Jeden Tag trainieren Der perfekte Trainingsplan für dein tägliches Workout

Tägliches Training ist doch total ungesund. Von wegen! Es kommt auf die richtige Übungsanzahl und die Dosis an. Unser neuer Trainingsplan ist das beste Beispiel dafür, wie du nach 4 Wochen Daily-Workout deutlich definierter aussehen kannst. Und obendrein beweglicher und ausgeglichener bist. Mehr als 20 Minuten pro Tag plus ein Mini-Band – das du auch locker durch ein Handtuch ersetzen kannst – brauchst du nicht.

Du willst die maximale Bestform mit minimalem Zeitaufwand? Hier kannst du den Trainingsplan für dein tägliches Workout direkt herunterladen:

Wie sieht der Plan für dein tägliches Training aus?

Natürlich machst du nicht jeden Tag das Gleiche. An 2 Tagen der Woche fokussierst du dich auf die Muskulatur der Beine und des Gesäßes. An 2 weiteren Tagen dreht sich alles um deinen Bauch und den Rücken, zudem stehen 2 Einheiten für die Arme und Schultern pro Woche an. Einen echten Ruhetag gibt es nicht – schließlich ist der Plan, täglich aktiv zu sein, stimmt’s? Stattdessen ist der Donnerstag der Tag der Beweglichkeit. Hier unterstützt eine kurze Mobility-Einheit deine Regeneration und erhöht deine Flexibilität. Und natürlich bist du nicht 24/7 mit dem Training beschäftigt. 20 Minuten pro Tag, mehr nicht.

Was gibt's beim täglichen Training zu beachten?

Halte dich unbedingt an die vorgegebenen Wochentage, um den einzelnen Muskelgruppen genügt Zeit zur Erholung zu ermöglichen. Aber eben auch nicht zu viel, um den nächsten Trainingsreiz so effektiv wie möglich zu setzen. Auch sind die vorgegebenen Wiederholungs- und Pausenzeiten für die nächsten 4 Wochen in Stein gemeißelt. Wir empfehlen dir, gleich morgens vorm Frühstück loszulegen. Erstens startest du so frischer und energiegeladener in den Tag, zweitens kommt der Stoffwechsel dann richtig schön in Schwung. Falls du auf nüchternen Magen so gar nicht in die Gänge kommst, helfen dir eine Banane oder ein Riegel auf die Sprünge.

Für wen ist der Trainingsplan für jeden Tag geeignet?

Für jedermann! Sport-Einsteiger sind mit dem minimalen Zeitaufwand bestens bedient. Und fortgeschrittene Sportler führen die kurzen Einheiten einfach zusätzlich zu ihrer gewohnten Routine aus. So erzielen beide sichtbare Erfolge bei der Definition. Nur wenn du unter akuten Verletzungen leidest, solltest du diese – wie vor jedem Training – erstmal auskurieren. Wer noch nie in seinem Leben Sport gemacht hat, lässt sich vorab vom Arzt grünes Licht geben.

Wenig Aufwand, viel Effekt und jeden Tag gut gelaunt – mit unserem Trainingsplan für deutlich mehr Definition kannst du nur gewinnen. Egal, ob du im Home-Gym, unterwegs oder im Studio trainierst, die Tages-Dosis Bestform-Effekt kannst du dir überall abholen. Also dann, hol dir den Plan jetzt, damit du nächsten Montag durchstarten kannst!