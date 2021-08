Oberkörper-Training Der effektivste Trainingsplan für einen starken Oberkörper

Ein starker Rücken, eine breite Brust, stabile Schultern und XL-Arme: Wer will das nicht? Und mit unserem erprobten Trainingsplan kannst auch du es zu so einem Power-Body schaffen.

Denn darin zeigen wir dir, wie du in nur 8 Wochen sichtbar mehr Muskeln im gesamten Oberkörper aufbaust. Das Beste daran: Unser Programm ist perfekt fürs Home-Gym geeignet. Du kannst also quasi direkt loslegen. Worauf wartest du also noch?

Hier kannst du unser 8-Wochen-Oberkörper-Programm direkt runterladen:

Trainingsplan Top-Oberkörper im Home-Gym // 8 Wochen Trainingsplan

effektiv für Brust, Rücken, Arme und Schultern

34 Übungen als Video und Bild

nur Kurzhanteln und Hantelbank nötig

effektiv für Brust, Rücken, Arme und Schultern
34 Übungen als Video und Bild
nur Kurzhanteln und Hantelbank nötig
auf allen Geräten abrufbar 14,90 €

Was genau macht unseren Oberkörper-Plan so effektiv?

Zu Beginn stehen 3 Trainingstage pro Woche an. Zweimal bearbeitest du deinen Oberkörper spezifisch, einmal steht ein Ganzkörper-Workout an – Beine inklusive. Was die in einem Plan speziell für die obere Körperhälfte zu suchen haben? Ganz einfach: Nur wenn du auch Oberschenkel und Gesäß forderst, setzt du die maximale Produktion an Wachstumshormonen und Testosteron frei. Und das wiederum führt zu optimalem Muskelaufbau im gesamten Körper, also auch in der oberen Hälfte. Unter Strich halten wir so auch deine Proportionen stimmig, anders gesagt: Wir fördern den athletischen Look von Kopf bis Fuß.

Hast du nach 4 Wochen ein solides Fundament gelegt, erhöhen wir die Intensität. Heißt konkret: Dich erwarten eine weitere Einheit, neue Übungen und eine neue Aufteilung der Körperpartien. Brust und Rücken, Beine sowie Schultern und Arme trainierst du ab jetzt an drei unterschiedlichen Tagen. Warum? Weil wir durch den engeren Fokus einen intensiveren Trainingsreiz setzen können und der Wechsel ins Split-Training deinen Körper vor eine echte Herausforderung stellt. Die Folge: garantierte Zuwächse.

Was muss ich beim Muskelaufbau im Oberkörper beachten?

Unsere Aufteilung über die gesamten 8 Wochen hat noch einen weiteren Vorteil: Du hast zwischen den Einheiten stets genügend Zeit, dich zu regenerieren. Zwar setzt du während deiner Workouts den Wachstums-Reiz, tatsächlich wachsen werden deine Muskeln aber erst in den Ruhephasen. Außerdem sind unsere Workouts intensiv aber kurz. So stellen wir sicher, dass du nicht stundenlang im (Home-)Gym ackern musst und trotzdem Erfolge erzielst. Glaubst du nicht? Dann probiere die abwechslungsreichen Workouts am besten direkt selber aus.

Du willst dir endlich den Superhelden-Look ergattern? Dann ist unser 8-Wochen-Plan speziell für den Oberkörper genau das Richtige für dich. Darin zeigen wir dir, wie du sichtbar mehr Muskulatur an Rücken, Brust, Schultern und Armen aufbauen kannst. Also, Plan runterladen und ran ans Eisen!

