Nagelverfärbung Das verrät die Fußnagelfarbe über deine Gesundheit

Pediküre? Ist was für Frauen oder Leute, die zu viel Zeit haben. Wenn du so drauf bist, riskierst du, erste Anzeichen von Nagelpilz oder im schlimmsten Fall schwarzen Hautkrebs zu übersehen. Deshalb: Wirf ab und an einen Blick auf deine Zehennägel – Nagelverfärbungen, im Fachjargon Chromonychie genannt, können dir eine Menge über deinen Gesundheitszustand sagen.

1. Lila Fußnägel

"Ist einer der Fußnägel lila eingefärbt, kann das auf eine Nagelbettverletzung hindeuten", sagt Dr. Ute Siemann-Harms, Oberärztin und Fachärztin für Dermatologie und Allergologie am UKE-Hamburg. Der Grund: Es muss nicht immer ein Hammer sein, der dir auf den Fuß gefallen ist. Trägst du neue Schuhe? Ein dezentes Drücken über einen längeren Zeitraum kann ausreichend für eine Nagelbetteinblutung sein, so Siemann-Harm. Schlimm ist das nicht. Der lila Punkt wächst wieder heraus.

Vorsicht: Sollte die Farbe eher ins schwärzlich-braune tendieren, kann das auf Hautkrebs hindeuten. Aber du trägst das ganze Jahr über festes Schuhwerk und hockst kaum in der Sonne? Das ist keine Entwarnung. Schwarzer Hautkrebs kann jeden treffen, so die Expertin. Bei dem bekannten Reggae-Musiker Bob Marley begann es mit einem Fleck unter seinem Fußnagel – mit 36 Jahren verstarb er an schwarzem Hautkrebs, der bis in sein Hirn gestreut hatte.

Wie behandeln? Beobachte über 2 Wochen, ob der lila Fleck hinauswächst. Tut sich nichts oder du bist dir unsicher? Ab zum Dermatologen. Übrigens: Auch deine Fingernägel können Krankheitshinweise geben.

2. Gelb-braune Fußnägel

"Wenn alle Nägel an Füßen und Fingern gelblich-braun verfärbt sind, kann das auf eine Erkrankung im Atemsystem oder auf andere internistische Probleme hindeuten", sagt Siemann-Harms. Hintergrund für die Verfärbungen: An den Enden des Körpers kommt weniger Sauerstoff an und das Gewebe wird nicht mehr so gut durchblutet. Weitere Symptome: Die Nägel sind verdickt und die Oberfläche ist uhrglasförmig gebogen.

Wie behandeln? Such einen Dermatologen auf.

3. Weiß-gelbliche Fußnägel

Hier rät Siemann-Harms zu besonderer Aufmerksamkeit. Weiß-gelbliche Verfärbungen sind oft ein Hinweis auf Nagelpilz. Problem: Der Nagelpilz ist nicht schmerzhaft. Und: Weil die weiß-gelblichen Verfärbungen oftmals erst später wahrgenommen werden, breitet sich der Nagelpilz auf die Haut daneben aus. Ist der Nagelpilz zwischen den Zehen angekommen, fängt er an zu jucken.

Wie behandeln? Entweder du besorgst dir in der Apotheke Antipilzmittel oder gehst gleich zum Dermatologen. Denn: Nagelpilz geht nicht von alleine weg, er breitet sich immer weiter aus. Verschleppe ihn also nicht! Zudem hat Nagelpilz eine sehr hohe Ansteckungsgefahr. Einmal mit den infizierten Füßen über den Teppich gelatscht, kann er alle Mitbewohner befallen. Das hilft bei Nagelpilz.

Auch diese Produkte können bei Nagelpilz schnell und wirksam helfen:

Besonders für ältere Menschen und solche mit einem schwachen Immunsystem kann ein verschleppter Nagelpilz zur Eintrittspforte für Bakterien werden – mit schlimmen Folgen: "Wir haben Patienten, bei denen eine bakterielle Infektion des Unterschenkels diagnostiziert wurde", warnt Siemann-Harms. Also: Nagelpilz ist kein kosmetisches Problem.

Alternative Diagnose: Einer deiner Nägel ist nur leicht weiß-gelblich verfärbt? "Es kann sich auch um eine Schuppenflechte oder Knötchenflechte im Nagelbett handeln", sagt die Fachärztin für Dermatologie. Ein Laie kann das aber nicht von Nagelpilz unterscheiden. Daher: Konsultiere zunächst einen Facharzt, wenn du dir unsicher bist.

4. Weiße Stellen im Fußnagel

Entwarnung! Die kleinen weißen Punkte sind harmlos. "Es handelt sich um Lufteinschlüsse im Rahmen der Nagelentwicklung", sagt Siemann-Harms. Sie wachsen heraus.

5. Schwarze Längsstreifen im Fußnagel

Keine Panik. Häufig handelt es sich hier um Einblutungen oder Verletzungen. Aber: Es kann sich eben, wie beim lila verfärbten Fußnagel, auch um Hautkrebs handeln.

Wie behandeln? Beobachte über 2 Wochen, ob der Streifen hinauswächst. Tut sich nichts oder du bist dir unsicher, solltest du beim Dermatologen einen Termin ausmachen.

6. Grüne Fußnägel

Grüne Verfärbungen solltest du nicht ignorieren. Du hast dir höchst wahrscheinlich einen Feuchtkeim namens Pseudomonas aeruginosa eingefangen. Aeruginosa nistet sich durch eine Vorschädigung, etwa einen Pilz oder eine Schuppenflechte, in den Nagel ein.

Wie behandeln? Ein Dermatologe wird oftmals eine Antibiotika-Creme verschreiben, sagt Siemann-Harms. Du kannst aber auch versuchen, den Keim mit Weinessig auszutreiben, Mischverhältnis: 1:10 verdünnt.

Nagelverfärbungen am Fuß haben nicht immer einen harmlosen Hintergrund. Behalte Veränderungen stets im Auge und zögere nicht, einen Dermatologen aufzusuchen, wenn die Verfärbung nicht von allein verschwindet.