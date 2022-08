Trainingsplan für starke Beine JETZT REDUZIERT! Der perfekte Home-Gym-Plan für muskulöse Beine

Eine breite Brust und ein starker Rücken, doch die Beine dünn wie Strohhalme? Das sieht nicht nur komisch aus, sondern schmälert auch deine sportliche Leistungsfähigkeit und kann zu Verletzungen führen. Deshalb sagen wir: Never skip leg day (Nie auf den Leg Day verzichten)! Und mit unserem brandneuen Trainingsplan gibt es dafür auch keinen Anlass mehr. Darin zeigen wir dir, wie du in nur 8 Wochen echte Power-Beine aufbauen kannst - auch mit wenig Equipment. So wird das Unterkörper-Training vom meistgehassten zum meistgeliebten Workout. Garantiert. Und das Beste: Du kannst damit ganz einfach zu Hause trainieren. Vom 29. August bis zum 4. September 2022 erhältst du dieses Programm als Trainingsplan der Woche zum vergünstigten Preis von nur 9,90 Euro statt 14,90 Euro. Worauf wartest du also noch? Leg direkt los mit dem Workout für starke Beine!

Hier kannst du den Power-Plan für starke Beine direkt und einfach herunterladen:

Dein Trainingsplan Trainingsplan Trainingsplan für muskulöse Beine in 8 Wochen Trainingsplan

Ganzkörper-Training mit Fokus auf die Beine

umsetzbar in Gym oder Home-Gym

26 Übungen in Bild und Video

28 Seiten, auf allen Geräten abrufbar Schließen Trainingsplan Trainingsplan für muskulöse Beine in 8 Wochen Trainingsplan

Ganzkörper-Training mit Fokus auf die Beine

umsetzbar in Gym oder Home-Gym

26 Übungen in Bild und Video

22 Seiten, auf allen Geräten abrufbar Storchenschenkel ade! Denn mit diesem Plan zeigen wir dir, wie du in nur 8 Wochen auch sichtbar mehr Muskeln an den Beinen aufbauen kannst. Dabei trainieren wir deinen ganzen Körper, der Fokus liegt aber natürlich auf Oberschenkeln, Gesäß & Co. Den Power-Beinen steht damit also nichts mehr im Weg. Worauf wartest du also noch?



Konkret besteht der Plan aus zwei 4-Wochen-Plänen, die zielgerichtet aufeinander aufbauen. Pro Woche erwarten dich fordernde 5 Trainingstage, die mit abwechslungsreichen wie effektiven Workouts gefüllt sind. Zur Umsetzung kannst du entweder ins Fitness-Studio gehen oder du ziehst die Einheiten daheim durch. Die benötigten Tools: im Gewicht verstellbare Kurzhanteln und Langhantel, eine Hantelbank sowie eine Klimmzugstange. Never skip leg day! Und mit unserem genialen Trainingsplan für stramme Schenkel gibt es dafür auch keinen Grund mehr. Dabei trainierst du natürlich nicht nur Beine und Gesäß, auch deine restliche Muskulatur bringst du so zum Wachsen. Fehlt nur noch, dass du Gas gibst. Also, Plan holen und nichts wie ran ans Eisen! mehr Infos nur 14,90 € Du willst mehr? Hier gibt's alle Pläne Premium-Angebot Personal Coaching buchen! Du willst Muskeln aufbauen oder rundum fitter werden? Unsere Top-Trainer schreiben dir einen maßgeschneiderten Trainings- und/oder Ernährungsplan. Jetzt starten Du bist bereits Kunde? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

Welches Equipment brauche ich?

Du brauchst im Gewicht verstellbare Kurzhanteln, eine Langhantel sowie eine stabile (Hantel)bank. Studio-Equipment wie Beinpresse und Beinstrecker sind zwar schön und gut, aber Übungen ohne Maschinen, also zum Beispiel Kniebeugen oder Kreuzheben, haben einen riesigen Vorteil. Sie bringen aufgrund der freien Bewegungen einen zusätzlichen Trainings-Effekt, denn du musst deine Bewegungen dauerhaft stabilisieren. Keine Wiederholung fällt wie die vorherige aus. Somit hast du auch daheim optimale Bedingungen, um ordentlich Muskelmasse zuzulegen.

Wie sieht unser Trainingsplan für massive Beine aus?

Nur die Beine zu trainieren, wäre genauso unsinnig, wie das Beintraining komplett auszulassen. Deshalb forderst du mit unserem Plan auch deinen restlichen Körper ordentlich heraus. Anfänger steigen mit Ganzkörper-Training ein. So musst du nur 3 Mal die Woche ran und hast zwischendrin genügend Zeit, dich zu regenerieren. Zeitgleich setzt du damit regelmäßig einen Trainingsreiz. Zahlreiche sportwissenschaftliche Studien haben nämlich bewiesen: Lieber trainierst du eine Muskelgruppe 2- bis 3-mal die Woche moderat, als dass du sie an einem Tag bis zur Zerstörung treibst. Fortgeschrittene Athleten hingegen trainieren 5-mal die Woche. Da die Beine mehr Volumen vertragen, stehen 3-mal die Woche Kniebeugen, Kreuzheben & Co. an. Brust, Rücken, Arme und Schultern bearbeitest du hier 2-mal wöchentlich. Schließlich wollen wir auch beim Fokus auf die untere Körperhälfte die obere nicht völlig aus dem Blick verlieren.

"Never skip leg day"! Warum sollte ich nie das Beintraining auslassen?

Für regelmäßige Bein-Workouts sprechen etliche Gründe: Abgesehen davon, dass stabile Oberschenkel und ein starker Hintern optisch einiges hergeben, bringen sie dir auch im Alltag diverse Vorteile. Treppen steigen, Kisten heben, zur Bahn sprinten – deine Beine sind immer beteiligt. Zudem ist ein kraftvoller Unterkörper für fast alle Sportarten unerlässlich. Egal ob du joggst, schwimmst oder Fußball spielst, stabile Beinmuskeln machen dich zu einem besseren Athleten. Außerdem bewahrt dich eine ausgeprägte Muskulatur vor Verletzungen. Konkret schützen kräftige Beine deine Gelenke vor Verschleiß und ein starker Hintern kann Rückenschmerzen verhindern. Noch ein Grund mehr für den Leg Day: unser Trainingsplan, der zudem auch einfach Spaß macht. Wollen wir wetten?

Wer hat den Plan konzipiert?

Architekt des Trainingsplans ist Boris Kurowski. Der Fitness-Fachmann ist Personal Trainer im Club Elements in Stuttgart und coacht schon seit über 10 Jahren Männer und Frauen zur persönlichen Bestform. Zudem posiert der Trainer als Fitness-Model regelmäßig vor der Kamera. Sogar auf die Cover von zwei Men's-Health-Büchern hat's der stabile Schwabe schon geschafft. Heißt: Der Mann weiß, wovon er spricht, wenn's um das Training geht. Über die Jahre hat nämlich auch Boris selbst einige Zentimeter an Oberschenkel-Umfang zugelegt.

Bein-Training mag also zwar anstrengend sein, doch es lohnt sich. Du verbrennst Unmengen an Kalorien, regst den Stoffwechsel an und bringst damit auch deinen restlichen Körper in Top-Form. Kurzum: Mit starken Beinen stehst du einfach gut da.

Kräftige Beine sind nicht nur für das optische Gesamtpaket unerlässlich, sie machen dich auch noch zu einem besseren Sportler. Außerdem schützen sie vor Verletzungen. Unser Plan verpasst dir in nur 8 Wochen auch im Home-Gym echte Power-Beine. Den Rest deines Körpers forderst du dabei ebenfalls heraus. Also, Plan downloaden und noch heute loslegen!

Hier geht's direkt zum Download des Starke-Beine-Trainingsplans