroristen. Der Film Zero Dark Thirty porträtiert diese langwierige Jagd auf Al-Qaida-Chef Osama Bin Laden als hochspannenden Action-Thriller. Hier vermischt sich Fakt mit Fiktion, Action mit Anspruch. Ergebnis: Ein atemberaubendes Meisterwerk, das beindruckt und zugleich verstört.

Zero Dark Thirty (USA 2012)

Regie: Kathryn Bigelow

Drehbuch: Mark Boal

Darsteller: Jessica Chastain, Joel Edgerton, Chris Pratt

Länge: 157 Minuten

Hier können Sie Zero Dark Thirty auf Bluray kaufen

Die besten Männerfilme: Side Effects

Senator Film Die besten Männerfilme: Side Effects

Gefährliche Nebenwirkung: Mord

Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker nach Nebenwirkungen der Medikamente, die Sie schlucken? Das sollten Sie aber. In Side Effects ersticht eine Frau, die regelmäßig Antidepressiva nimmt, ihren Mann. Da sie sich an nichts erinnern kann, wird vermutet, dass die Pillen gefährliche Nebenwirkungen haben. Wer trägt jetzt die Schuld? Die Frau? Der Pharmakonzern? Oder der Arzt, der das Medikament verschrieben hat? Regisseur Steven Soderbergh vermischt in Side Effects geschickt unterschiedliche Genres, wie Psycho-Horror, Gerichtsdrama und Wirtschafts-Krimi. Ergebnis: ein hochspannender Thriller im Hitchcock-Stil mit vielen überraschenden Wendungen. Erstklassiger Nervenkitzel.

Side Effects (USA 2013)

Regie: Steven Soderbergh

Drehbuch: Scott Z. Burns

Darsteller: Rooney Mara, Channing Tatum, Jude Law, Catherine Zeta-Jones

Länge: 106 Minuten

Hier können Sie Side Effects auf Bluray kaufen

Die besten Männerfilme: Star Trek: Into Darkness

Paramount Pictures Die besten Männerfilme: Star Trek: Into Darkness

Sci-Fi-Action in Warp-Geschwindigkeit

Die Zeit der wohl bedachten Worte und wissenschaftlichen Streitgespräche an Bord der Enterprise ist vorbei. Nun regelt nicht nur Raufbold Captain Kirk, sondern auch Vernunftsvulkanier Spock seine Probleme gerne einmal mit den Fäusten. Die Neuauflage des Science-Fiction-Klassikers Star Trek setzt insgesamt auf durchschlagende Schauwerte: eine wackelnde und vibrierende Kamera sowie jede Menge rasante Action, bei der die gute alte Enterprise ordentlich verbeult wird. Die Frischzellenkur, die Regisseur J.J. Abrams dem Star Trek-Universum 2009 verpasste, verfehlt auch im jüngsten Abenteuer nicht seine Wirkung. Star Trek Into Darkness ist Sci-Fi-Action in Warp-Geschwindigkeit: spannend, sexy, humorvoll und vor allem zeitgemäß. Plus: Der rechte Haken von Spitzohr Spock würde sicherlich selbst Bud Spencer faszinieren.

Star Trek Into Darkness (USA 2013)

Regie: J.J. Abrams

Buch: Roberto Orci, Alex Kurtzman, Damon Lindelof

Darsteller: Chris Pine, Zachary Quinto, Benedict Cumberbatch, Zoe Saldana, Karl Urban, Simon Pegg, John Cho, Anton Yelchin, Peter Weller

Länge: 132 Minuten

Hier können Sie Star Trek: Into Darkness auf Bluray kaufen

Die besten Männerfilme: Before Midnight

Prokino Die besten Männerfilme: Before Midnight

Wenn Romantik auf Alltag trifft

Eine Autofahrt, ein Essen, ein Spaziergang, eine Unterhaltung im Hotelzimmer. Mehr Szenen braucht der Film Before Midnight nicht, um zu überzeugen. Mehr Szenen gibt es auch gar nicht. Darin wird hauptsächlich geredet, diskutiert und gestritten. Was nach anstrengendem Kunstfilm klingt, ist erstaunlicherweise eines der Film-Highlights des Jahres. Die beiden Streitenden, dargestellt von Julie Delpy und Ethan Hawke, sind zudem alte Bekannte. Before Midnight ist bereits die zweite Fortsetzung der ungewöhnlichen Liebesgeschichte von Jesse und Celine, die vor fast 20 Jahren in einem Zug in Wien begann (Before Sunrise, 1994). 9 Jahre später haben sie sich in Paris wiedergetroffen (Before Sunset, 2004). Gegen alle Vorzeichen ist aus beiden inzwischen ein Paar geworden, das jetzt, weitere 9 Jahre später, in der Krise steckt. Und wir sind für etwas mehr als 100 Minuten Zeuge dieser Lebenskrise. Warum Sie sich das antun sollten? Before Midnight ist zum Glück keine kitschige Romanze mit abgedroschenen Klischees. Die schlagfertigen Wortwechsel sind derart glaubwürdig und lebensnah, dass der Beziehungskrach richtig packend ist. Plus: Es gibt neben den ernsten Momenten auch viel Amüsantes.

Before Midnight (USA 2013)

Regie: Richard Linklater

Drehbuch: Richard Linklater, Julie Delpy, Ethan Hawke

Darsteller Julie Delpy, Ethan Hawke

Länge: 108 Minuten

Hier können Sie Before Midnight auf Bluray kaufen

Die besten Männerfilme: Conjuring – Die Heimsuchung

Warner Bros. Die besten Männerfilme: Conjuring – Die Heimsuchung

Das wird Sie schocken!

Sie mögen Grusel- und Horrorfilme, die so richtig Angst einjagen? Da haben wir was für Sie. Denn bei der Vorführung hat der Schocker Conjuring – Die Heimsuchung selbst hartgesottenen Journalisten mehr als nur einen gehörigen Schrecken eingejagt. Dabei klingt die Geschichte auf den ersten Blick wie gewohnte Horror-Dutzendware: Eine Familie wird in einem einsamen Haus von Geistern und Dämonen geplagt, so dass nur noch berühmte Geisterjäger helfen können. Doch Conjuring – Die Heimsuchung ist alles andere als durchschnittlich. Schauspieler, Spannung, Setting – hier passt eigentlich alles perfekt zusammen. Oberndrein gibt’s Schockmomente und Nervenkitzel satt. Und das völlig ohne blutiges Gemetzel und fiese Splatterszenen. Der atmosphärische Gruselschocker, der auf angeblich wahren Begebenheiten beruht, jagt Angst ein mit erfreulich altmodischen Methoden: klappenden Türen, unheimlichen Schatten und flüsternden Stimmen. Ergebnis: Das Gruseligste, was es dieses Jahr zu sehen gab.

Conjuring – Die Heimsuchung (USA 2013)

Regie: James Wan

Drehbuch: Chad Hayes, Carey Hayes

Darsteller: Patrick Wilson, Vera Farmiga, Lili Taylor, Ron Livingston

Länge: 112 Minuten

Hier können Sie Conjuring – Die Heimsuchung auf Bluray bestellen

Die besten Männerfilme: Gravity

Warner Bros. Die besten Männerfilme: Gravity

Ausweglos im Weltall

Es gibt Filme, die jeder gesehen haben sollte. Der Weltraum-Thriller Gravity gehört definitiv dazu. Denn was Regisseur Alfonso Cuarón mit nur 2 Schauspielern und einer relativ überschaubaren Astronauten-Story in 90 Minuten anstellt, ist schlichtweg meisterhaft. In ewig langen, atemberaubenden Kamerafahrten, die ohne sichtbare Schnitte auskommen, wird aus einer Routine-Weltraum-Mission ein nervenzerreißender Überlebenskampf im Orbit der Erde. Die schwerelose Kamera, die ständig um die gestrandeten Astronauten kreist oder ihre Perspektive einnimmt, gibt dem Zuschauer das Gefühl, mittendrin zu sein. Hinzu kommt eine bedrohliche Sound-Kulisse aus Stille und eindringlicher Musik. Das Ergebnis ist der wohl spannendste Film des Jahres.

Gravity (USA, Großbritannien 2013)

Regie: Alfonso Cuarón

Drehbuch: Alfonso Cuarón, Jonás Cuarón

Darsteller: Sandra Bullock, George Clooney

Länge: 90 Minuten

Hier können Sie Gravity auf Bluray vorbestellen

Die besten Männerfilme: Captain Phillips

Sony Pictures Die besten Männerfilme: Captain Phillips

Tom Hanks unter Piraten

Mit Piratenromantik a la Fluch der Karibik hat das nichts zu tun. Die Seeräuber, die im Geiseldrama Captain Phillips ein Containerschiff vor der Küste Somalias entern, sind weder trinkfeste Raufbolde, noch fiese Schurken mit Holzbein. Es sind arme Fischer, die zur Freibeuterei gezwungen werden. Paul Greengrass’ Thriller ist auch kein beliebiges Seemannsgarn, sondern basiert auf dem autobiographischen Buch von US-Kapitän Richard Phillips, dessen Containerschiff 2009 tatsächlich von somalischen Piraten überfallen wurde. Das Ergebnis ist erstklassiger Nervenkitzel: Ein Thriller, der Sie – dank Wackelkamera und einem überragenden Tom Hanks in der Hauptrolle – nicht nur über 2 Stunden vor Spannung in Ihrem Sitz herumrutschen lässt, sondern auch noch zum Nachdenken anregen wird.

Captain Phillips (USA 2013)

Regie: Paul Greengrass

Drehbuch: Billy Ray, Richard Phillips (Buchvorlage)

Darsteller: Tom Hanks, Barkhad Abdi

Länge: 134 Minuten

Die besten Männerfilme: Inside Llewyn Davis

Studiocanal Die besten Männerfilme: Inside Llewyn Davis

Couch-Surfing in Manhattan

Ein Film über angestaubte Folkmusik? Über volkstümliche Kleinbürger mit Vollbärten und Gitarre auf dem Schoß? Zum Glück nicht. Es geht in Inside Llewyn Davis nicht einmal um Bob Dylan, der in den 60ern den Folk mit der Protestbewegung in den USA zum Massenphänomen machte. Die Gebrüder Joel und Ethan Coen (No Country For Old Men, 2007) schicken in ihrem neusten Film stattdessen einen talentierten aber erfolglosen Folksänger auf Schnorrtour durch die Wohnzimmer Manhattans, auf der Suche nach einem Schlafplatz auf der Couch, ein paar Dollar fürs Essen oder dem ersehnten Durchbruch in der Musik-Branche. Das Problem: Llewyn Davis’ Musik ist weder angepasst noch bahnbrechend – damit ist seine Karriere zum Scheitern verdammt. Das klingt zwar schön trist, ist aber auch urkomisch inszeniert – und ähnlich wie O Brother, Where Art Thou? (2000) eine grandiose Hommage an die Popmusik.

Inside Lllewyn Davis (USA, Frankreich 2013)

Regie: Ethan Coen, Joel Coen

Drehbuch: Ethan Coen, Joel Coen

Darsteller: Oscar Isaac, Carey Mulligan, John Goodman, Justin Timberlake

Länge: 105 Minuten

Die besten Männerfilme: Der Hobbit – Smaugs Einöde

Warner Bros. Die besten Männerfilme: Der Hobbit – Smaugs Einöde

Kleine Helden, große Action

Schluss mit flegelhaften Dinnergelagen, traurigen Zwergenliedern und spaßigen Troll-Prügelleien. Während Teil 1 der Hobbit-Trilogie mit ausholenden Einleitungen und Nebenhandlungen nur sehr langsam in Fahrt kam, geht’s in Der Hobbit – Smaugs Einöde gleich richtig zur Sache. Regisseur Peter Jackson schickt Hobbit Bilbo und seine 13 Zwerge auf eine pausenlose Hetzjagd quer durch Mittelerde. Zeit zum Durchatmen bleibt den kleinen Helden aus J. R. R. Tolkiens Kinderbuch dabei nicht. Stattdessen gibt’s atemberaubende Actionszenen, spektakuläre Verfolgungsjagden und beeindruckende Landschaftaufnahmen im Dauerfeuer. Ergebnis: temporeiches Abenteuerkino und ein Meisterstück der Actionunterhaltung. Sie werden das Finale der Trilogie, das Ende 2014 anlaufen soll, kaum erwarten können.

Der Hobbit – Smaugs Einöde (USA, Neuseeland 2013)

Regie: Peter Jackson

Drehbuch: Fran Walsh, Philippa Boyens, Peter Jackson, Guillermo del Toro

Darsteller: Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage, Orlando Bloom, Lee Pace

Länge: 161 Minuten

Die besten Männerfilme: Drive

Universum Film Die besten Männerfilme: Drive

Er spricht nicht viel, blinzelt nie und kaut auf einem Zahnstocher, wenn er hinter dem Steuer seines getunten Sportwagens sitzt. Der namenlose Fahrer (Ryan Gosling) im Film von Regisseur Nicolas Winding Refn ist Stuntman, Mechaniker und Fluchtwagenfahrer. Stets cool, immer alles unter Kontrolle. Wer jetzt allerdings spektakuläre Verfolgungsjagden und jede Menge verbogenes Metall erwartet, ist schief gewickelt. Drive ist das totale Gegenteil vom schnell geschnittenen Action-Kino der letzten Jahre. In Drive geht’s ruhiger zur Sache: lange Kamerafahrten und Close-Ups, wortkarge Helden, ein Styling wie im Krimi-Kino der 80er-Jahre. Drive ist ein Action-Film in Zeitlupe, mit knallharten Typen, schnellen Knarren und noch schnelleren Karren. Genau: DER Männerfilm schlechthin.

Drive (USA 2011)

Regie: Nicolas Winding Refn

Drehbuch: Hossein Amini, James Sallis (Romanvorlage)

Darsteller: Ryan Gosling, Carey Mulligan, Oscar Isaac

Länge: 100 Minuten

Die besten Männerfilme: The Artist

Die besten Männerfilme: The Artist

Dieser Stummfilm wird Sie sprachlos machen. The Artist von Michel Hazanavicius ist Komödie, Melodram, vor allem aber eine Ode an Hollywood der 20er und 30er Jahre. Der Film erzählt die Geschichte des eitlen Stummfilmstars George Valentin (Jean Dujardin), der vom Erfolg des Tonfilms regelrecht überrollt wird. Bei einem Casting verliebt er sich in die junge Statistin Peppy Miller (Bérénice Béjo), die plötzlich als neuer Star in Hollywood gehandelt wird. Obwohl The Artist in Schwarz/Weiß gedreht ist und nur über die Kraft des Bildes und Musik funktioniert, ist er unglaublich mitreißend. Nicht nur für Nostalgiker ein absoluter Pflichtfilm.

The Artist (USA, Frankreich, Belgien 2011)

Regie: Michel Hazanavicius

Drehbuch: Michel Hazanavicius

Darsteller: Jean Dujardin, Bérénice Bejo, John Goodman

Länge: 100 Minuten

Die besten Männerfilme: Ziemlich beste Freunde

Die besten Männerfilme: Ziemlich beste Freunde

Philippe (François Cluzet) ist vom Kopf abwärts gelähmt und stellt den arbeitslosen Driss (Omar Sy), ein junger Schwarzer aus den trostlosen Pariser Vorstadtghettos, als Pfleger ein. Gegen den Rat seiner Verwandten, versteht sich. Erstaunlicherweise kommen sich die beiden ungleichen Außenseiter näher, werden sogar Freunde. Das Besondere: Ziemlich beste Freunde ist nicht rührselig, sondern sarkastisch. "An Ihrer Stelle würde ich mir die Kugel geben", sagt Driss über Philippes Schicksal. Und genau das zeichnet den Film aus (natürlich auch die großartigen Darsteller). Aus dem Drama eines Rollstuhlfahrers wird eine tragikomische Komödie, die übrigens auf einer wahren Geschichte beruht.

Ziemlich beste Freunde (Frankreich 2011)

Regie: Olivier Nakache, Eric Toledano

Drehbuch: Olivier Nakache, Eric Toledano

Darsteller: François Cluzet, Omar Sy

Länge: 112 Minuten

Die besten Männerfilme: Marvel’s The Avengers

Marvel Die besten Männerfilme: Marvel’s The Avengers

4 Jahre und 5 Kinofilme mussten wir warten: Endlich steht das große Gipfeltreffen der Superhelden von Comic-Schmiede Marvel ins Haus. Nach dem exzellenten Iron Man (2008) und den soliden Verfilmungen von Captain America (2011), Thor (2011), Der unglaubliche Hulk (2008) und Iron Man 2 (2010) war der Erwartungsdruck für Marvel’s The Avengers hoch. Das Problem: Das Comic-Universum von Marvel ist mit seinen unterschiedlichen Welten und Zeitebenen nicht gerade übersichtlich. Und die Helden-Figuren könnten unterschiedlicher nicht sein: ein egozentrischer Playboy mit Basteltick, ein Hammer-schwingender Gott aus dem All, ein muskelbepackter Kriegsveteran aus der Vergangenheit und ein verkannter Wissenschaftler mit viel Wut im Bauch. Kann diese Kombination, die in Marvel-Comics seit 1963 ein Riesenerfolg ist, auch im Kino funktionieren? Die Antwort lautet zum Glück: Auf jeden Fall. Denn Regisseur Joss Whedon ist mit The Avengers ein kleines Meisterwerk gelungen: ein Superhelden-Spektakel mit mitreißender Story, coolen 3D-Special-Effects-Schlachten und jeder Menge witziger Wortgefechte.

Marvel’s The Avengers (USA 2012)

Regie: Joss Whedon

Drehbuch: Joss Whedon, Zak Penn, (Comicvorlage: Stan Lee, Jack Kirby)

Darsteller: Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Jeremy Renner, Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson

Länge: 142 Minuten

Hier können Sie Marvel’s The Avengers auf Bluray kaufen

Die besten Männerfilme: The Dark Knight Rises

Warner Home Video / Ron Phillips Die besten Männerfilme: The Dark Knight Rises

Der dritte Teil von Regisseur Christopher Nolans Batman-Trilogie ist kein knallbunter Action-Kracher. Düster, pessimistisch und sozialkritisch blickt The Dark Knight Rises in den Abgrund unserer Gesellschaft: Ein verbitterter Rächer im Fledermauskostüm stolpert durch eine Welt, in der man nichts und niemanden trauen kann. Damit ist der Blockbuster ein harter Brocken für Fans leichter Action-Unterhaltung. Gut so. Denn trotz apokalyptischer Stimmung und bedrückender Gesellschaftskritik ist Nolan eine hochspannende und vor allem sehenswerte Comic-Verfilmung mit einem fulminanten Finale gelungen.

The Dark Knight Rises (USA 2012)

Regie: Christopher Nolan

Drehbuch: Jonathan Nolan, Christopher Nolan

Darsteller: Christian Bale, Michael Caine, Tom Hardy, Gary Oldman, Joseph Gordon-Levitt, Anne Hathaway, Morgan Freeman

Länge: 165 Minuten

Hier können Sie The Dark Knight Rises auf Bluray kaufen

Die besten Männerfilme: Expendables 2

Twentieth Century Fox Die besten Männerfilme: Expendables 2

Durchatmen, Jungs. Neben Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Bruce Willis und Arnold Schwarzenegger geben sich in The Expendables 2 auch noch Jean-Claude Van Damme und Chuck Norris (Ja, genau: der bei Liegestütze sich nicht selbst nach oben, sondern die Erde nach unten drückt) die Ehre. Mehr müsste man zur Fortsetzung von Stallones Gipfeltreffen der Legenden des 80er- und 90er-Actionkinos eigentlich nicht sagen. Denn die Namen halten, was sie versprechen: Ehrliche Schieß- und Prügel-Action der alten Schule mit markigen Sprüchen und der gewohnten Ausrede einer Story. Plus: die Abmachung mit dem Publikum, dass Logik und Glaubwürdigkeit für die Dauer des Spektakels außer Kraft gesetzt werden. Hier kann man mit Motorrädern Hubschrauber abschießen oder mit einem Flugzeug in einem Bergwerkstollen landen. Und Kugeln treffen natürlich nur die namenlosen Bösewichte, die sich den Action-Opas in den Weg stellen. Jetzt nicht falsch verstehen. Genau so muss es sein. Und The Expendables 2 legt im Vergleich zum ersten Teil noch eine Schippe drauf: mehr Stars, mehr Krawall und mehr Witz. Ergebnis: Gute Laune im Dauerfeuer. Männer, da gibt’s keine Ausreden.

Expendables 2 (USA 2012)

Regie: Simon West

Drehbuch: Richard Wenk, Sylvester Stallone

Darsteller: Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Terry Crews, Randy Couture, Nan Yu

Länge: 103 Minuten

Die besten Männerfilme: The Raid

Koch Media Die besten Männerfilme: The Raid

Das wird hart, Männer: 20 Elitepolizisten stürmen einen 15-stöckigen Apartmentblock voller Gangster und alles geht schief. Was dann folgt, ist wohl DER Action- und Martial-Arts-Kracher des Jahres. The Raid ist ein geradliniger Adrenalin-Schocker, bei dem es in unzähligen Mann-gegen-Mann-Fights knüppelhart zur Sache geht – und zwar mit Füßen, Knien, Fäusten, Messern, Macheten, Pumpguns und was sonst gerade so herumliegt. Einzige Voraussetzung: Sie brauchen starke Nerven und Mägen. Denn The Raid ist nicht nur temporeich, sondern auch blutig. Und an Spannung und Härte schwer zu überbieten. Plus: The Raid ist vermutlich der beste Kampfsport-Film des Jahres. Wenn das kein Pflichtfilm für echte Kerle ist…

The Raid (USA / Indonesien 2011)

Regie: Gareth Evans

Drehbuch: Gareth Evans

Darsteller: Iko Uwais, Ray Sahetapy, Joe Taslim

Länge: 101 Minuten

Die besten Männerfilme: Skyfall

Sony Pictures Releasing GmbH Die besten Männerfilme: Skyfall

Auch ein Superspion wird mal alt. Im neusten Bond-Abenteuer Skyfall muss Großbritanniens Mann fürs Grobe nach einer Verletzungspause um seinen Job beim Geheimdienst MI6 bangen. Ist es Zeit, die Walther PPK an den Nagel zu hängen und mal einen Jüngeren ran zu lassen? Von wegen! 007 beweist trotz Augenringe und Burnout, dass er noch lange nicht zum alten Eisen gehört. Einzige Ausnahme: Frauen. Da klappt’s offenbar nicht mehr so wie früher. Statt Sex gibt’s im 23. Bond-Film tiefe Einblicke in die Psyche des härtesten Spions Englands. Und: Skyfall ist erstmals wieder auf das Wesentliche reduziert: kein technischer Schnickschnack wie explodierende Kugelschreiber und Unterwasserfahrzeuge. Stattdessen erstklassige Stunts, knallharte Action, eine spannende Story. Erstmals darf der harte Hund auch Gefühle zeigen. Aber, keine Angst: weich ist 007 nicht geworden, nur interessanter. Skyfall ist spannend, zeitgemäß und sogar mal wieder mit etwas britischem Humor.

Skyfall (USA / Großbritannien 2012)

Regie: Sam Mendes

Buch: Neal Purvis, Robert Wade, John Logan

Darsteller: Daniel Craig, Javier Bardem, Judi Dench, Naomie Harris, Ralph Fiennes

Länge: 143 Minuten

Die besten Männerfilme: Argo

Warner Bros. Die besten Männerfilme: Argo

Es klingt wie aus einem schlechten Hollywoodthriller: Um 6 US-Bürger aus dem von Revolution und Umsturz geprägten Iran zu befreien, erfindet die CIA eine kanadische Filmfirma für den trashigen Science-Fiction-Film Argo – inklusive Produktionsbüro, Drehbuch, Filmplakat und Castings. Bei einer angeblichen Drehortbesichtigung in Teheran soll der angebliche Produzent die untergetauchten Amerikaner als falsches Filmteam aus dem Land schaffen. Absurd, aber im Jahr 1980 genauso passiert. Ben Affleck hat aus dem Stoff jetzt einen unfassbar spannenden Film gemacht, der Sie von der ersten bis zur letzten Minute fesseln wird. Und das selbst wenn Sie wissen, wie die Aktion damals ausgegangen ist. Argo ist der spannendste Film des Jahres.

Argo (USA 2012)

Regie: Ben Affleck

Buch: Chris Terrio, Joshuah Bearman (Vorlage)

Darsteller: Ben Affleck, John Goodman, Alan Arkin

Länge: 120 Minuten

Die besten Männerfilme: Der Hobbit – eine unerwartete Reise

Warner Bros. Die besten Männerfilme: Der Hobbit – eine unerwartete Reise

Am besten Sie vergessen alles, was Sie über Peter Jacksons Hobbit-Verfilmung, der Vorgeschichte zum Herr der Ringe-Welterfolg, im Vorfeld gelesen und gehört haben. Denn lange Diskussionen über die Treue zur Vorlage von J.R.R. Tolkien, die neuartige Bildtechnik oder die epische Länge des meist erwarteten Films des Jahres sind im Grunde zweitrangig. Die einzig relevante Frage ist doch: Soll ich mir das wirklich antun? Die Antwort: Ja, Sie müssen sogar. Denn Der Hobbit – eine unerwartete Reise ist wohl das Spektakulärste, was seit Avatar im Kino zu sehen war und dürfte so ziemlich jeden Kinofan perfekt unterhalten: eine spannende Story, tolle Charaktere, halsbrecherische Action, atemberaubende Landschaften und Kulissen. Und das Ganze in einer nie dagewesenen messerscharfen Optik. Das muss man auf der großen Leinwand sehen. Einzige Voraussetzung: Sie mögen actionreiche Fantasy-Abenteuer und haben etwas Sitzfleisch. Dann erwartet Sie nichts weniger als das Kino-Highlight des Jahres.

Der Hobbit – Eine unerwartete Reise (USA, Neuseeland 2012)

Regie: Peter Jackson

Buch: Fran Walsh, Philippa Boyens, Peter Jackson, Guillermo del Toro, J.R.R. Tolkien (Vorlage)

Darsteller: Martin Freeman, Ian McKellen, Richard Armitage

Länge: 166 Minuten

Die besten Männerfilme: Black Swan

Twentieth Century Fox Die besten Männerfilme: Black Swan

In "Black Swan" schwebt Natalie Portman auf Zehenspitzen übers harte Parkett, bis die Knochen brechen. Nun ist die erbarmungslose Welt des Ballets nicht unbedingt ein typisches Männerthema. Aber zum Glück ist Regisseur Darren Aronofskys "Black Swan" kein typischer Tanzfilm, sondern ein knallharter Psychothriller: Beklemmend, sexy und unglaublich nervenaufreibend.

Black Swan (USA 2010)

Regie: Darren Aronofsky

Drehbuch: Mark Heyman, Andres Heinz, John J. McLaughlin

Darsteller: Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel, Barbara Hershey

Die besten Männerfilme: 127 Hours

Twentieth Century Fox Die besten Männerfilme: 127 Hours

Wie weit würden Sie gehen, um sich aus einer aussichtslosen Situation zu befreien? Sich den Arm brechen, oder sogar ganz abschneiden? Was unmöglich klingt, hat Bergsteiger Aron Ralston getan. Sogar ein Buch darüber geschrieben, das von Regisseur Danny Boyle (Slumdog Millionär) verfilmt wurde. Ralston steckte fünf Tage in einer Felsspalte fest, bis er das Undenkbare tat. In Boyles Film "127 Hours" geht es aber nicht um das Wie und Ob. Denn eigentlich ist von Beginn an klar, in welcher drastischen Maßnahme Ralstons Überlebenskampf endet. 127 Hours ist eine erstaunlich spannende und emotionale Ein-Mann-Show von James Franco, der als Draufgänger Ralston zeigt, was in einem Menschen vorgehen muss, bis er sich zu einer unfassbaren Entscheidung durchringen kann. Boyle verlangt vom Zuschauer zwar gegen Ende seines klaustrophobischen Kammerspiels einen robusten Magen – 127 Hours ist allerdings derartig zwingend, dass Sie das durchaus ertragen sollten.

127 Hours (USA/Großbritannien 2010)

Regie: Danny Boyle

Drehbuch: Danny Boyle, Simon Beaufoy, Aron Ralston (Buchvorlage)

Darsteller: James Franco, Kate Mara, Amber Tamblyn

Länge: 94 Minuten



Die besten Männerfilme: True Grit

Paramount Die besten Männerfilme: True Grit

Im Western True Grit (auf Deutsch: echter Schneid oder Mumm) gibt’s keine heroischen Revolverhelden, die gegen Unrecht kämpfen und in den Sonnenuntergang reiten. Ihre Zeit ist abgelaufen. Vorhang auf für eine starrsinnige 14-Jährige, einen trotteligen Kopfgeldjäger und einen versoffenen US-Marshall. Wir befinden uns im Universum der Coen-Brüder. So wie bereits in No Country For Old Men (2007) machen Joel und Ethan Coen in True Grit wieder einmal das, was sie am besten können: eine herrlich verschrobene Geschichte erzählen – mit hinreißend schrägen Charakteren.

True Grit – Vergeltung (USA 2010)

Regie: Ethan Coen, Joel Coen

Drehbuch: Ethan Coen, Joel Coen, Charles Portis (Buchvorlage)

Darsteller: Jeff Bridges, Hailee Steinfeld, Matt Damon, Josh Brolin

Länge: 110 Minuten

Die besten Männerfilme: The Fighter

Senator Film Verleih Die besten Männerfilme: The Fighter

The Fighter erzählt die sportliche Karriere des Boxers Micky Ward, der als Underdog nach diversen Rückschlägen im Jahr 2000 den Weltmeistertitel im Halbweltergewicht holt. Regisseur David O. Russell gelingt das kleine Wunder, aus diesem Stoff einen mitreißenden Box- und Milieufilm zu machen. Dabei muss sich Mark Wahlberg als Ward hauptsächlich gegen seine anstrengende Familie durchboxen. Nicht zuletzt durch die sensationellen schauspielerischen Leistungen von Christian Bale (als Mickys Bruder) und Melissa Leo (als seine Mutter) haut das den Zuschauer trotzdem um.

The Fighter (USA 2010)

Regie: David O. Russell

Drehbuch: Scott Silver, Paul Tamasy, Eric Johnson

Darsteller: Mark Wahlberg, Christian Bale, Amy Adams, Melissa Leo

Länge: 115 Minuten

Die besten Männerfilme: X-Men: Erste Entscheidung

Twentieth Century Fox Die besten Männerfilme: X-Men: Erste Entscheidung

Für die erfolgreichen Mutanten-Superhelden X-Men der Comic-Schmiede Marvel geht es zurück zu den Ursprüngen. Das erste X-Men-Prequel Wolverine (2009) brachte zwar nichts Aufregendes für Comic-Fans, aber immerhin solide Unterhaltung für Action-Fans. In der diesjährigen Film-Adaption X-Men: Erste Entscheidung erfahren wir, wie aus den einstigen Freunden Erik und Charles die Rivalen Magneto und Professor X werden. Und das vor dem Hintergrund des kalten Krieges und der Kuba-Krise. Ergebnis: Zum Glück kein x-beliebiger Action-Krawumm, sondern ein fantastischer Agentenfilm, der ein wenig an die frühen James-Bond-Werke erinnert.

X-Men: Erste Entscheidung (USA 2011)

Regie: Matthew Vaughn

Buch: Ashley Miller, Zack Stentz, Jane Goldman, Matthew Vaughn

Darsteller: James McAvoy, Michael Fassbender, Kevin Bacon, Jennifer Lawrence, January Jones

Länge: 132 Minuten

Die besten Männerfilme: Insidious

Central Film Die besten Männerfilme: Insidious

Es gibt sie also doch noch! Filme, die angenehm unblutig und ohne fiese Splattermomente daherkommen, den Zuschauer aber vom ersten Moment an in ihren Bann ziehen. Hinter Insidious stecken die Macher von Saw und Paranormal Activity. Und wieder kriegen die Zuschauer ein spannungsgeladenes Werk angeboten, das sie so schnell nicht vergessen werden – im Gegensatz zu Saw aber komplett ohne perverse Gewaltausbrüche, das Grausame spielt sich vor allem im Kopf des Betrachters ab. Wenig Blut, viel Spannung: Insidious ist ein Gruselkino der ganz alten Schule, an der nicht nur Genre-Fans ihren Spaß haben werden.

Insidious (USA 2010)

Regie: James Wan

Drehbuch: Leigh Wannell

Darsteller: Patrick Wilson, Rose Byrne, Barbara Hershey

Länge: 102 Minuten



Die besten Männerfilme: Captain America

Paramount Die besten Männerfilme: Captain America

Steve (Chris Evans) hat Asthma, ist kleinwüchsig, schwächlich und darf nicht in den Krieg ziehen, um fiese Nazis umzuhauen. Damit ist der Außenseiter der sympathischste Held, den die Comic-Schmiede Marvel jemals auf die große Leinwand brachte. Doch für Steve erfüllt sich ein Traum, den bestimmt jeder Mann schon einmal hatte. Durch ein Superserum verwandelt sich der schmalbrüstige Hänfling in null Komma nichts in einen ansehnlichen Muskelprotz – inklusive Sixpack, XL-Arme und Superkräfte. Captain America heißt das in den Farben der Flagge der Vereinigten Staaten gekleidete Comic-Urgestein, das 1941 vor allem für Kriegspropaganda gegen die Nazis sorgte. Zum Glück hat Regisseur Joe Johnston den ursprünglichen Patriotismus zurückgefahren und einen großartigen altmodischen Abenteuerfilm geschaffen.

Captain America (USA 2011)

Regie: Joe Johnston

Drehbuch: Christopher Markus, Stephen McFeely, Joe Simon & Jack Kirby (Comic-Vorlage)

Darsteller: Chris Evans, Hugo Weaving, Stanley Tucci, Sebastian Stan, Tommy Lee Jones

Länge: 124 Minuten

Die besten Männerfilme: Source Code

Kinowelt Die besten Männerfilme: Source Code

In Source Code soll Jake Gyllenhall ein Attentat vereiteln, das bereits geschehen ist. Er hat nur acht Minuten Zeit – immer und immer wieder. Klingt wirr? Ist es – aber auch super spannend! Source Code lässt zwar ein paar Fragen offen, und auch die ein oder andere Logiklücke ist nicht zu übersehen. Aber nichtsdestotrotz ist Regisseur Duncan Jones wie schon mit seinem gefeierten Erstling Moon (2009) ein ganz besonderer, ein sehr beeindruckender Film gelungen. Während Moon ein melancholisches Ein-Mann-Stück war, ist "Source Code" Vollgas-Kino, die 93 Minuten sind vollgepackt mit Action, Handlungswendungen, spannenden Charakteren und einem überraschenden Finale.

Source Code (Frankreich, USA 2011)

Regie: Duncan Jones

Drehbuch: Ben Ripley

Darsteller: Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera Farmiga, Jeffrey Wright

Länge: 93 Minuten

Die besten Männerfilme: Die Abenteuer von Tim und Struppi

Die besten Männerfilme: Die Abenteuer von Tim und Struppi

James Bond, Indiana Jones und MacGyver in einer Person: Hergés Comic-Held Tim hat zwar schon über 80 Jahre auf dem Buckel (1929 erschien das erste Comic), ist aber erst jetzt endlich auf der Kinoleinwand angekommen. Die Hollywood-Schwergewichte Steven Spielberg und Peter Jackson haben aus den beliebten Comic-Geschichten von Tim und seinem Hund Struppi per Motion-Capture-Animation in 3D einen großartigen Action- und Abenteuerfilm geschaffen, in dem ein Höhepunkt den nächsten jagt.

Die Abenteuer von Tim und Struppi (USA/Neuseeland 2011)

Regie: Steven Spielberg

Drehbuch: Steven Moffat, Edgar Wright, Joe Cornish

Darsteller: Jamie Bell, Andy Serkis, Daniel Craig

Länge: 107 Minuten

Die besten Männerfilme: The Ides of March – Tage des Verrats

Tobis Film Die besten Männerfilme: The Ides of March – Tage des Verrats

Politik ist ein schmutziges Geschäft. Das ist selbst hierzulande kein Geheimnis mehr. Findet auch George Clooney und kehrt mit seinem neuen Kinofilm The Ides of March – Tage des Verrats ordentlich vor der eigenen Haustür: dem US-Präsidentenwahlkampf der Demokraten. Ides of March - Tage des Verrats zeigt eindrucksvoll, was ein Politiker über sich ergehen lassen muss, um überhaupt die Chance auf einen Platz im Weißen Haus zu bekommen. Ein fesselnder Abgesang auf Anstand, Moral und das zynische Polit-Establishment – mit einem fantastischen Ryan Gosling in der Hauptrolle.

The Ides of March – Tage des Verrats

Regie: George Clooney

Drehbuch: George Clooney, Grant Heslov, Beau Willimon

Darsteller: Ryan Gosling, Paul Giamatti, George Clooney, Philip Seymour Hoffman

Länge: 101 Minuten