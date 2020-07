Sixpack-Trainingsplan In 8 Wochen zum knallharten Waschbrettbauch

Wer ein waschechtes Waschbrett vorweisen kann, macht eine knallharte Ansage. Schließlich steht keine andere Körperregion so sehr für eine optimale Fitness wie ein sichtbar muskelbepackter Bauch. Doch leider schreckt dieses durchaus ambitionierte Ziel viele Männer schon ab, bevor sie mit der ersten Wiederholungen in Richtung Sixpack begonnen haben. Schluss damit! Denn hier kommt ein brandneuer Men's-Health-Trainingsplan, der dich deinem Bauchmuskel-Traum in 8 Wochen garantiert näher bringt, egal auf welchem Fitness-Level du dich derzeit befindest. Wort drauf!

Trainingsplan: In 8 Wochen zum Sixpack

Wie führt mich der Trainingsplan zum Sixpack?

Dahinter stecken keine teuren Supplements, sondern ein schlichtweg ehrlicher Trainingsplan. Warum ehrlich? Weil die Workouts den kompletten Körper und speziell die großen Muskelgruppen fordern, statt sich nur auf die proportional kleine Muskelgruppe der Bauchmuskeln zu konzentrieren. Hintergrund: Auf dem Weg zu sichtbaren Riffeln führt der Weg nämlich von außen nach innen. Konkret steht also die Reduktion des Körperfetts im Vordergrund, um deine bereits vorhandenen Bauchmuskeln aus der optischen Versenkung zu holen. Parallel dazu kann man natürlich die Sixpack-Muskulatur zusätzlich wachsen lassen, doch der Fokus liegt klar auf der Fettverbrennung. Genau diese Strategie verfolgt unser 8-Wochen-Trainingsplan, der mit diversen abwechslungsreichen Ganzkörper-Workouts auffährt. So bleibst du dauerhaft am Ball und hast auch noch in Woche 8 reichlich Spaß beim Training.

Daran liegt's, wenn sich deine Bauchmuskeln nicht abzeichnen

MensHealth.de Unser Trainingsplan sichert dir sichtbare Bauchmuskeln!

Wer hat den Trainingsplan konzipiert?

Architekt des Trainingsplans ist übrigens Martin Stede aus unserem Personal Trainer Team. Der Fitness-Fachmann aus Bad Nauheim coacht bereits seit knapp 10 Jahren Männer und Frauen zur persönlichen Bestform. An Martins eigener Optik erkennt man übrigens recht schnell die netten Neben-Effekte seines Sixpack-Trainings. Liegt der Fokus nämlich auf den großen Muskelgruppen, so reifen natürlich auch der restliche Körper zur Top-Form. Auch darauf kannst du dich also jetzt schon freuen.

So sieht dein Ernährungsplan fürs Sixpack aus

Sichtbare Bauchmuskeln sind nicht nur im Sommer ein Hingucker. Mit effektiven Übungen als Supersätze oder Zirkel-Training bringt dich unser Trainingsplan in 8 Wochen dorthin, Spaß-Faktor inklusive. Worauf wartest du also noch?

